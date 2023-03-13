Эксперты рассказали, возможен ли дефицит семян в России

В Минсельхозе предупредили о рисках нехватки импортных семян в России на фоне геополитической обстановки. В частности, непростая ситуация складывается с сахарной свеклой и картофелем, отметили в ведомстве. Рассказываем подробности и разбираемся, чего ждать садоводам-любителям в предстоящем сезоне.
"Геополитика сказывается"
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил об объективных рисках нехватки семян, сельхозтехники и запчастей в России на 2023 год.
"Естественно, геополитика сказывается. Обеспеченность семенами – наверное, ключевой момент. По базовым зерновым культурам мы обеспечены на 70–90% и более. По ряду культур удалось сохранить мощную советскую базу, которую мы продолжаем развивать на современном этапе", – подчеркнул министр.
Патрушев привел семена подсолнечника в качестве примера. По ним в ближайшие два года российские аграрии могут выйти на самообеспеченность, обратил внимание глава ведомства. Кроме того, отдельная подпрограмма готовится по кукурузе.
По словам Патрушева, нужно изменить основанную на импортной селекции модель развития сельхозотрасли. В прошлые годы такой подход способствовал скорейшему наращиванию производственных темпов, пояснил он. "Но уже завтра, а может и сегодня, это рискует стать слабостью. Наши иностранные партнеры ведут себя не совсем адекватно. В прошлом году начались перебои с поставками семян, ряд компаний заявили об уходе с рынка. С таким риском мы, конечно, работать не можем", – указал министр.
Что касается квот на импорт семян, то, по словам Патрушева, РФ будет действовать в этом направлении аккуратно. В следующие три года планируется снижать их по мере наращивания внутреннего производства.
Дачникам не стоит переживать?
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что до дефицита семян в РФ дело не дойдет. "Практически ни одна крупная зарубежная семеноводческая компания не ушла из России. Все продолжают сотрудничать с РФ. Логика западных компаний сводится к тому, что селекция определяет продовольственную безопасность, поэтому она должна быть доступна для всех стран", – заявил он Москве 24.
В то же время сохраняются риски задержек поставок из-за логистических сбоев и, как следствие, роста цен на семена, уточнил эксперт. Председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов подтвердил Москве 24, что дачникам не стоит переживать из-за дефицита. "Садоводам беспокоиться не о чем, для любительского овощеводства семян хватает. Их поставляют не транснациональные концерны, а более мелкие частные предприятия. У них многолетние связи с Россией, которые не разорвали санкции", – отметил эксперт.
По его словам, в российских магазинах сохраняется широкий выбор семян на все популярные среди дачников культуры.
При этом эксперт указал, что за последний год цены на семена в РФ выросли в среднем на 20–30%. Однако он убежден, что для садоводов-любителей это не станет серьезной проблемой, учитывая небольшие площади огородов. Специалист добавил, что у российских дачников всегда остается запасной вариант на случай, если не будет возможности купить нужные семена в магазине.
"Сейчас такой необходимости нет, но в случае чего любители легко перейдут на свои семена. Например, начнут сажать клубни продовольственного картофеля, который остался с прошлого года. Я, кстати, сам выращиваю семена петрушки и за семена не плачу. Меня не особо волнует сортность петрушки. А всхожесть у своих семян всегда выше, чем у покупных. Потому что вы используете свежие и знаете год урожая. У магазинных – это тайна за семью печатями", – подчеркнул Туманов.
В связи с этим садоводы-любители несильно потеряют в урожайности из-за перехода с семян, выращенных за границей, на выращенные самостоятельно, заключил специалист.