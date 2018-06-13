Футбольная красота: самые сногсшибательные мисс ФК России

В Германии прошел конкурс самых привлекательных болельщиц "Мисс Мундиаль". Красавицу выбирали из представительниц 32 стран – участниц ЧМ–2018. Победительницей стала 18-летняя бельгийка Зоэ Брунет с задорным характером и яркой копной кудрявых волос. А вы знаете, кто из наших спортивных красавиц был титулован в последние годы? Самые обаятельные мисс футбольных клубов России – в материале портала Москва 24.

Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018"

Фото: ТАСС/Patrick Seeger/DPA

Сначала давайте познакомимся с "Мисс Мундиаль–2018". Бельгийка с горящими глазами и белоснежной улыбкой, Зоэ не раз участвовала в конкурсах красоты, включая "Мисс Бельгия–2018", и после победы на спортивном конкурсе увеличила количество своих поклонников в разы. Помимо трех великолепных дефиле, девушка доказала, что неплохо разбирается в футболе, и пожелала победы бельгийской сборной.

Ануша Фирдавси, "Мисс Динамо 2017/18"

Фото: fcdin.com

Девушка признается, что не ожидала победить, так как на отборочных турах даже не попала в пятерку финалисток. Но поскольку одна конкурсантка отказалась от участия, у Ануши появился шанс пройти в финал и в итоге выиграть. Красавица покорила жюри тем, что великолепно исполнила песню клуба и подарила торт собственного приготовления с логотипом "Динамо".

Элина Филатова , "Мисс Спартак 2018"

Фото: spartak.com

Девушке нравится, когда любимый "Спартак" играет дома, ведь тогда и команда, и болельщики чувствуют себя более комфортно и увереннее. Элина в конкурсе красоты участвовала впервые, поэтому очень волновалась, но по итогам гранд-финала стала первой. В качестве приза девушка получила корону победительницы и путешествие на сумму 100 тысяч рублей.

Ксения Визгалина, "Мисс ЦСКА 2018"

Фото: pfc-cska.com/Д.Тырин

Ксения не скрывает эмоций от победы и признается, что была на седьмом небе от счастья, когда ей вручал приз сам Игорь Акинфеев, и что ее "колбасит до сих пор". Болельщица регулярно посещает матчи ЦСКА и даже передвигается по Европе вслед за любимой командой. А еще Ксения любит экспериментировать со своей внешностью и иногда успевает побыть блондинкой, брюнеткой и шатенкой за один день.

Виолетта Шеверова, "Мисс Небесная лига "Зенита" 2018"

Фото: fc-zenit.ru

Виолетта переехала в Санкт-Петербург из Краснодарского края пять лет назад и сразу полюбила главную футбольную команду города. В свой 21 год девушка уже успела примерить корону красавицы и даже освоила профессию архитектора.

Юлия Першина, "Мисс Амкар 2018"

Фото: fc-amkar.org

Победительница конкурса была выбрана путем онлайн-голосования. Болельщики пермского клуба признали 19-летнюю блондинку с черными бровями самой привлекательной. Особый ажиотаж вызвала любимая футбольная кричалка Юлии, где она грозится, что "Жора Пеев гол забьет, всем врагам конец придет". Юлия болеет за "Амкар" уже три года, а ее любимый игрок – Алихан Шаваев.

Мария Панина, "Мисс ФК "Урал" 2016"

Фото: fc-ural.ru

Любовь к футболу Марии привил дедушка, который всегда хотел внука, чтобы ходить с ним на матчи, но рождались одни девочки. Сейчас девушка работает фитнес-инструктором, и даже если нет возможности прийти на матч "Урала" лично, следит за игрой из тренажерного зала. Но несмотря на всю любовь к футболу Мария признается, что вряд ли выйдет замуж за футболиста.

Анастасия Полякова, "Мисс Локомотив 2016"

Фото: fclm.ru/Ольга Белоголова

Впервые попав на стадион в 2010 году, Настя влюбилась в игру полузащитников Лоськова и Торбинского. Так и родилась новая болельщица "Локомотива". После победы на конкурсе красавица стала лицом клуба и представляла его на протяжении всего 2017 года. В дополнении к очаровательной внешности Анастасия много времени уделяет учебе и осваивает профессию инженера путей сообщения.

Светлана Стрелкова, "Мисс СКА-Хабаровск 2017"

Фото: fcska.ru

Светлана – эффектная брюнетка и истинная уроженка Хабаровска, по профессии – юрисконсульт. Став лучшей на конкурсе "Мисс СКА – Хабаровск" была выдвинута на отбор красавиц ФНЛ и получила титул "Мисс Изящество".

Наталья Лоскутникова