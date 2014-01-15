Новое здание "Птичьего рынка" на "Садоводе" начнут строить весной

Фото: ИТАР-ТАСС

Новое здание "Птичьего рынка" на территории реконструируемого "Садовода" начнут строить уже весной 2014 года. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе "Садовода". Представитель рынка также отметил, что сбор предложений по дизайну фасада новой "Птички", который был организован в ноябре прошлого года, продлили до конца января. "Свои предложения захотели подать профессиональные архитектурные бюро, и они попросили продлить конкурс",− пояснили в пресс-службе.

Напомним, что в ноябре 2013 года был открыт почтовый ящик rynok.sadovod@gmail.com, на который все желающие могут прислать свои предложения по поводу нового облика "Птичьего рынка". Планировалось, что администрация рынка подведет итоги конкурса идей после 1 декабря 2013 года.

В конце января будет определено несколько победителей, чьи работы будут отправлены в Москомархитектуру. Окончательное решение по внешнему виду нового здания примут чиновники.

Сейчас на старом "Птичьем рынке" идет демонтаж торговых помещений. "Продавцы временно перебираются в другой павильон, где для них подготовлены места. Все арендаторы "Птички" временно будут собраны в одном месте для удобства покупателей", − рассказала представитель "Садовода". Она добавила, что на время строительства нового здания рынок не будет прекращать свою работу, и количество торговцев также уменьшаться не будет.

Фото: dtu.mos.ru

Отметим, что 14 января сотрудники Роспотребнадзора и столичного УВД по Восточному округу начали опечатывать главные ворота "Садовода", в связи с "десятками нарушений" выявленных в работе рынка. Информацию о закрытии также озвучивал префект Юго-Восточного округа Владимир Зотов. Однако эти сообщения были опровергнуты представителями рынка. "После проверок Роспотребнадозора, был закрыт 5-й павильон, где продавались шубы и изделия из меха. В настоящее время торговый центр "Садовод" работает в плановом режиме", - заявляла пресс-секретарь рынка Надежда Спиридонова.

Напомним, что решение о реконструкции рынка "Садовод" было принято в конце октября 2013 года. Предполагается, что новое здание сделают максимально удобным и комфортным для посетителей. "Птичка" будет занимать площадь 42 тысячи квадратных метров, его оборудуют современными ветеринарными лабораториями, а также парковкой на 800 машино-мест. Сам рынок "Садовод" превратится в крупный торговый центр площадью 97 тысяч квадратных метров.

Дарья Миронова