В погоне за победой: почему родители лишают ребенка детства

Москва – город больших возможностей как для взрослых, так и для детей. Это затягивает, и хочется все успеть, всему научиться. Порой в городской суете и постоянном стремлении быть лучше мы не замечаем, как не остается времени на простые вещи. Анна Лебедева рассуждает о счастливом детстве, в котором нет места ступенькам почета и горьким слезам от проигрыша.

На лавочке во дворе детского сада сидела девочка, старшая сестра одногруппницы моей дочери. Глаза у нее были заплаканные, лицо грустное. Она переживала, что не победила на соревнованиях по бальным танцам. "Аля, привет! Что с тобой?" – "Я всех подвела. Я маму подвела, папу, сестру. Я не оправдала их ожиданий".

И это говорит семилетний ребенок, который не так давно научился читать по слогам. Ей бы в куклы еще играть, продлевать беззаботное детство, но уже не до того. Сестричка Али тоже какая-то замученная и, несмотря на дошкольный возраст, уже взрослая, что ли. Не знаю, как объяснить, но выражение лица у нее серьезное и улыбается реже, чем Марина и Алеша, не обремененные никакими румбами, самбами и четкими па. Когда мама забирает ее из сада, где только что была музыка, хореография, рисование и говорит: "Быстрей, быстрей, одевайся! Мы опаздываем на занятия!", – мне жалко эту девочку, потому что она недополучает то беззаботное детство, которым наделены некоторые ее сверстники.

Такие детки, которых мамы кидают в спорт, как слепых котят, рано взрослеют. Им не чужды горькие слезы от поражения и фанатичная гордость победы, когда ты стоишь на пьедестале, а все вокруг тебе аплодируют (и кажется, что теперь так будет всегда). Одаренные дети приходят домой, уставшие от этой изнурительной дороги к высокому результату, и что вы думаете – они включают "Свинку Пеппу", берут в руки солдатиков, нянчат кукол? Нет, скорее всего, они будут читать вслух или тренироваться красиво выводить буквы, чтобы в первом классе быть лучше всех. Возможно, они просто разрыдаются от усталости.

У меня есть знакомая, как раз такая вот мама, которая свою жизнь променяла на позолоченные кубки, медали и ступеньку с жирной единицей. Она не стала продолжать свою карьеру, когда отправила дочь в детский сад, плюнула на самореализацию и творческое развитие, на отдых от домашних дел, в конце концов. Каждую секунду свободного времени она вкладывала в развитие ребенка. Сама научила ее говорить по-английски, читать книжки и добиваться первых мест на соревнованиях.

Иногда я даже завидую таким упорным, умеющим все охватить родителям. Это в основном происходит, когда у меня не получается объяснить ребенку каких-то элементарных вещей. Непроизвольно, вдруг вылетает: "Какая же ты ленивая у меня! Вон, посмотри на Ксению! Девочка все умеет и слушается маму!". Потом, правда, я набираюсь терпения, подхожу к дочери и прошу прощения за то, что с кем-то ее сравниваю. Спрашиваю себя мысленно: а хочу ли я, чтобы мой ребенок был похож на ту замотанную девочку, на хрупких плечиках у которой лежит огромная ответственность? Чаще всего, этими победами движет только страх: не подвести, оправдать, держаться всегда прямо. Нет, я не хочу, чтобы мой ребенок боялся за мои нереализованные когда-то амбиции: за мой "некаток", за мое "несольфеджио", за мой "невальс", за мой непроходной балл в музыкальную школу. Я никогда не испытаю того, что испытывают родители, аплодируя своим детям со слезами победы на глазах. А те никогда не вернут детство, которое забрали у своих детей.

Да, чемпионами становятся именно так, проходя мимо детских забав. Уже с двух лет начинается игра во взрослую жизнь с отметками, домашним заданием и привычкой побеждать. Но где же гарантия, что именно ваш ребенок станет одним из тысячи, тем настоящим чемпионом, которому кричит "браво" многотысячная толпа? Никакой контракт ему уже не вернет детства, разве что возможность исправить ошибки на своих детях.

