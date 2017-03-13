Замена маткапитала на ежемесячные выплаты будет выгодна для семей – эксперт

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Вместо материнского капитала семьям предложили выплачивать ежемесячные пособия на родных и усыновленных детей. С такой инициативой выступили член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В эфире радиостанции "Москва FM" Волынец рассказала, что такие выплаты будут намного выгоднее единоразовой помощи.

"Элементарный экономический расчет показывает, что ежемесячная поддержка – это значительно большие суммы, чем маткапитал. Эти деньги нужны детям постоянно – на проезд, питание в школе и т.д. А материнский капитал важен, когда нужно сделать какую-то крупную покупку, например, квартиры или оплатить образование. Но расчетливые родители понимают, что ежемесячная поддержка – это гораздо больше средств. В год семья будет получать порядка 100 тысяч рублей", – пояснила она.

Маткапитал предложили заменить ежемесячными выплатами

Согласно инициативе, родители будут получать по три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч за двоих и 15 тысяч за троих детей до достижения ими 18 лет. Пособия предлагается выплачивать всем семьям, независимо от их материального положения.