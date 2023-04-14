Дивный мир за неделю: смерть пугливых куриц, ребенок-демон и сны о богатстве

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Все деньги – котам

Более 4 тысяч канадских долларов (около 250 тысяч рублей) потратила Эмбер Шрам на мебель для своих котов Джейка и Джуны. Историю 32-летней любительницы домашних животных рассказало издание Talker. В своем доме и вокруг него женщина создала для котов качели, веревочный мост, установила стены для лазанья и даже высадила растения.

По словам хозяйки животных, все начиналось безобидно: она купила всего несколько предметов. Уже через несколько лет у питомцев образовалось свое пространство с разными вещами. Благодаря такой заботе кот Джейк перестал убегать гулять по улицам – теперь ему хватает развлечений дома и возле него.

Продала ребенка

Фото: Everman Police

В Америке женщина продала своего сына незнакомцу, решив, что мальчик одержим демонами, пишет Daily Star. Ребенок родился в 2022 году, и медицинские работники сразу отметили, что он выглядел худым и не вполне здоровым. Семью долгое время навещали сотрудники соцслужб. В один из таких визитов они не нашли ребенка дома и сообщили в полицию о его исчезновении. После долгих поисков следствие пришло к выводу, что, вероятнее всего, его уже нет в живых.

Мать же говорила, что якобы отправила малыша к отцу в Мексику, но у родственников женщины была другая версия. Они вспомнили, как та рассказывала о продаже сына посетителю супермаркета из-за того, что в нем "живет демон". Сама мать вместе с другими детьми и мужем после случившегося уехала из страны в Индию.

Поспала на миллионы!

Жительница Малайзии выиграла в лотерею из-за вещих снов. Историю счастливицы рассказал Malay Mail.

Одну из двух комбинаций цифр женщина увидела во сне. Вторую она несколько раз заметила на регистрационных номерах машин. Цифры принесли ей выигрыш в размере 16,3 миллиона малайзийских ринггитов (более 300 миллионов рублей). Известно, что часть средств победительница планирует потратить на отпуск и благотворительность.

Смертельный испуг

В Китае из-за конфликта двух соседей погибли более тысячи куриц, сообщает CNN. Еще в апреле 2022 года один срубил у другого дерево, из-за чего между мужчинами началась вражда.

Сосед решил отомстить – для этого он несколько раз проникал на территорию дома обидчика ночью. Вооружившись фонарем, он забирался в сарай и слепил куриц. У птиц начиналась паника, они забивались в угол, из-за чего происходила смертельная давка – в ней-то и погибло больше тысячи пернатых.

Виновника обязали компенсировать убытки в размере около 2 тысяч долларов и приговорили к шести месяцам лишения свободы.

Оплачиваемая изоляция

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Власти Южной Кореи решили платить жителям страны за выход в люди. По официальным данным, около 3% граждан в возрасте от 19 до 39 лет добровольно закрылись от мира. Многие из них воспитывались в неблагополучных семьях и испытывают финансовые трудности.

Правительство страны разработало программу, по которой тем, кто ведет затворническую жизнь, начнут платить деньги за "возвращение в общество", пишет The Guardian.

Размер выплат составит порядка 490 долларов в месяц. Правительство страны предполагает, что это побудит изолировавшихся устроиться на работу, пойти учиться или просто развлечься. Им также хотят помочь купить необходимые принадлежности и поработать над внешностью (например, исправить последствия давних травм путем пластики).