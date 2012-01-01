Нутрициолог Антонова рассказала о главных плюсах системы гарвардской тарелки

Гарвардская тарелка здорового питания подходит каждому и содержит все необходимые организму вещества. В чем заключается суть рациона, рассказала в программе "Доктор 24" врач общей практики и клинический нутрициолог Дарья Антонова.

Альтернатива пищевой пирамиде

Гарвардскую тарелку питания американские ученые разработали в 2011 году. Эту систему предложили в качестве альтернативы традиционной пищевой пирамиде, которая имела определенные недостатки. Например, не всегда было понятно, сколько и какие группы продуктов необходимо употреблять.

Женщинам рекомендуют выбрать тарелку диаметром 20-22 сантиметра, а мужчинам – 22-24 сантиметра. Если не придерживаться правила, можно не насытиться или, наоборот, переесть.

Как делить



Дарья Антонова врач общей практики, клинический нутрициолог Тарелку нужно мысленно поделить пополам. В одну часть кладут овощи, например перец, огурцы, морковь, капусту и другие продукты. Они могут быть как в сыром, так и в квашеном, ферментированном, жареном, запеченном или тушеном виде – все зависит от предпочтений.

Другую половину блюда нужно разделить еще на две части. Одну займут животные или растительные белки, а другую – сложные углеводы. Последние требуют больше времени и сил для расщепления, обеспечивая долгое чувство насыщения.

Нередко люди, которые стремятся снизить вес, отказываются от углеводов. Это ошибка, так как они являются важным источником энергии, добавила врач.





Дарья Антонова врач общей практики, клинический нутрициолог Такой рацион подходит абсолютно всем. Исследования показывают, что соблюдение принципов гарвардской тарелки снижает риск развития онкологических и сердечных заболеваний, а также сахарного диабета, ожирения, депрессии и тревожности.

Однако у такой системы питания есть и недостатки. Дело в том, что не существует четкого списка продуктов, которые разрешено употреблять. В этом случае можно составить индивидуальный рацион в зависимости от предпочтений, заключила Антонова.