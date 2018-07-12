Дорога в облака: бортповодники рассказали о своих секретах

12 июля по всему миру отмечают День бортпроводника. Чем манит жизнь в облаках, как успокоить дебошира и что по-настоящему выводит этих всегда улыбчивых людей из себя, порталу Москва 24 рассказали две стюардессы и два бортпроводника.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Как успокоить аэрофоба

"Когда говоришь такому человеку, что проводишь в самолете больше времени, чем дома – у тебя по 20 рейсов в месяц, – рассказывает стюардесса Мария, – он спрашивает: "Вам не страшно?" Нет. Я дома бываю реже, чем на борту, поэтому в самолете я как дома. К человеку можно подсесть и начать разговаривать на постороннюю тему. Он переключается на беседу. Некоторые любят поговорить про животных, питание или свою командировку. Если человека заинтересовать, он перестанет паниковать. Но, если человек очень нервничает, на борту есть успокоительное".

И усмирить дебошира

"Вежливостью, любовью и лаской, – уверяет бортпроводник "Аэрофлота" Евгений. – Совершенно необязательно применять силу. К тому же сейчас ввели черные списки авиадебоширов, куда мы можем помещать пассажиров и лишать их льгот".

Что больше всего раздражает бортпроводников?

"Люди попадаются разные. Иногда они мотают нервы, – делится стюардесса Мария, – не все ведут себя адекватно, а некоторые просто очень странно. Когда ты просишь соблюдать требования авиационной безопасности, они спрашивают: "Зачем это делать?" Или начинают спорить, что в инструкции по безопасности что-то написано или нарисовано "по-другому". Или смотрят в иллюминатор и спрашивают: "А когда мы взлетим?" Хотя мы уже скоро пойдем на посадку.

"Однажды, например, гость взял в полет своего лабрадора, который сходил в туалет прямо в салоне, – рассказывает бортпроводник Виктор, стюард немецких авиалиний. – На самом деле, худшее – это неуважение со стороны пассажиров. Часто они игнорируют инструкции, не здороваются, не снимают наушники, когда их просишь. Раздражают люди, которые перекрикивают собственную музыку и орут, заказывая томатный сок".

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Самые стрессовые ситуации на борту

"Иногда кому-то из пассажиров становится плохо. Он может потерять сознание, – рассказывает стюардесса Мария. – Есть пункты, при которых мы обязаны совершить аварийную посадку: инсульт, инфаркт, перелом таза, открытые ранения с большой кровопотерей и смерть. Бортпроводникам приходится даже принимать роды, нас этому учат. На больших сроках беременным официально летать нельзя, но много пассажиров летают рожать в США. Иногда даже справки подделывают".

"Несколько месяцев назад на рейсе Хабаровск–Москва мне пришлось откачивать пассажира диабетика, у которого не было с собой инсулина, – вспоминает Евгений. – Мы постоянно поддерживали связь с землей, экипаж был готов совершить посадку в ближайшем аэропорту. Мы не имеем права делать инъекции, но на борту нашелся врач, а у другого пассажира оказалась порция инсулина, и пострадавшему вовремя помогли".

Лучшие и худшие направления

"На рейсах в Лондон или Париж пассажиры спокойные, но "тяжелые" и очень требовательные. Туда летает в основном достаточно обеспеченная публика, – объясняет Мария. – На рейсах в Таиланд очень много русских туристов. У них праздник начинается прямо в аэропорту. Некоторые начинают очень громко веселиться, не всем окружающим это нравится. Мне нравятся рейсы в Азию: Токио, Гонконг, Шанхай и Пекин. Китайцы, хоть и шумные (весь полет бегают по проходу, разминаются, почти не сидят на месте), но при этом они добрые и всегда всем довольны.

Массовая паника. Что делать?

"Тройной сигнал бедствия и мигающий свет в начале салона означают серьезную опасность", – объясняет стюард Виктор. (Сам он ни разу не бывал в ситуации, когда подавали такой сигнал). В авиакомпании, где работает Виктор, кодовое слово "кактус" используют в случае чрезвычайной ситуации на борту. Например, когда жизни одного из пассажиров что-то угрожает. А если вы слышите имя "Хьюго", значит на борту везут труп. Впрочем, в каждой стране и у каждого перевозчика могут быть свои особенные правила и кодовые слова. Так что не спешите бледнеть и пугаться, когда слышите "Хьюго" из уст бортпроводников – возможно, так просто зовут одного из членов экипажа.

"Массовой паники, как правило, не бывает даже при очень сильной турбулентности, – рассказывает Мария. – Пассажиры смотрят на мою реакцию. Если ты начинаешь нервничать, пассажиры это перехватывают. И есть одно правило, которое работает безотказно: с каким настроением ты встречаешь пассажиров, такое настроение у них будет на протяжении всего полета. Если приходишь на работу с неохотой и тебя все раздражает, пассажиры это чувствуют и весь полет делают "подлянки": бывают чем-то недовольны или начинают что-то требовать".

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Есть ли жизнь на Земле

"Иногда кажется, что некогда спать, куда-то ходить и вообще жить, а жизнь идет. Но если забыть про сон, можно все успеть, – оптимистично настроен Евгений. – После рейса в Гавану хочется упасть, но желание увидеть другую страну обычно перевешивает. В Москве я преподаю робототехнику в школе в свободное время и занимаюсь популяризацией науки. Я себе не принадлежу, и это не пустой звук. Любое планирование для нас – непозволительная роскошь. Я знаю свое будущее всего на три дня вперед. Моя задача – "очнуться" в два часа ночи и быть готовым к вылету".

Самолеты или девушки?

"У меня есть спутница, которая ждет меня из рейсов и всегда поддерживает. Она учится в совершенно другой сфере", – делится Евгений.

"У меня есть муж и дочь, – рассказывает стюардесса Алеся Кузина, победительница конкурса "ТОП самых красивых стюардесс России" 2015 года. – Муж помогает, и дома я нахожусь достаточно часто. Дочь хочет быть пилотом – решила взять планку выше. Все праздники я отмечаю с родными, всегда удается забронировать отпуск заранее".

"Мы не все время на работе, дома тоже бываем. У меня есть молодой человек. Пары бортпроводников (муж с женой) иногда закрепляются и летают вместе", – заключает Мария.