Нутрициолог Антонова рассказала о главных плюсах системы гарвардской тарелки

Гарвардская тарелка здорового питания подходит каждому и содержит все необходимые организму вещества. В чем заключается суть рациона, рассказала в программе "Доктор 24" врач общей практики и клинический нутрициолог Дарья Антонова.
Альтернатива пищевой пирамиде
Гарвардскую тарелку питания американские ученые разработали в 2011 году. Эту систему предложили в качестве альтернативы традиционной пищевой пирамиде, которая имела определенные недостатки. Например, не всегда было понятно, сколько и какие группы продуктов необходимо употреблять.
Женщинам рекомендуют выбрать тарелку диаметром 20-22 сантиметра, а мужчинам – 22-24 сантиметра. Если не придерживаться правила, можно не насытиться или, наоборот, переесть.
Как делить
Другую половину блюда нужно разделить еще на две части. Одну займут животные или растительные белки, а другую – сложные углеводы. Последние требуют больше времени и сил для расщепления, обеспечивая долгое чувство насыщения.
Нередко люди, которые стремятся снизить вес, отказываются от углеводов. Это ошибка, так как они являются важным источником энергии, добавила врач.
Однако у такой системы питания есть и недостатки. Дело в том, что не существует четкого списка продуктов, которые разрешено употреблять. В этом случае можно составить индивидуальный рацион в зависимости от предпочтений, заключила Антонова.