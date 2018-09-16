Прогулки по городу: как поднять настроение пожилым родственникам

Ритм жизни в большом городе порой не позволяет выделить время на заботу о пожилых родственниках. Анна Лебедева рассказывает о том, почему так важно иногда отложить все дела и позвать на прогулку бабушек и дедушек, засидевшихся дома.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва с каждым годом становится все лучше и лучше. Ухоженные парки, уютные аллеи, где сидя на лавочке можно почитать книжку или просто отдохнуть от суеты в тени деревьев, а еще – живописные набережные, вдоль которых хочется шагать до утра.

Мы так часто гуляем по городу в привычной компании – то с друзьями, то с семьей. А ведь у многих из нас есть старенькие бабушки с дедушками или пожилые родители. Да, мы их навещаем, иногда помогаем по хозяйству, покупаем лекарства, отвозим к врачу, но почему-то позвать с собой на прогулку в голову приходит не так часто.

Рядом с подъездом жилого дома сидят на лавочке две бабульки в платочках. Обеим, наверное, лет за 80. Они уже дальше двора и ближайшего продуктового никуда не ходят, потому что боятся не дойти. То ноги болят, то давление скачет.

"Я на Красной площади лет 20 не была!" – говорит одна из бабулек. "Да она мне даром не нужна! – отвечает другая. – Мы свое отходили. Это вон, они пусть бегают по площадям, да по театрам", – и показывает в сторону прохожих.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все это как-то грустно и наталкивает на мысль: а может, мы сами виноваты в том, что наши пожилые родственники запирают себя во дворе жилого дома?

Возможно, стоит попробовать уговорить свою пожилую, одинокую тетю или другого родственника выбраться в центр города. И делать это хотя бы раз в несколько месяцев. Уверена, им будет интересно пройтись по бульварам, вспомнить молодость, сравнить, как было тогда и как стало сейчас. Возможно, во время общения и прогулки, вы узнаете много интересного из их жизни или жизни ваших родителей. Залакировать впечатление поможет кофе с пирожным в уютной кафешке.

Помню, как однажды зимой перед Рождеством вытащила своих родственников на прогулку. Я буквально выдернула шнур из розетки, выключив телевизор, и оторвала их от любимых сериалов, чтобы передать им волшебную атмосферу города. Вместе мы прогулялись по Камергерскому переулку, где проходила рождественская ярмарка, где воздух был наполнен ароматами жареных каштанов и глинтвейна. Этот день родственники до сих пор вспоминают, они показывают друзьям фотографии, восхищаются красотой города и теплотой атмосферы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кстати, еще идея – отвезти бабушек, дедушек, родителей туда, где они когда-то жили или постараться найти им занятие по душе где-то рядом с домом. Например, в парке недалеко от моего дома собираются пожилые люди, и вместе поют песни. Возможно, бабушка сама ни за что туда не пойдет, а если ее сопроводить, то интерес появится. В конце концов, возить хотя бы раз в неделю бабулю на любимое занятие – только плюс к карме. Например, слышала, есть проект "Московское долголетие", с помощью которого пожилые занимаются и танцами, и фитнесом, и языками – почему нет?

Давайте станем волшебниками, хотя бы на чуть-чуть. Притормозим немного, ведь наши дела еще терпят, и подарим своим старикам один интересный день в городе.