iOS и Android: как ведут себя на сайтах знакомств фанаты разных платформ

Крупнейший российский сервис знакомств опубликовал результаты исследования о том, как ищут пару в Сети пользователи iOS и Android. Оказалось, что психология человека и выбор платформы смартфона связаны, и даже знакомятся эти люди по-разному.

Москвичи, использующие Android, больше склонны к "свайпам" (это движение пальцем вправо или влево по экрану в зависимости от того, понравилось фото человека или нет). Таких свайпов на Мамбе совершается более 26 миллионов в сутки, и владельцев смартфонов на Android среди них в три раза больше, чем владельцев айфонов.

Владельцы "яблок" больше склонны к вдумчивому поиску партнера, они предпочитают покупать VIP-подписку и искать пару, используя гибкие настройки приложения: статус, доход, наличие квартиры, знание языков. Они в 4,7 раза чаще начинают диалог с виртуальных подарков, стоимость которых достигает 2000 рублей. Да-да: владельцы айфонов любят широкие жесты даже в онлайне. Также забавный факт состоит в том, что "яблочники" более общительные: среднее время переписки у них в два раза дольше. Они любят "обстоятельно" пообщаться до первого свидания, чтобы узнать человека поближе.

Что касается самопрезентации, то владельцы айфонов заполняют графы об образовании, доходе, знании иностранных языков почти в 87% случаев. Им очень важно подчеркнуть свой социальный статус, профессионализм.

Владельцы устройств на Android относятся к своей "успешности" проще, но при этом предпочитают выделить свою индивидуальность за счет интересов. Если среднестатистический пользователь iOS указывает пять-семь интересов, то у пользователя Android эта цифра может быть в три раза выше.

Если говорить о lifetime пользователей (период времени с регистрации до удаления), то у фанатов Android оно в полтора раза короче. "Яблочники" же терпеливее и готовы потратить больше времени на поиск своей второй половины.

Что касается пользователей обычных настольных компьютеров, почти 52% – это москвичи в возрасте 50+. По сравнению с пользователями мобильного приложения им не нравится "свайпать", они предпочитают стандартный поиск без VIP-подписки, виртуальных подарков не дарят, а вот переписываются еще дольше и обстоятельнее, чем владельцы iPhone.