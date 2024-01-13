Без долгов и мелочи: главные традиции и приметы старого Нового года

Старый Новый год наступит в России 14 января. Также православные христиане вспоминают в этот день два важных события. Рассказываем, что можно и нельзя делать в эту дату и какие приметы с ней связаны.

История праздника

Старый Новый год появился после того, как Россия перешла с юлианского на более точный григорианский календарь 14 февраля 1918 года. К тому времени в Европе уже активно им пользовались: разница между календарями составляла 13 дней и создавала неудобства для ведения международных дел. Чтобы установить одинаковое с другими странами исчисление, российские власти пошли на изменения.

После перехода на григорианский календарь 31 декабря сместилось на 13 января – так появился Новый год по старому стилю. Хоть это и неофициальный праздник, многие до сих пор отмечают эту дату.

Традиции

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Старый Новый год совпадает с христианским праздником Обрезание Господне: по преданию, на восьмой день жизни во время обряда ребенка нарекли именем Иисус, что означало Спаситель. В ночь с 13 на 14 января в церквях проходят службы, днем проводится литургия, а затем читается молебен о Новолетии.

Также 14-го в народе вспоминают архиепископа Кесарии Каппадокийской Василия Великого. Рано утром в этот день наши предки проводили обряд посевания, чтобы в наступившем году был хороший урожай (мальчики и мужчины разбрасывали зерно у себя, а также в домах соседей и родственников).

С далеких времен в этот праздник принято собираться за большим столом с родными и близкими. Лучше всего приготовить блюда из свинины, чтобы год был благополучным – это дань уважения Василию Великому, который считался покровителем свиноводства.

Приметы

В канун старого Нового года крайне не рекомендуется давать и брать деньги в долг. В противном случае финансов будет не хватать. Считать мелочь в этот день тоже не стоит – это предвестник слез и печали на целый год.

Также считается, что 14 января можно прогнозировать погоду на будущее. К примеру, если наступила оттепель, лето будет холодным и неурожайным. Снегопад говорит о позднем приходе весны и обильных осадках зимой.

Звездная ночь в канун праздника указывает на то, что год будет удачным для аграриев. А если утром деревья покрыты густым инеем, стоит ждать большой урожай хлеба.