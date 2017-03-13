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Общество

13 марта 2017, 12:57

Замена маткапитала на ежемесячные выплаты будет выгодна для семей – эксперт

общество

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Вместо материнского капитала семьям предложили выплачивать ежемесячные пособия на родных и усыновленных детей. С такой инициативой выступили член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В эфире радиостанции "Москва FM" Волынец рассказала, что такие выплаты будут намного выгоднее единоразовой помощи.

"Элементарный экономический расчет показывает, что ежемесячная поддержка – это значительно большие суммы, чем маткапитал. Эти деньги нужны детям постоянно – на проезд, питание в школе и т.д. А материнский капитал важен, когда нужно сделать какую-то крупную покупку, например, квартиры или оплатить образование. Но расчетливые родители понимают, что ежемесячная поддержка – это гораздо больше средств. В год семья будет получать порядка 100 тысяч рублей", – пояснила она.

Маткапитал предложили заменить ежемесячными выплатами

Согласно инициативе, родители будут получать по три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч за двоих и 15 тысяч за троих детей до достижения ими 18 лет. Пособия предлагается выплачивать всем семьям, независимо от их материального положения.

Материнский капитал появился в России в 2007 году. По этой программе семьям, в которых родился второй ребенок и последующие дети, выплачивают материальную помощь – в 2015 и 2016 годах эта сумма составляла порядка 453 тысяч рублей.

Потратить средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида. В соответствии с последним постановлением, срок его перечисления составляет 10 дней.

На данный момент программа материнского капитала работает до 2018 года. Ранее глава Минтруда Максим Топилин выступил за продление программы до 2023 года.

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