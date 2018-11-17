Новый год без стресса: как выйти победителем из предпраздничной гонки

Вторая половина декабря для среднестатистического россиянина – время непрерывного стресса, стремительно летящее под лозунгом "успеть все до боя курантов". Как помочь себе в этом предновогоднем забеге и встретить праздник не вымотанным до предела, размышляет журналист Анна Кудрявская-Панина.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Долгие годы к Новому году я подходила с дергающимся глазом и абсолютно обессиленной. Предновогодний марафон вымотает кого угодно. Ощущение аврала, который подстерегает тебя везде. На работе? Конец года, конечно, аврал! Годовые отчеты, планы на следующий год, текучка... Дома тоже аврал и цейтнот. Придумать и купить всем подарки, продумать новогоднее меню, составить план на каникулы, придумать, чем занять детей, купить продукты, распланировать путешествие и все для него купить и подготовить, маникюр-педикюр-стрижка-окрашивание, наряд на корпоратив, что надеть в новогоднюю ночь, кого позвать и куда пойти и так далее, и так далее, и так далее...

И вот эти все, казалось бы, приятные хлопоты, сконцентрированные в последние пару недель уходящего года (да даже пусть и весь месяц, все равно мало), превращали подготовку к празднику в настоящий ад, когда к полуночи 31 декабря уже просто приходилось себя заставлять что-то праздновать. Радость, конечно, присутствовала, но накопившаяся усталость выедала ее без остатка.

Чуть легче мне стало, когда я волевым усилием заставила себя начать думать о надвигающемся событии в ноябре, но не сам Новый год подвиг меня на это, а тот факт, что в моей семье еще и 90 процентов дней рождения приходились на декабрь-январь, потому совмещать еще и эти хлопоты с предновогодними было уж совсем изощренным садизмом по отношению к себе. И я действительно ощутила, что вот так, за полтора-два месяца реально сделать все почти вдумчиво и не торопясь, с удовольствием и, более того, создавая самому себе в самые хмурые и непростые месяцы года предощущение праздника.

Если уж совсем начистоту, то подготовку к Новому году, по моему мнению, стоит начинать в середине октября. Но это доступно только продвинутым рационалам. Потому вернемся к обычным людям, которые, как правило, все делают в последний момент и страшно от этого мучаются. Скажу по своему опыту: начать прямо сейчас еще почти не поздно.

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Чем себе помочь? Многим это покажется скучным и ненужным занятием, но составление списков – половина успеха. В интернете есть множество разумных и любопытных советов для тех, кто ни разу не составлял to do list для краткосрочных и долгосрочных целей. Можно подойти к ним по-научному, а можно, не мудрствуя лукаво, просто составить несколько важных именно для вас списков с указанием дедлайнов.

В моем арсенале целый набор списков: "домашние дела", "дела, требующие завершения до конца года", "подарки", "продукты для новогоднего стола", "меню" – это обычный минимум, в зависимости от задач, которые необходимо решить до "часа Х". Внутри моих списков всегда есть градация на срочное-несрочное, важное-неважное. И всегда выставлены дедлайны. Причем выставлены так, чтобы на самые "горячие" предновогодние дни остался только необходимый минимум (условно говоря, 31 декабря купить хлеб, поставить в духовку горячее, уложить волосы и выспаться).

На самом деле, вы точно что-то не успеете, а что-то, несмотря на списки, забудете, а еще что-то просто неожиданно свалится на голову в последний момент. Все равно 31 декабря не станет самым ленивым и беззаботным днем года, поэтому чем меньше вы на него запланируете изначально (и на два-три последних дня года), тем легче вам в итоге будет.

Есть у меня еще два правила. Все, что можно перенести на следующий год (то есть те самые неважные задачи), нужно перенести. И все, что можно сделать заблаговременно, нужно сделать как можно более заблаговременно.

Даже некоторые продукты можно купить сильно заранее, как и подготовить какие-то блюда. Замороженные креветки для салата спокойно полежат в морозильной камере, знаменитый рождественский штоллен вообще делают за месяц до подачи на стол. Я, например, люблю сама готовить гравлакс (соленая по норвежскому рецепту красная рыба) для новогоднего стола, а это тоже можно (и нужно!) сделать за неделю-две до праздника. Панна котту и традиционный в нашей семье гарнир к мясу – цитрусовый салат – готовим накануне вечером (его можно и еще раньше, надо себя заставить в этом году так и сделать). То есть я к тому, что можно сознательно, составляя меню, включить в него не так много блюд, требующих подачи на стол ex tempora.

И так во всем. Минимизировать и оптимизировать. Если вам доставляет удовольствие предновогодний шопинг, выделите на него время заранее и побольше, желательно на пару подходов. Составьте список покупок (можно с вариантами), чтобы (как обычно бывает) не накупить всякой красивой ерунды на всякий случай, а в последний момент метаться или ехать снова на поиски подарков самым близким.

Я, например, последние несколько лет все новогодние подарки покупаю онлайн. Мне так удобнее. Да и приятнее. Это экономит мне время и избавляет от толчеи и суматохи в магазинах. Отличное занятие поздним вечером – интернет-шопинг под сборник рождественских мелодий и кружку горячего глинтвейна: и настроение создается, и дело делается с удовольствием.

Генеральную уборку, которую многие приурочивают именно к Новому году, я разбиваю на этапы (если вообще на нее решаюсь): делю квартиру на зоны, составляю список необходимых работ, выставляю последовательные дедлайны. И не так, чтобы упахаться за сутки и умереть, а чтобы потратить час-полтора перед тем самым глинтвейном и серфингом-шопингом.

Если чувствуете, что цейтнот вас все-таки настигает, но есть возможность взять на работе несколько отгулов или отпускных дней, возьмите – вы точно об этом не пожалеете. Потратьте их с пользой и удовольствием. Часть дня – на необходимые дела, а часть – на приятные заботы о себе: те самые маникюр-педикюр-спа и прочее.

На самом деле, все решаемо. Главное – помнить, что вы не участник конкурса "Идеальный Новый год", что угодить всем и успеть абсолютно все невозможно даже в теории, что перфекционизм в данном случае – зло. Что Новый год – это не проверка ваших сверхспособностей, а семейный праздник, который и существует как раз для того, чтобы вы провели время с удовольствием в кругу самых близких людей, нашли время на них и себя, чтобы вы наконец выдохнули и отдохнули.

А все остальное запросто подождет следующего года.