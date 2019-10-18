Россияне едят слишком много яиц? 5 крутых идей, что еще с ними делать

Недавнее исследование выявило, что россияне очень любят куриные яйца. Ежегодно мы съедаем на восемь процентов яиц больше, чем в среднем положено для человека. Рекомендованная норма для взрослого составляет 260 яиц в год, при этом на нашего брата выходит по 280 яиц. Хотя с учетом любви русского человека к экспериментам, возможно, не все покупаемые яйца употребляются по прямому назначению. Показываем наглядно, для каких трюков россияне используют яйца и как проверяют законы физики на кухне.

Как сделать прозрачное, резиновое яйцо

Видео: Youtube/Mishania Game and hacks TV

Этот фокус особенно любят делать дети. Для эксперимента понадобится только три составляющих: банка, столовый уксус и яйцо. Наливаем уксус в банку, опускаем туда яйцо и ждем 15 часов. Скорлупа на 90% состоит из кальция, поэтому при взаимодействии с укусом она начинает фактически растворяться, а с поверхности яйца выделяется углекислый газ. Невредимой остается только тоненькая пленка, которая и держит форму. Через 15 часов ополаскиваем яйцо и видим прозрачный резиновый шарик. Помимо этого, оно еще и увеличивается в размерах, так как напитывается уксусом. Но при проколе яйцо разольется, как обычное. Важно отметить, что такой продукт непригоден для употребления в пищу.

Засунуть яйцо в бутылку

Видео: Youtube/FUNNY PROJECT

Это почти как построить корабль внутри бутылки, только проще. Многие россияне, знающие этот нехитрый секрет, удивляют друзей и даже заключают пари, что могут засунуть яйцо в бутылку целым и невредимым. Главная интрига в том, что яйцо должно быть вареным и очищенным от скорлупы. Затем берем бутылку или графин, горлышко которого чуть меньше, чем объем яйца. Кидаем на дно пару зажженных спичек и сверху кладем само яйцо. Через секунды в бутылке закончится кислород, необходимый для горения, и огонь погаснет. Воздух начнет остывать и уменьшаться в объеме. А теперь наблюдаем: за счет того, что давление в сосуде станет меньше атмосферного, яйцо медленно втянется внутрь бутылки. Простые законы физики, но изумление друзей от увиденного словами передать невозможно.

Когда яйцо стоит

Видео: Youtube/Александр Осокин qq1978 c 4PDA

Еще один трюк, который россияне часто делают на спор с друзьями, – это постановка яйца на стол в вертикальное положение. Сначала нужно дать попробовать сделать это другу. Только с помощью сноровки и баланса установить яйцо вертикально практически нереально. Друг помучается минут 5-10 и сдастся. Теперь ваша очередь. Берете щепотку соли (лучше попросить друга отвернуться), высыпаете ее на стол и сверху спокойно ставите яйцо. Остатки соли нужно сдуть, чтобы ее не было видно. Несколько крупинок помогут яйцу держать вертикальное положение, а со стороны это будет выглядеть, как будто оно стоит самостоятельно. Спор выигран.

Сварить яйцо желтком наружу

Видео: Youtube/I am Vadim

Скотч, яйцо и колготки – необычное сочетание, правда? Но именно этот набор поможет вам получить яйцо желтком наружу. Для начала нужно полностью обмотать яйцо скотчем, чтобы вся поверхность оказалась закрытой. Затем засовываем его в колготки или чулок, сделав два узла с двух сторон, чтобы закрепить яйцо. И начинаем активно крутить конструкцию вдоль оси, вспоминаем детство. Как только наигрались, через несколько минут яйцо вытаскиваем из колготок (но скотч не убираем) и опускаем в кипящую воду. Варим до готовности, как обычно. Достаем, разрезаем поперек и вуаля, желток и белок магическим образом поменялись местами! Если вы обнаружили, что яйцо внутри полностью желтое, значит, вы недостаточно долго его крутили. Фокус основывается на том, что желток более плотный, чем белок, и при раскрутке за счет центробежной силы жидкий желток притягивается к краям скорлупы, а белок концентрируется в центре.

Пинг-понг сырым яйцом

Видео: Youtube/Doon DiGiDon

Вот вам бонус от китайских шеф-поваров. Кстати, китайцы еще больше, чем россияне, фанатеют от яиц. В среднем житель Поднебесной съедает их по 300 штук в год (против 280 яиц в России). На видео шеф-повар демонстрирует невероятные маневры с сырым яйцом, завершая все это выстрелом Купидона в самое сердце. А вам слабо?