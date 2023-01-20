Дивный мир за неделю: тунец-бандит, инновационное кадило и штраф на тот свет

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями со всего земного шара.

Кадило XXI века

Кадило, которое не дымит, изобрел ученый из Сибирского отделения РАН Александр Куликов. Устройство создано на основе каталитической горелки. Его преимущество в том, что оно только излучает запах ладана и тепло. Кадило работает на смеси пропана, бутана и воздуха, а также потребляет незначительное количество газа.

Изобретение уже прошло пилотные испытания в храме в новосибирском Академгородке.

Нападение тунца

У побережья американского штата Гавайи пропал рыбак Марк Ниттл, пишет New York Post. По данным СМИ, огромный тунец (они могут вырастать до двух метров в длину и весить до 180 килограммов. – Прим. ред.), которого он поймал, сбросил мужчину с яхты и утащил в неизвестном направлении. Все это произошло на глазах у приятеля рыбака.

К поискам подключились полиция и береговая охрана. По словам спасателей, если тунец действительно утащил мужчину за собой, то зону поиска определить сложно.

Переезд в джунгли

Семья из британского города Кембридж вместе со своими тремя детьми (малышам от года до пяти лет) решила переехать в джунгли Амазонии на год и три месяца. Об этом сообщает The Mirror. На работе пара планирует взять творческий отпуск.

В джунглях супруги хотят спать в гамаках и жить среди опасных животных (например, в этих лесах обитают самые ядовитые в мире паук и многоножка). Пока пара только готовится к переезду: они уже отказались от обеденного стола и принимают пищу, разложенную на полу, а также начали приучать детей к острым блюдам (в традиционной кухне Гайаны используется много перца чили. – Прим. ред.).

Цепи примирения и грибы

В мессенджерах и соцсетях в этом году появятся новые эмодзи. Консорциум Unicode представит пользователям неядовитый гриб, разорванную цепь, лайм, кивающую в знак согласия голову и лицо, показывающее жест неодобрения, а также феникса.

Вместе с тем планируют добавить функцию, которая позволит изображать различные виды семей, комбинируя смайлики. Вместо ребенка, например, можно будет добавлять питомца.

Штраф на тот свет

В Дагестане водителю "Газели" выписали штраф за непристегнутого пассажира, который умер 300 лет назад. Как сообщает телеграм-канал "Говорит Москва". Мужчина повесил в кабине авто портрет князя Хаджи-Давуда (лезгинский военный предводитель, глава государства в Ширване. – Прим. ред.). Дорожная камера приняла изображение за непристегнутого ремнем безопасности человека.

В итоге водитель получил штраф в 1 000 рублей. Станет ли он оспаривать такое наказание, не уточняется.