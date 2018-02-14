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Москва 24

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Общество

14 февраля 2018, 18:51

Жительницу Екатеринбурга лишили права опеки после операции

общество дети

Пользователи интернета обсуждают ситуацию, в которую попала жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских. Она лишилась права опеки над двумя детьми. Их забрали после того, как женщина сделала себе операцию по удалению груди. Подробности истории узнали корреспонденты канала Москва 24.


Судебная тяжба по необычному решению суда продолжалась полгода. В начале месяца районный суд Екатеринбурга встал на сторону опеки и подтвердил прежний вердикт – отобрать у Юлии Савиновских и ее супруга Евгения Сокова двух приемных детей. Дело здесь не только в хирургическом вмешательстве. Женщина вела личный блог, в котором выступала как представитель сильного пола. Судья решил, что попытка принять новую социальную роль противоречит нормам семейного законодательства.

Но сама Юлия считает, что отобрали у нее детей незаконно, так как она "прекрасно справляется с обязанностями опекуна".

Нет ни одного закона РФ, по которому я не могла бы являться опекуном и приемным родителем, усыновителем моих детей. Проверки проводятся липовые. Я буду здесь стоять и не уйду с этого места, пока не проведется соответствующая настоящая служебная проверка.
Юлия Савиновских


Юлия Савиновских не видела детей с сентября. Сейчас двое мальчиков находятся под надзором органов опеки. В январе Юлия Савиновских прошла экспертизу, назначенную судом.

В заключении говорится, что у нее нет психического расстройства, которое "оказывало бы негативное влияние на состояние и развитие детей", но результаты экспертизы получили уже после заседания суда, который подтвердил решение лишить женщину родительских прав.

Я могу сказать, что никаких совершенно вопросов и претензий к Юлии как законному представителю, работающую по договору о приемной семье, не было. Ни у кого из представителей госучреждений и госвласти не было предположений, что дети воспитывались неправильно и не получали того, что нужно было получать.
Игорь Мороков,
уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области

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