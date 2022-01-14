Эксперт рассказал, кому и зачем нужно измерять уровень антител к коронавирусу

В Минздраве сообщили, что перед прививкой от коронавируса нет необходимости проверять уровень антител. Отмечается, что лучше сразу пройти ревакцинацию через полгода после первоначальной иммунизации. Выясняем, в каком случае можно измерять антитела и какой титр защитит от заражения новым штаммом "Омикрон".



Пустое занятие?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что нет смысла измерять количество антител перед прививкой против COVID-19.

"Измерение антител и принятие решения, прививаться или нет, исходя из этого, к сожалению, не имеет под собой научных оснований. Самое правильное – просто вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, – через полгода", – объяснил специалист.





Владимир Чуланов главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ В этом случае мы достигнем максимального результата – и индивидуального, и популяционного. Но определять количество антител – пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для защиты от "Дельта"-штамма подойдет титр антител в 300 Bau/мл. При этом титр 500 единиц и выше защищает от заражения любым вариантом коронавируса.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре объясняли, что уровень антител, достаточных для защиты от болезни, – пока предмет научных дискуссий во всем мире. В ведомстве уточнили, что основным показателем иммунного статуса является прививка.



Сколько нужно антител?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 согласился с мнением специалиста Минздрава. При этом, по его словам, измерить количество антител можно для собственного спокойствия.

"Если хотите измерить, то в результатах можно найти полезную информацию. Но поскольку нам точно не известен уровень антител, при котором у разных людей появляется защита от COVID-19, то рутинно это делать я не рекомендую", – пояснил специалист.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Сейчас, если у вас значения антител выше 1000 Bau/мл, то это хорошие значения. Если 500 Bau/мл, то это приемлемо, но может быть не достаточно для защиты от "Омикрона". Все, что меньше, скорее всего, уже не работает с учетом нового штамма.

Иммунолог посоветовал не тянуть с ревакцинацией, потому что шестимесячный срок – максимальный период между прививками.

"С учетом штамма "Омикрон" 7–8 месяцев – это уже очень опасно, так как вы остаетесь практически незащищенными. Если нет противопоказаний, то можно использовать одну инъекцию "Спутника Лайт", – это уже будет очень хорошо. По моему мнению, оптимальный период перед ревакцинацией для здоровых людей составляет 4–5 месяцев", – подчеркнул специалист.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев считает нелишним проверить уровень иммунной защиты перед прививкой. По его мнению, если показатели теста зашкаливают (от 1 000 Bau/мл и больше), значит, иммунитет на максимуме и ревакцинацию можно отложить.

"Если меньше тысячи, неважно, сколько написано, даже если несколько сотен, то защиту от "Омикрона" они, скорее всего, не дадут. Но такое количество антител все равно хорошее, потому что вы не станете клиентом ковидной больницы: иммунитет к вирусу у вас есть, заболевание пройдет не опаснее ОРВИ", – объяснил он.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Нелишним будет измерить количество антител и принять решение о вакцинации. Если жалко тратить на тест время и деньги, то можно просто ревакцинироваться, хуже от этого точно не будет.

Вирусолог также пояснил, что в случае с "Омикроном" лучше ревакцинироваться раньше шести месяцев, так как рекомендации Минздрава были для предыдущих мутаций коронавируса. Через 2–3 месяца уже надо делать прививку, считает он.