Оливье со скумбрией и апельсины в шоколаде: как накрыть оригинальный стол на Новый год

До Нового года осталось не так много времени, а это значит, что хозяйки уже активно планируют меню для главной праздничной ночи. Сельдь под шубой, оливье, холодец и мясо по-французски – классика, проверенная годами, однако не обязательно ограничивать себя только ей. Порадовать родных и близких можно новыми рецептами или добавив старым необычный поворот. Рассказываем, как накрыть оригинальный новогодний стол.



Оливье с копченой скумбрией

Копченая скумбрия – вкусный и очень полезный продукт, который богат омегой-3, витамином D и фолиевой кислотой. Нежное мясо с аппетитным ароматом дымка само по себе является деликатесом. Однако на новый гастрономический уровень эту рыбу можно вывести, сделав ее звездой салата оливье.

Для приготовления оригинального праздничного блюда понадобится картофель (2 штуки), морковь (1 штука), зеленый горошек (половина банки), яблоко (половина), яйцо куриное (1 штука), репчатый лук (половина), зелень (по вкусу), майонез (по вкусу) и скумбрия горячего копчения (1 штука).

Картофель и морковь следует отварить, а затем нарезать маленькими кубиками. К ним добавить нарезанный лук, яблоко и всыпать зеленый горошек. Из скумбрии необходимо удалить хребет и кости. Поскольку мякоть этой рыбы очень нежная, ее не нужно нарезать: достаточно разделить руками на кусочки, после чего добавить в салат. Затем блюдо следует посолить, поперчить и по вкусу заправить майонезом. Завершающий штрих: натереть на терке яйцо, насыпать его сверху и украсить салат зеленью.



Баранина с черносливом по-алжирски

Это блюдо обязательно следует приготовить тем, кто устал от банальной курицы и свинины на каждый праздник. Баранина содержит множество витаминов (РР, В1, В2, В12, Е), микро- и макроэлементов. В ней на 30% больше железа, чем в свинине, а также в 2,5 раза меньше холестерина, чем в говядине. Некоторые незаслуженно избегают этот продукт из-за резкого запаха. Однако сочное фермерское мясо молодых барашков им не обладает: главное, найти проверенного поставщика.

Из баранины можно приготовить множество пикантных и сытных блюд: ароматный плов, наваристый лагман, сочное рагу. Мы рассмотрим несложный рецепт, который покорит сердца и желудки даже самых закоренелых скептиков. Для него понадобятся баранина (1,5 килограмма), чернослив (350 граммов), сахар (200 граммов), корица (1 палочка), растительное масло (2 столовые ложки), миндаль (50 граммов), зеленый чай (4 чайных ложки), соль (по вкусу) и перец (по вкусу).

Мясо следует вымыть, нарезать средними кусками, приправить перцем и солью. Затем обжарить по 5 минут с каждой стороны до аппетитной корочки и переложить на тарелку. Сковороду мыть не надо: туда нужно влить 1 стакан воды, поломать палочку корицы, всыпать пробуренный в крупную крошку миндаль и сахар. Довести все до кипения на большом огне, после чего уменьшить его. Затем вернуть в сковороду баранину и готовить ее 45 минут под крышкой.

Пока мясо томится, следует заварить зеленый чай и дать ему настояться 10 минут. Далее процедить настой и замочить в нем чернослив. Когда мясо приготовится, добавить размоченный чернослив в сковороду и оставить на огне еще на 10 минут. Блюдо готово, остается только насладиться пряным угощением в кругу семьи и друзей.



Тарталетки с икрой и творожным сыром

Представить новогоднее застолье без красной икры просто невозможно. Этот продукт не только обладает изысканным вкусом, но и множеством полезных свойств: помогает справиться со стрессом и повышает уровень гемоглобина. Он богат ненасыщенными жирными кислотами, витаминами А и D. Однако бутербродами с икрой уже вряд ли удастся удивить гостей.

Придать этой закуске оригинальности поможет свежее прочтение. Для приготовления блюда понадобится красная икра (одна баночка), творожный сыр (1 упаковка), тарталетки (10 штук) и зелень. Творожный сыр нужно выложить на дно тарталеток, а сверху – икру. Затем украсить закуску веточками свежей зелени. Готовить угощение лучше за несколько минут до подачи гостям. В противном случае тарталетка может размокнуть и уже не будет аппетитно хрустеть.



Апельсины в шоколаде

У многих Новый год ассоциируется с ярким ароматом цитрусовых. Сочные апельсины и мандарины заслуженно считаются символом праздника. Обычно на стол их подают в корзине с фруктами или нарезав красивыми дольками. Однако если хочется по-настоящему удивить гостей, то можно приготовить элегантное угощение: апельсины в шоколаде.

Для него понадобится сахар (300 граммов), шоколад (100 граммов) и апельсины (2 штуки). Фрукты следует хорошо промыть, поскольку они будут готовиться с кожурой. Апельсины нужно нарезать кружочками около 5 миллиметров толщиной. Затем на 3–4 минуты поместить в кастрюлю с кипящей водой. Далее вытащить дольки и переложить их в дуршлаг. Эта процедура необходима, поскольку при варке из апельсиновой кожицы уходит вся горечь.

Затем в подходящую кастрюлю залить 600 миллилитров воды и высыпать сахар. Поставить ее на огонь и подождать, пока последний растворится. После этого в сироп переложить апельсиновые дольки и варить их в течение часа на очень медленном огне. За этим процессом нужно следить: если вода выкипает, добавлять ее понемногу. Когда апельсины приготовятся, их следует переложить на решетку, а затем на 20–25 минут отправить в духовку, предварительно разогретую до 130 градусов.

Далее растопить на водяной бане шоколад. В него нужно обмакнуть подсушенные дольки до половины, после чего положить застывать на бумагу для выпекания. Угощение не стоит убирать в холодильник: лучше дождаться, когда шоколад самостоятельно застынет. Для красоты блюдо можно посыпать кокосовой стружкой.



Холодец из баранины и перловой крупы

Баранину нечасто выбирают в качестве основы для холодца, а зря. Такое прочтение новогодней классики вряд ли оставит гостей равнодушными. Для приготовления блюда понадобится баранья лопатка (600 граммов), баранья нога (2 штуки), луковица (1 штука), крупа перловая (3–4 столовых ложки), лавровый лист (1 штука), черный перец (2–3 горошины) и соль.

Мясо следует опустить в кастрюлю с холодной водой и довести до кипения. Затем снять шумовкой пену и добавить лук. Кастрюлю оставить на слабом огне в течение 3,5 часа. Далее бульон процедить, а баранину переложить на разделочную доску. Мясо мелко порубить и промыть перловку. Затем переложить эти ингредиенты в бульон.

Сюда же добавить лавровый лист, перец, соль по вкусу и довести до кипения. После этого уменьшить огонь и варить в течение часа. Далее удалить лавровый лист и разлить холодец в формы. Ему следует дать время остыть до комнатной температуры, а потом убрать в холодильник на 6–8 часов до полного застывания.

Приготовить новогодний ужин – задача непростая, требующая много сил и времени. Стоять придется не только у плиты, но и в огромных очередях в магазинах за продуктами. Облегчить задачу и освободить время поможет онлайн-шопинг. Например, можно приобрести фермерскую баранину, сладкие апельсины, красную икру прямиком с Камчатки и даже готовый классический холодец "ВЛАВКЕ". Свежие и качественные продукты доставят на порог, а сэкономленные бесценные часы можно будет провести в кругу родных и близких, наслаждаясь атмосферой праздника.