Эксперты рассказали, возможен ли дефицит семян в России

В Минсельхозе предупредили о рисках нехватки импортных семян в России на фоне геополитической обстановки. В частности, непростая ситуация складывается с сахарной свеклой и картофелем, отметили в ведомстве. Рассказываем подробности и разбираемся, чего ждать садоводам-любителям в предстоящем сезоне.



"Геополитика сказывается"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил об объективных рисках нехватки семян, сельхозтехники и запчастей в России на 2023 год.

"Естественно, геополитика сказывается. Обеспеченность семенами – наверное, ключевой момент. По базовым зерновым культурам мы обеспечены на 70–90% и более. По ряду культур удалось сохранить мощную советскую базу, которую мы продолжаем развивать на современном этапе", – подчеркнул министр.

Патрушев привел семена подсолнечника в качестве примера. По ним в ближайшие два года российские аграрии могут выйти на самообеспеченность, обратил внимание глава ведомства. Кроме того, отдельная подпрограмма готовится по кукурузе.





Дмитрий Патрушев глава Минсельхоза С чем объективно есть сложности – это сахарная свекла и картофель. В сахарной свекле на отечественные семена приходится около 3% от общего высева, в картофеле – 9%.

По словам Патрушева, нужно изменить основанную на импортной селекции модель развития сельхозотрасли. В прошлые годы такой подход способствовал скорейшему наращиванию производственных темпов, пояснил он. "Но уже завтра, а может и сегодня, это рискует стать слабостью. Наши иностранные партнеры ведут себя не совсем адекватно. В прошлом году начались перебои с поставками семян, ряд компаний заявили об уходе с рынка. С таким риском мы, конечно, работать не можем", – указал министр.



Ранее в Минсельхозе сообщили о готовящихся предложениях, которые касаются введения в 2024 году квот на ввоз семян из недружественных государств. Отмечалось, что это поможет ускорить импортозамещение. Помимо того, повысит в стране уровень продовольственной безопасности.



Что касается квот на импорт семян, то, по словам Патрушева, РФ будет действовать в этом направлении аккуратно. В следующие три года планируется снижать их по мере наращивания внутреннего производства.



Дачникам не стоит переживать?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что до дефицита семян в РФ дело не дойдет. "Практически ни одна крупная зарубежная семеноводческая компания не ушла из России. Все продолжают сотрудничать с РФ. Логика западных компаний сводится к тому, что селекция определяет продовольственную безопасность, поэтому она должна быть доступна для всех стран", – заявил он Москве 24.

В то же время сохраняются риски задержек поставок из-за логистических сбоев и, как следствие, роста цен на семена, уточнил эксперт. Председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов подтвердил Москве 24, что дачникам не стоит переживать из-за дефицита. "Садоводам беспокоиться не о чем, для любительского овощеводства семян хватает. Их поставляют не транснациональные концерны, а более мелкие частные предприятия. У них многолетние связи с Россией, которые не разорвали санкции", – отметил эксперт.

По его словам, в российских магазинах сохраняется широкий выбор семян на все популярные среди дачников культуры.





Андрей Туманов председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" РФ на первом месте в мире по предложению семян в магазинах для любителей. В обычном гипермаркете покупателям доступны около 50 сортов моркови и 100 сортов помидоров. На полках полно семенного картофеля.

При этом эксперт указал, что за последний год цены на семена в РФ выросли в среднем на 20–30%. Однако он убежден, что для садоводов-любителей это не станет серьезной проблемой, учитывая небольшие площади огородов. Специалист добавил, что у российских дачников всегда остается запасной вариант на случай, если не будет возможности купить нужные семена в магазине.

"Сейчас такой необходимости нет, но в случае чего любители легко перейдут на свои семена. Например, начнут сажать клубни продовольственного картофеля, который остался с прошлого года. Я, кстати, сам выращиваю семена петрушки и за семена не плачу. Меня не особо волнует сортность петрушки. А всхожесть у своих семян всегда выше, чем у покупных. Потому что вы используете свежие и знаете год урожая. У магазинных – это тайна за семью печатями", – подчеркнул Туманов.

В связи с этим садоводы-любители несильно потеряют в урожайности из-за перехода с семян, выращенных за границей, на выращенные самостоятельно, заключил специалист.

