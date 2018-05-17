"Не можем повторить": как сборная России по хоккею опять уступила Канаде

Российские хоккеисты в четвертьфинале чемпионата мира проиграли сборной Канады со счетом 4:5. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, из-за чего отечественная команда так и не смогла победить и почему игра оказалась важнее результата.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Как ни пыталась сборная России избежать в четвертьфинале канадскую команду, но фортуна оказалась не на нашей стороне. Последний раз отечественные хоккеисты обыгрывали сборную "кленового листа" на чемпионате мира в 2011 году. Психологически история противостояний определенно давила, несмотря на то, что это была уже совсем другая команда.

С такой Канадой можно и нужно было играть. На чемпионате подопечные Билла Питерса показали довольно противоречивые результаты. Канада обыграла всех тех, кого должна была обыграть – Южную Корею, Норвегию, Германию, Данию и Латвию. Но последних удалось одолеть лишь в овертайме. А США и Финляндии сборная Канады проиграла. Первым – по буллитам, а вторым – с разгромным счетом 1:5.

Главной проблемой этого ЧМ у Канады стали вратари. Не очень уверенная игра 28-летнего голкипера клуба НХЛ "Аризона Койотис" Дарси Кемпера и 34-летнего Кертиса Макэлинни, который был вторым номером "Торонто Мэйпл Лифс" в этом сезоне, по большому счету и привели к тем двум крупным поражениям.

Однако и команда Ильи Воробьева, как мы уже писали, была не верхом стабильности. Не очень сыгранные звенья, постоянные ротации в поисках той самой связки и того самого игрока. А позднее к этим проблемам добавились еще и травмы: сначала Сергея Андронова и Динара Хафизуллина, а потом еще и Максима Мамина. В таком положении в последнем групповом матче российские хоккеисты уступили команде Швеции со счетом 1:3. Но надежда на победу над Канадой все же была.

Была она и после того, как сборная России уступала 0:2 к середине матча. Еще на пятой минуте счет открыл Колтон Парэйко, который после передачи капитана команды Коннора Макдэвида зарядил шайбу в девятку. Российские хоккеисты пытались отыграться: сначала момент был у Евгения Дадонова, потом Никита Гусев едва не послал шайбу в сетку, но хорошо сыграл Кемпер.

На 32-й Макдэвид снова сделал голевую передачу. На этот раз отличился Райан Ньюджент-Хопкинс, без труда переигравший Игоря Шестеркина. Лишь в этот момент сборная России наконец включилась в игру. Спустя минуту после гола Канады Артем Анисимов совершил удачный отбор и отдал пас на пятак. А Илья Михеев мощным щелчком отправил шайбу в ворота.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Еще пять минут – и Россия уже сравняла счет. Сначала подопечные Ильи Воробьева провели отличную атаку, но не смогли довести ее до гола. Евгений Дадонов укатился за ворота, откуда отдал передачу на удачно открывшегося Александра Барабанова. И нападающий СКА распорядился этим пасом как надо – 2:2.

Российская сборная не стала закрываться, продолжая играть в яркий, открытый хоккей. Во многом это ее и подвело. В середине третьего периода Джэйден Шварц воспользовался ошибкой Никиты Нестерова в контратаке. Канадец прорвался по правому флангу и выкатил передачу в центр на Турриса. А тот в касание забросил шайбу в ворота Шестеркина.

Но Россия тут же ответила голом Андронова, который удачно подставил клюшку после передачи Никиты Зайцева. Обмен заброшенными шайбами на этом не закончился. На 53-й минуте Пьер-Люк Дюбуа выиграл борьбу на пятаке, переиграл Шестеркина и снова вывел канадцев вперед. Однако всего лишь спустя две минуты Анисимов после удачной атаки отправил шайбу в девятку и перевел игру на овертайм.

Тем не менее, последнее слово все же осталось за сборной Канады. На 64-минуте Кирилл Капризов заработал необязательное удаление. Этот момент стал ключевым в матче. Подопечные Билла Питерса смогли реализовать большинство. Макдэвид прорывался по правому флангу, отправил шайбу на пятак, где уже ждал никем не прикрытый Райан О'Райлли.

Таким образом, сборная России завершила свое выступление на чемпионате мира. Конечно, команда и болельщики хотели большего, и наши хоккеисты вполне могли одолеть канадцев. Более того, этой сборной России было по силам обыграть любую команду турнира. Не хватило самую малость – где-то терпения, где-то опыта, где-то сыгранности.

Главное, что Илья Воробьев пытался привить сборной яркую и красочную игру, а не традиционную мантру "бей-беги". Ну а мы будем надеяться, что самому Воробьеву дадут второй шанс и время на то, чтобы достроить свою идеальную команду.

Тимур Фехретдинов