Отдых вопреки: путешественники против курса валют

Рост курса валют испортил настроение многим, а собирающимся в зарубежный отпуск – особенно. Но бывалый турист вопреки всему найдет возможность оптимизировать расходы и получить удовольствие от отдыха. Несколько способов сделать это – в материале Анны Кудрявской-Паниной.

Есть вещи, которые от нас совершенно не зависят, но, меж тем, могут резко испортить наши планы или вовсе их отменить. Что, согласитесь, довольно неприятно, а иногда – и очень болезненно. Запланированный отпуск с отложенным на него бюджетом и скачок курса валют – один из крайне чувствительных примеров такого форс-мажора.

Изменить амплитуду валютных колебаний обычному смертному так же просто, как заставить Землю вращаться в другую сторону. И бьют эти колебания в первую очередь по крупным покупкам, например, импортной техники, и самому святому – нашему отдыху. И что делать с готовым полететь в тартарары отпуском? С запланированным или только еще вырисовывающимся путешествием?

Отказаться от слова "совсем" и остаться дома на диване в ямочке у телевизора, утирая скупую слезу и оплакивая несостоявшиеся море-пальмы-древние руины и прочие прелести долгожданного отпуска? Достать из кубышки с надписью "НЗ" последние доллары, махнуть рукой, мол, была ни была, один раз живем, и кутить напропалую? Или все-таки чуть-чуть прогнуться под изменчивый мир, если уж он категорически не хочет прогибаться под нас?

Передо мной такой вопрос впервые остро встал осенью 2014 года, когда курсы валют резко заштормило, а у нас уже таки были планы на конец года. Да еще какие планы! Обычно в нашей семье все начинается с покупки билетов. Заблаговременно. Сильно заблаговременно. За несколько месяцев, а то и почти год. И как назло именно тогда наши планы были обширными и грандиозными. Две коротких поездки по очень дорогим европейским странам (буквально три-четыре дня каждая) и рождественский европейский трип в Германию и окрестности. Понимаете масштабы бедствия при растущем курсе?

За нас все решили билеты, которые мы не сдали, острое желание отдохнуть и отсутствие кубышки. Потому было решено жестко экономить в поездках, чтобы совсем их не потерять.

Да, хорошо, что билеты на самолет уже были куплены. Именно они дорожают быстрее и сильнее всего. Но, на самом деле, оптимизировать расходы в условиях финансового кризиса (неважно, личного или глобального) можно практически по всем расходным статьям предстоящего путешествия. Да, придется потратить дополнительное время на поиск и выбор более доступных по деньгам опций, но если вы не хотите выбиться из бюджета, то оно того стоит.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Дорога. Скорее всего, придется пожертвовать прямыми рейсами (они стандартно дороже), если только случайно не нарветесь на акцию. Открывайте сайты-поисковики недорогих авиабилетов, играйте с датами (если есть такая возможность), старайтесь планировать перелеты в будние дни, не соседствующие с выходными (они, как правило, дешевле), не гнушайтесь длительных пересадок, если не удалось взять по хорошей цене более удобные и короткие стыковки, используйте даже несколько часов вынужденной пересадки (которая так кстати делает ваш полет дешевле) для получения удовольствия.

Очень удачно мы на пути в Тель-Авив почти сутки провели в недорогом, красивом Белграде, с удовольствием познакомились со столицей Сербии и отдохнувшие полетели дальше. Стоимость гостиницы, перемещения на общественном транспорте и такси, а также еды (перекусы на ходу и ужин в ресторане) добавила расходов к нашему путешествию, но не настолько, чтобы билет на прямой рейс стал выгоднее.

Обращайте внимание еще и на то, что недорогой рейс, прибывающий ночью, увеличит ваши расходы за счет такси. Если вы найдете информацию хотя бы о примерной стоимости поездки, сможете понять, есть ли вообще выгода от дешевого билета или она нивелируется ценой трансфера.

Перемещения внутри города или страны прибытия или между городами и странами, если в вашем маршруте их несколько, тоже стоит спланировать загодя. Если вы не собираетесь арендовать машину, то стоит изучить туристические проездные (имейте в виду, иногда они крайне невыгодны, если, к примеру, вы едете ненадолго или не собираетесь следовать исхоженным туристическими тропам) и обычные проездные абонементы, которыми пользуются местные жители. Такие есть и для поездок между городами внутри конкретной страны, а есть и действующие почти на всю Европу. Часто оказывается выгодным брать билеты для поездок по стране за несколько месяцев, пока действуют специальные скидки (билеты можно купить иногда втрое дешевле, чем накануне поездки, например). Это может касаться и автобусных, и железнодорожных переездов. Такая схема тоже работает практически по всей Европе.

