Ракету-носитель "Союз-ФГ" установили на стартовой площадке Байконура

Ракету-носитель "Союз-ФГ" и пилотируемый космический корабль "Союз МС-07" установили в пусковую систему на стартовой площадке космодрома Байконур 15 декабря. Специалисты Роскосмоса 15 декабря проведут генеральные испытания и изучат телеметрию.

Старт космического корабля запланирован на 17 декабря в 10:21, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В составе основного экипажа МКС-54/55 стартуют космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт Jaxa Норишиге Канаи.

В дублирующий состав вошли – космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Джанетт Эппс и астронавт ESA Александр Герст.