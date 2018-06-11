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Москва 24

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Общество

11 июня 2018, 00:05

Выходной на здоровье: Семенович, Снигирь и другие звезды – о новом нерабочем дне

общество

У россиян появился еще один повод для радости – в Госдуме рассматривают законопроект об установлении дополнительного выходного для всеобщей диспансеризации. Портал Москва 24 решил спросить у звезд, как они проведут этот день и какого официального праздника им не хватает.

Думаю, что день диспансеризации – это очень здорово, нужно следить за своим здоровьем. Я раз в год и так обязательно прохожу обследование, сдаю анализы крови, делаю ЭКГ. Будет хорошо, если все люди смогут выделять один день на то, чтобы проверить свое здоровье и посетить врачей. А если бы у меня была возможность придумать повод для всероссийского выходного, я бы сделала День смеха! Чтобы по телевизору в этот день показывали только комедии и все веселое и позитивное, чтобы люди смеялись, а в городах проводились гуляния с выступлениями артистов юмористического жанра
Анна Семенович
певица

Я вообще за четырехдневную рабочую неделю. Предлагаю всем отдыхать по средам, ведь посреди недели нужна передышка. Если бы у меня была возможность выбрать повод для всероссийского выходного, то, поскольку я радиоведущий, конечно, сделал бы выходным День Радио
Алексей Мануйлов
радиоведущий

Я бы сделал официальным выходным День святого Валентина. А лучше даже не 14 февраля, а 15-е, чтобы после вечернего празднования, цветов и ресторана следующий день можно было спокойно провести с любимым человеком. К тому же, это отличный повод повысить рождаемость в стране
Дмитрий Глуховский
писатель

Я не хожу на постоянную работу, поэтому для меня дополнительный выходной не актуален. Для людей, наверное, это полезно. Только хотелось бы, чтобы они использовали этот день действительно для диспансеризации, а не в личных целях. Мне нравится идея с проверкой здоровья
Юлия Снигирь
актриса и фотомодель

Глас народа

Портал Москва 24 задал этот вопрос и москвичам на улицах. Практически все опрошенные поддержали идею дополнительного выходного дня. В качестве собственных поводов были предложены такие праздники, как День окучивания картошки, День игры в футбол и День мужчины в гараже. Женщины предлагали провести время с котом, придумать официальный день "головной боли", отдохнуть в "особые" женские дни и даже официально установить концерт любимого исполнителя раз в год.

Наталья Лоскутникова

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