Замена маткапитала на ежемесячные выплаты будет выгодна для семей – эксперт

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Вместо материнского капитала семьям предложили выплачивать ежемесячные пособия на родных и усыновленных детей. С такой инициативой выступили член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.
В эфире радиостанции "Москва FM" Волынец рассказала, что такие выплаты будут намного выгоднее единоразовой помощи.
"Элементарный экономический расчет показывает, что ежемесячная поддержка – это значительно большие суммы, чем маткапитал. Эти деньги нужны детям постоянно – на проезд, питание в школе и т.д. А материнский капитал важен, когда нужно сделать какую-то крупную покупку, например, квартиры или оплатить образование. Но расчетливые родители понимают, что ежемесячная поддержка – это гораздо больше средств. В год семья будет получать порядка 100 тысяч рублей", – пояснила она.
Согласно инициативе, родители будут получать по три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч за двоих и 15 тысяч за троих детей до достижения ими 18 лет. Пособия предлагается выплачивать всем семьям, независимо от их материального положения.
Потратить средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида. В соответствии с последним постановлением, срок его перечисления составляет 10 дней.
На данный момент программа материнского капитала работает до 2018 года. Ранее глава Минтруда Максим Топилин выступил за продление программы до 2023 года.