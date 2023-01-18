Москвичей удивила кормушка для птиц с выпученными глазами и высунутым языком

Москвичи в зимний период решили позаботиться о птицах и белках, создав для них кормушки из подручных материалов. Творения с необычным дизайном появились в парках, а также во дворах жилых домов, и радуют не только столичную фауну, но и прохожих. Показываем самые креативные работы в исполнении горожан.



В Терлецком парке появилась кормушка, напоминающая лицо удивленного клоуна. Автор работы "одел" пластиковую бутылку в синюю шапку, сделал ей красный нос из крышки, оранжевый язык и выпученные глаза. Снимок быстро разлетелся в соцсетях и вызвал смешанную реакцию у пользователей. "Птицы тоже в шоке и белки", – написал один комментатор.

Другой юзер отметил: "Надо теще на даче такую повесить". Еще одна пользовательница считает, что "креативненько вышло". "Класс!!! Возьму на заметку, чтоб муж сделал в выходные", – добавила другая комментатор.



Фото: vk.com/Маргарита Андросова

Москвичка Маргарита Андросова опубликовала в своих соцсетях фото с прогулки по Москве-реке и рассказала, что вместе с дочкой они повесили такую необычную кормушку для птиц. "Оказывается, им нельзя пшено, а можно овсяные хлопья, семечки тыквы и подсолнечника (несоленые и нежареные), ягоды, синичкам – масло сливочное или сало", – подписала снимки женщина.

Жительница столицы также порекомендовала всем желающим подкармливать пернатых сначала поискать в интернете, какое угощение им можно оставить, а чего давать не стоит.



Фото: vk.com/Николай Шашков

Учат заботиться о птицах и учащихся ГБОУ ШОР № 1 Москвы. Николай Шашков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал фото кормушек, которые сделали дети. "Птичкам сейчас очень трудно найти еду. Вот мы и решили сделать доброе дело. К уже имеющимся кормушкам добавить новые", – написал мужчина.



Такую яркую кормушку повесили в парке "Ангарские пруды" еще в начале декабря прошлого года. Видно, что тот, кто работал над этим творением, подошел с большим старанием к его украшению. Особенно впечатляет композиция из яблок и шишек на крыше кормушки.



Креативные творения встречаются и в Московской области. Пользователи соцсетей делятся кадрами из Раменского, где появилась кормушка, сделанная из старой гитары. Необычную композицию довершает прицепленная к веткам елка с загадочным взглядом.

