Крупная покупка: как не переругаться друг с другом за свои деньги

Хлопоты, связанные с крупными покупками, не всегда бывают приятными. Порой вместо того, чтобы получать удовольствие от выбора вещи или путевки, в семье возникают споры и ссоры. Анна Лебедева рассказывает, как избежать конфликтов, если вы захотели порадовать себя чем-то новым.





Путешествие

"Скоро отпуск, а настроения нет", – сказала мне на днях знакомая. "Почему?" "Знаешь, я уже неделю не могу определиться. Мне и туда хочется, и сюда, и вот там бы побывать. А муж настроен ехать в то же место, где мы отдыхали в прошлом году. Не хочу ничего нового, говорит. Хочу постоянства. Ругаемся каждый день, как только он приходит с работы домой. Все мои предложения разнообразить путешествие, посмотреть новые города, он перечеркивает напрочь. Уже сил нет никаких!"

Еще одна семейная пара моих друзей перед поездкой на отдых все время спорит, какие билеты покупать. Саша настаивает на эконом-классе, а Маша утверждает, что лучше переплатить и чувствовать себя комфортно. Во время отпуска у них тоже не все гладко, потому что он злится, когда она ходит по магазинам и покупает себе кофточки (а она не представляет отдыха в другом формате). "Зачем мы вообще сюда приехали, если не покупать что-то новое? Пойдем в гости к Наташе, а она скажет: какая красивая кофта! А я отвечу: это мы в путешествии купили".

Разногласий на отдыхе может быть очень много, потому что у каждого есть свои предпочтения. В первом случае, когда муж любит отдыхать в одном и том же месте, жене, возможно, уже после очередной поездки нужно разрабатывать план отдыха на будущий год и аккуратно настраивать мужа. Например, выбрать страну с похожим климатом. Возможно, его пугает языковой барьер, поэтому стоит рассмотреть варианты, где хорошо говорят по-русски. А может он просто боится испортить единственный в году отдых, поехав в незнакомое место. Еще стоит изучить диапазон цен, ведь это может быть одной из причин, по которой супруг не хочет что-то менять. Подобрать похожее, но в другом направлении.

В случае, когда жена не вылезает из магазинов, вместо того, чтобы с ней ругаться, можно пойти на компромисс. Договориться, например, выделить день или два на шопинг, а все остальное время получать удовольствие от исследования новых мест. Но тут надо быть готовым в те два дня, которые вы дарите ей на покупки, вести себя хорошо, хоть и будет хотеться выругаться, развернуться, уйти, постоянно смотреть на часы и дергать за руку жену.

Мы на семейном отдыхе выделяем день на покупку сувениров и обычно делаем это перед отъездом. А если уж очень хочется что-то купить в новом месте, куда приехали с экскурсией, то не лишаем себя такого удовольствия. Я обычно всегда забегаю в пару магазинов, если уж очень надо, но стараюсь не перебарщивать. То есть, женщина тоже должна понимать, что она приехала отдыхать с семьей, и далеко не всем ее близким может понравиться то, что она зависает в магазине несколько часов в поисках новой кофты.

Покупка автомобиля

Это, пожалуй, тоже повод поскандалить, если муж и жена выбирают одну машину на семью. Конечно, бывает, что вкусы совпадают, и тогда весь процесс будет только в радость. Но что же делать, если мужу нравятся седаны, а жена хочет восседать на внедорожнике? Ответ крутится один – купить универсал. Но если бы было все так просто.

Одни мои знакомые в процессе выбора новой машины не разговаривали друг с другом пару недель. Столько споров было: и в отношении цвета, и модель никак не могли выбрать, и дополнительное оборудование. Он хотел кондиционер, а она климат-контроль, он хотел черную, а она красную. Еще и по деньгам не совпало: муж был настроен купить машину с пробегом, а жена хотела новую. В тоге, конечно, получилось романтично. Чтобы Таня наконец-то оттаяла, и начала разговаривать, Сережа купил тот автомобиль, который понравился жене.

Такое радостное событие в семье, как выбор новой машины, к сожалению, может быть испорчен из-за недоговоренности между собой.

Тут, наверное, важно выбрать что-то общее. Например, если возник спор из-за размера авто, остановиться на вместительной средней, если позволяют финансы, конечно же. Просторная машина особенно подходит семьям с детьми, и это тоже надо учитывать.

Вообще, чтобы получить удовольствие от этой крупной покупки, надо спокойно взвесить все за и против и не кипятиться по пустякам. Ведь ездить вы будете на своей машине много лет, и тут важно, чтобы всем было комфортно. Если же договориться совсем не получается, то уж лучше купить две машины, каждому свою. Но тут не исключено, что, выкладывая за них не маленькую сумму ежемесячно и выделяя деньги на обслуживание, тоже могут быть нервные срывы.

Ремонт в квартире

Это прям кладезь разногласий, начиная с того, кто будет делать, заканчивая выбором новой мебели и стройматериалов. Ремонт, как ни крути, хоть и приятные хлопоты, но возни с ним много, если конечно же он не заказан целиком и полностью под ключ, как в телепрограммах, где приходят в квартиру, открывают глаза и ахают от восторга.

Например, мне всегда хочется сделать ремонт как можно быстрее. Возможно, я слишком тороплюсь, но затяжной бардак в квартире очень давит на нервную систему. Муж, наоборот, считает, что нам некуда торопиться, что можно отложить на несколько месяцев. В итоге, он мне полностью уступает, и сохраняет спокойствие на протяжении всего ремонта. Он, конечно, пытается как-то повлиять на мой выбор, если уж совсем не нравится, и тогда я начинаю уступать. Но все равно, даже в такой ситуации возникают мелкие ссоры. В квартире становится неуютно, вещи лежат не на своих местах, большая часть мебели сдвинута в одну комнату и тесно передвигаться.

Ремонт надо пережить. Да, это тяжело, нервно, неудобно. Чтобы не ссориться каждый день, постарайтесь представлять готовый вариант, когда вы войдете в светлую комнату, расставите мебель и у вас появится новое пространство для воплощения своих идей.

Я во время ремонта постаралась создать хюгге-атмосферу, и это очень помогло. Мебель, которая переместилась из детской комнаты в большую, мне удалось распределить так, что получилось две очень уютные комнатки с небольшой перегородкой из стеллажей.

Главная задача – не накидывать все в кучу, почаще выносить мусор, зажигать свечи и устраивать романтический ужин даже когда на кухне ободранные стены и смытый потолок.

Как видите, на самом деле все просто: не ругайтесь из-за мелочей и крупных покупок, а когда чувствуете, что вот-вот вспылите, идите на компромисс.