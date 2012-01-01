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21 ноября, 11:19

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Нутрициолог Антонова рассказала о главных плюсах системы гарвардской тарелки

"Подходит абсолютно всем": главные плюсы гарвардской тарелки

Гарвардская тарелка здорового питания подходит каждому и содержит все необходимые организму вещества. В чем заключается суть рациона, рассказала в программе "Доктор 24" врач общей практики и клинический нутрициолог Дарья Антонова.

Альтернатива пищевой пирамиде

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Гарвардскую тарелку питания американские ученые разработали в 2011 году. Эту систему предложили в качестве альтернативы традиционной пищевой пирамиде, которая имела определенные недостатки. Например, не всегда было понятно, сколько и какие группы продуктов необходимо употреблять.

Женщинам рекомендуют выбрать тарелку диаметром 20-22 сантиметра, а мужчинам – 22-24 сантиметра. Если не придерживаться правила, можно не насытиться или, наоборот, переесть.

Как делить

Фото: 123RF/apolonia

Тарелку нужно мысленно поделить пополам. В одну часть кладут овощи, например перец, огурцы, морковь, капусту и другие продукты. Они могут быть как в сыром, так и в квашеном, ферментированном, жареном, запеченном или тушеном виде – все зависит от предпочтений.
Дарья Антонова
врач общей практики, клинический нутрициолог

Другую половину блюда нужно разделить еще на две части. Одну займут животные или растительные белки, а другую – сложные углеводы. Последние требуют больше времени и сил для расщепления, обеспечивая долгое чувство насыщения.

Нередко люди, которые стремятся снизить вес, отказываются от углеводов. Это ошибка, так как они являются важным источником энергии, добавила врач.

Такой рацион подходит абсолютно всем. Исследования показывают, что соблюдение принципов гарвардской тарелки снижает риск развития онкологических и сердечных заболеваний, а также сахарного диабета, ожирения, депрессии и тревожности.
Дарья Антонова
врач общей практики, клинический нутрициолог

Однако у такой системы питания есть и недостатки. Дело в том, что не существует четкого списка продуктов, которые разрешено употреблять. В этом случае можно составить индивидуальный рацион в зависимости от предпочтений, заключила Антонова.

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