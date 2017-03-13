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Общество

13 марта 2017, 16:16

Ученые раскрыли загадку улыбки "Моны Лизы"

общество новости культурного мира

Леонардо да Винчи "Портрет госпожи Лизы Джокондо", 1503–1505

Ученые из немецкого университета Фрайбурга раскрыли загадку улыбки "Моны Лизы", сообщает "Дни.ру".

Многие искусствоведы считают, что улыбка "Джоконды" меняется со временем. Например, несколько веков назад женщина на полотне Леонардо да Винчи счастливо улыбалась, сегодня же она язвительно ухмыляется.

Немецкие исследователи провели ряд экспериментов с помощью современных технологий. Используя специальную программу, специалисты создали несколько вариантов "Моны Лизы", в каждом из которых несколько изменили положение уголков ее губ.

Затем они провели опрос, где респондентам показывали оригинал изображения и его искаженную версию. В результате почти 97 опрошенных заявили, что улыбка настоящей "Моны Лизы" выглядит абсолютно счастливой. Таким образом, восприятие человека сильно зависит от определенных обстоятельств и нюансов.

Уточняется, что все участники эксперимента сначала обращали свое внимание на "счастливых" Лиз, а уже потом на их печальные клоны.

Полное название "Моны Лизы" или "Джоконды" – "Портрет госпожи Лизы Джокондо". Картина написана Леонардо да Винчи в 1503–1505 годах. Принято считать, что на полотне изображена супруга торговца шелком из Флоренции Лиза Герардини.

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