Жилье – еще одна огромная статья расходов и огромная же дыра в бюджете путешествия в случае резкого скачка курса валют. Для тех, кто предпочитает гостиницы, наверное, не секрет, что во многих сетевых отелях есть правило раннего бронирования: да, отказаться от номера и вернуть деньги будет невозможно, но он обойдется значительно дешевле стандартной цены. Если же вы ищете апартаменты, тут возможности для оптимизации бюджета еще шире. Да, конечно, идеальное жилье – нафаршированная всем необходимым просторная квартира в центре города с доступом ко всем основным благам и достопримечательностям (или у моря, смотря, куда едете), но придется чем-то пожертвовать. А чтобы жертвы того стоили, определите, что для вас принципиально важно и от чего вы не сможете отказаться. Для меня такой фактор – отдельное жилье, то есть не комната в квартире, а отдельная квартира. Самые бюджетные варианты я находила, конечно, не в центре, но главное – изучала местную инфраструктуру, особенно транспортную, читала отзывы о районе и уже только на основании всех данных делала выбор.

Проще всего будет тем, кто нормально относится к общежитию – в смысле совместному с другими людьми пребыванию в одном помещении. Можно снять недорогую комнату, можно выбрать хостел. Хостел, кстати говоря, хостелу рознь. Есть и такие варианты, когда в комнатах есть отдельный санузел, если для постояльца такая опция важна, есть номера на двоих, есть множество иных вариантов, способных победить ваши предубеждения против хостелов.

Питание. Главный совет бывалых путешественников: не ешьте там, где едят туристы. Cпорить не буду – так и есть. Там если и будет вкусно, то и дороже значительно. Иногда буквально в паре кварталов от туристического центра можно найти прекрасные едальни с национальной кухней и вменяемой ценой на блюда. Не пренебрегайте местным фастфудом (я, конечно, не о "Макдоналдсе", хотя иногда бюджетно перекусить можно и там), это действительно недорого и зачастую очень вкусно. Изучите супермаркеты и рынки в вашем районе: питание в поездке при желании можно сделать почти таким же по цене, как дома, да еще и приправленным местным колоритом.

Кстати, отправляясь в длительные поездки по стране или на экскурсии, можно взять с собой сухой паек, купленный в ближайшем супермаркете – бутерброд, фрукт, йогурт, – а не тратить огромные суммы в ресторанах. То, что некоторым нашим соотечественникам кажется высшим проявлением "нищебродства", абсолютно нормально для туристов из благополучных Канады, Германии, Британии, которые с удовольствием жуют свои бутерброды и грызут яблоки на ступенях старинных соборов, лавочках и просто на траве. И да, бывалые путешественники, умудряющиеся объездить за год несколько стран, не гнушаются возить с собой еду. И им, вовсе не нуждающимся, а хорошо зарабатывающим людям, вовсе не зазорно взять с собой несколько пачек быстрорастворимой лапши, палку колбасы, протеиновые или зерновые батончики для перекуса, чай, шоколад и сухарики. А сэкономленные деньги потратить на что-то более важное.

Развлечения. Конечно, можно обойтись и без них, если с деньгами совсем плохо, но какой смысл тогда вообще ехать? Отдых без развлечений многим покажется вовсе не отдыхом. Но и эта статья расходов поддается разумной оптимизации. Просто погуглите, какие интересные туристические места можно посетить в месте назначения бесплатно, а это вполне реально: в некоторых странах есть бесплатные музеи и даже экскурсии. В том же дорогущем Лондоне множество таких музеев и галерей, как и по всей Британии (слово national в названии подскажет вам сразу – вход свободный), в европейских странах есть специальные дни, когда в музеи можно попасть без билета. Одним словом, главное – уметь правильно гуглить.

И еще несколько советов.

Если вы едете в дорогую страну, конечно, дешевле ограничиться одним-двумя городами, чтобы не разориться на перемещении между ними. Да и жилье зачастую чем дольше снимается, тем дешевле. В крайнем случае можно найти что-то интересное неподалеку от основного места обитания и ездить туда челночным методом и одним днем.

Если можете и любите, путешествуйте компанией. Так можно сэкономить и на жилье, и на транспорте, когда берете в аренду машину.

Если вы готовы отказаться от поездок в Европу и другие дорогие страны, есть возможность расширить географию поездок такими спасительными для бюджета туриста странами, как Армения и Грузия, Республика Беларусь и Узбекистан. Что многие в последние годы и сделали: среди моих друзей уже немало тех, кто недавно открыл для себя и Закавказье, и Среднюю Азию. Моя давняя подруга восторженно рассказывала, как можно было почувствовать себя миллионером на ташкентском рынке, имея в кармане всего пять долларов, а другая делилась открытием, что относительно недорогой перелет в Ереван и обратно обойдется ей дороже, чем недельное проживание там и полный набор экскурсий.

Я – не исключение: в Армению я три года назад влюбилась раз и навсегда, с Республикой Беларусь знакома давно, теперь мечтаю о Грузии и Узбекистане.

И подумайте, где вы еще не были в России. Понятное дело, что путешествие из Москвы на Дальний Восток или Байкал бюджетным быть не может, но рядом со столицей, я уверена, еще немало мест, куда можно съездить – недорого и с интересом.