Моя подруга отдала своего сына в модельное агентство. Я видела, как его нежное личико улыбалось с экранов телевизора, с шоколадных оберток. Мама мечтала, чтобы он стал актером и снимался в сериалах. В итоге мальчик вырос, внешность изменилась, и агентство, которое заключало с ним договор, отказалось от его услуг. Десятилетний Артем плакал в подушку вечерами, грубил родителям и упрекал их в том, что они все решили за него. Несмотря на портфолио, у родителей Артема не получалось пристроить мальчика снова в рекламу. По каким-то причинам он не проходил кастинги, выбирали других. А он-то привык быть первым, привык, что его лицо красуется на обложках журнала и на баннерах, развешенных по всему городу. Привык быть звездой. Потом в школе над ним стали подшучивать, и это, конечно, ранило психику ребенка.

Что же делать тем родителям, которые не стали звездами, но так хотя все исправить, и вот у них появился шанс – собственные ребенок? Бери – лепи, что хочешь. А может, не надо?.. Может просто предложить ребенку выбрать самому, безо всякой чемпионской гонки, просто для души? Ведь для того, чтобы научиться хорошо кататься на коньках, совсем не обязательно танцевать на льду, как это делают профессиональные спортсмены. А для того, чтобы показать пластику и умение хорошо двигаться в танце, достаточно просто любительского кружка. Это будет и для осанки полезно, и для развития, и для здоровья. Кстати, многие фитнес-клубы сейчас предлагают детские программы, где с ребенком занимаются те же чемпионы, но они не натаскивают детей для победы, а просто качественно учат.

Бывает, конечно, что дети, которых родители направили в спорт, музыку или рисование, показывают отличные результаты без особых усилий. У них есть талант, и они его раскрывают. Но чем профессиональнее становятся занятия, тем сложнее физически все успевать. Ведь невозможно не учиться в школе, не делать уроки, а на это уходит много сил. Есть опасность, что в один прекрасный день у ребенка случится нервный срыв, он скажет вам, что ему все надоело, что он хочет играть со сверстниками во дворе и есть сладости, не думая о фигуре. Масса ограничений могут однажды вызвать протест. Достаточно пару раз не получить первое место.

Думаю, родителям нужно чаще общаться с тренером своего ребенка, чтобы узнать у него, насколько велики шансы на успех, стоит ли это все затраченных сил и нервов. Но даже если тренер скажет, что ваша девочка (сынок) гений и со временем станет известным фигуристом или танцором, будет завоевывать "золото" на олимпиадах, не стоит сильно давить на ребенка, если он устал. Возможно, надо выдержать паузу, дать отдохнуть, набраться сил, чтобы потом продолжить нелегкий путь к победе.

Фото: depositphotos/ konradbak



"Мама, я хочу на художественную гимнастику", – сказала мне как-то дочка, которая увидела, как проходят занятия в фитнес-школе. Ей понравилось, как грациозно девочки машут в воздухе палочками с лентами. Когда мы пришли на занятия, девочке было тяжеловато, она не успевала повторять движения, которые показывала тренер, отставала от других деток. На этом можно было бы остановиться, переключить ребенка на что-то другое. Но я видела, что ей это нравится, что она хочет справиться с трудностями, и я старалась ей помочь. Мы взяли несколько индивидуальных тренировок, после которых у дочери стало все получаться. Когда ее хвалили, она расцветала и занималась еще лучше. Но одновременно я понимала, что мы не тянем на чемпионов, что это все для души, для самореализации. У девочки должна быть красивая осанка и фигура. Но если бы мне сказали, что у моей дочери талант, лично я бы не стала ее лишать детства и втягиваться в эту сумасшедшую гонку.

"Мой никуда не ходит! Только на футбол по выходным и все", – говорит мама Федора, наша соседка. Федя бегает по площадке, гоняет голубей, катается с горки, хватает за косичку Лену. Потом они с мамой пойдут на выставку, и мы с ними тоже пойдем. Там будут деток приучать к высокому искусству. Они будут разглядывать полотна известных художников и в игровой форме отвечать на вопросы. Потом им предложат что-то нарисовать, и ребенок в конце занятия гордо протянет маме свою работу: "Держи, мамочка, это я для тебя старался!".

Обычно я складываю все поделки дочери в толстую папку, чтобы потом, когда она вырастет, достать их оттуда и посмеяться над беззаботным детством, в котором было много каракулей, клякс, игрушек, фантазий и сказок.

Не спешите отнять детство у своих детей.