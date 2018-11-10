"Пока я не умер, я должен жить!": 102-летняя москвичка – о детстве, войне и долголетии

В это трудно поверить, но, по данным московского отделения Пенсионного фонда РФ, в столице живут больше 720 человек в возрасте свыше 100 лет. Еще остались москвичи, которые родились в царской России, пережили революции, Великую Отечественную войну, увидели СССР от момента создания до распада, прошли нелегкие 1990-е и спустя целый век продолжают гулять по улицам города.

Одной из таких долгожительниц, Блюмфельд Марии Семеновне, в этом году исполнилось 102 года. Корреспондент портала Москва 24 поговорила с ней о жизни, любви в военные годы и, конечно, узнала секреты искрящихся глаз и долголетия.

Фото: портал Москва 24/ Антон Великжанин

Детство: на месте телецентра "Останкино" был лес

Родилась Мария Семеновна в июле 1916 года, еще во времена правления Николая II. Девочка появилась на свет и провела детские годы в том самом месте, где сейчас находится телецентр "Останкино", а раньше было село, принадлежавшее графу Шереметьеву.

Первое упоминание о подмосковном селе Останкино относится к 1558 году, тогда оно было известно как сельцо Осташково, принадлежавшее одному из влиятельных деятелей конца XVI века Василию Яковлевичу Щелкалову. В середине XVIII века оно перешло во владения графа Петра Борисовича Шереметьева. Ближе к концу XIX века в Останкине был открыт парк для всех желающих, а в 1917-м село вошло в состав Москвы.

В семье Марии Семеновны было четверо детей, но один из них погиб еще будучи младенцем, а второй служил в армии и позже пропал без вести на фронте. Отец работал на железной дороге, проверял поезда на наличие повреждений перед отправкой. Мама занималась домашним хозяйством, но рано ушла из жизни, поэтому старшая дочь взяла на себя ее роль.

Семья жила довольно бедно, и все ждали, когда Мария вырастет, чтобы самостоятельно зарабатывать деньги и помогать семье. Хотя у Мазуровых (девичья фамилия Марии Семеновны) был свой огород, где выращивали овощи. Также они держали скотину, поэтому мясо и молоко всегда были на столе. Помимо этого, рядом находился лес, где сельчане собирали грибы и ягоды, а сейчас там расположены ВДНХ и Ботанический сад. Долгожительница считает, что именно благодаря здоровому питанию с детства и сформировался ее крепкий иммунитет.

Мы ели все, что было богом дано, от природы, поэтому мы крепкие. Вместо соски у малышей был жеваный родителями и завернутый в тряпочку черный хлеб, отсюда и хороший иммунитет.

Вообще в те времена за детьми особо никто не следил, они были предоставлены сами себе. Одним из самых ярких воспоминаний детства для Марии Семеновны стали игры в пыли. Ведь никакого асфальта тогда не было – только земля и деревянные домики, а по дорогам ездили на телегах, оставлявших за собой огромное количество пыли.

Пыль была такая мягкая и теплая, и для нас самым большим наслаждением было в ней играть. Мы там и плавали, и валялись, и обсыпались ею.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Девочка училась в обычной деревянной школе, где было четыре начальных класса учеников, две комнаты и два учителя. В одной комнате сидели первый и второй классы, в другой – третий и четвертый, и зачастую учителю приходилось вести уроки параллельно, постоянно переходя из одного помещения в другое.

К 1932 году Мария Семеновна уже закончила семь классов – тогда это считалось средним образованием, и человек становился помощником в семье. Родители радовались, что теперь девочка – взрослая и грамотная, но именно в этот период ввели восьмой класс. Учителю пришлось лично прийти в дом выпускницы и попросить у родителей, чтобы Маша прошла еще один год обучения. По иронии судьбы, как только она закончила восьмой класс, ввели девятый, а еще через год – десятый. В итоге в 1935 году Мария вошла в первый выпуск полноценного среднего 10-летнего образования в Москве.

В 1934 году было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) "О структуре начальной и средней школы в СССР", в котором установлены три типа общеобразовательных школ: начальная (1-4 классы), неполная средняя (1-7 классы) и средняя (1-10 классы).

В те годы дети довольно быстро взрослели и становились самостоятельными. В 18 лет Мария занималась в школьном аэроклубе и уже одна летала на планере, а преподавал науку ее одноклассник, который прошел спецкурсы на должность инструктора. Вообще надо заметить, что в 1930-е годы активно развивалась авиация, все хотели в небо, и авиакружки были особенно популярны среди молодежи.

Военные годы

Получив среднее образование, Мария Семеновна пошла в вечерний педагогический институт. Тогда многие выбирали "вечерку", потому что нужно было работать и на что-то существовать. Девушка устроилась на работу пионервожатой в детский лагерь, где ее и застало объявление о войне.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Осенью 1941-го школы уже не открывались, детей целыми коллективами перевозили в Подмосковье, многие семьи эвакуировали за Урал и дальше, в Сибирь. В военные годы каждый старался сделать что-то на благо фронта. Так и Мария Семеновна – пошла на завод, который шефствовал над их школой. Завод быстро переоборудовали для производства противотанковой гранаты РПГ-40 с полной начинкой. В целях особой безопасности на предприятии была создана группа из десяти человек, которые находились на казарменном положении и не покидали завод даже ночью. За каждым членом группы был закреплен определенный участок (крыша, чердак, выделенная территория), и по тревоге они должны были бежать на свои места, защищать завод от сброшенных на здание зажигательных бомб.

Слышим тревогу, подскакиваем и бежим каждый на свое место. Потом пойдешь поспишь, и опять тревога, и опять бежим на места. А утром гудок – и идешь на работу.

Эвакуация населения Москвы была проведена в 1941 году, также из столицы и области были перекинуты около 500 предприятий. В целях защиты от бомбардировок над городом запускались дирижабли, и проводилась маскировка зданий. Купола соборов перекрасили в черный цвет, звезды на башнях Кремля зачехлили, а над мавзолеем построили двухэтажное здание. Уже при первой бомбардировке Москвы 22 июля 1941 года на город было сброшено около 10 тысяч зажигательных бомб.

Мария Семеновна до сих пор удивляется, насколько быстро все было подготовлено. Ее заводу тоже был дан приказ эвакуироваться, и уже создали группу, которая останется на заводе, чтобы взорвать его в случае, если враг прорвется в Москву.

Я сказала, что не поеду, останусь в Москве – хотела город защищать. Директор завода тогда отреагировал резко негативно, желая спасти мне жизнь: "Застрелю, как собаку!" В итоге я все равно осталась.

Когда враг приближался к Москве, девушка была отправлена в группу подпольщиков. Их готовили к тому, чтобы в случае захвата столицы немцами остаться на заводе диверсантами. Им сменили все документы, фамилии, адреса. И если военные с фронта могли писать домой письма, то подпольщики не имели на это право – они просто "пропадали" для родственников.

Отбирали самых закаленных, самых преданных. Никто не принуждал, но ставили такие условия: 95%, что вы погибнете, а 5% – на жизнь. Пойдете на выполнение такого задания, сумеете ли? Ну, конечно, я грудью вперед.

Фото: портал Москва 24/ Антон Великжанин

За преданную службу во времена Великой Отечественной войны Мария Семеновна получила большое количество наград, включая медаль за Оборону Москвы.

Несмотря на все тяготы военного времени, люди продолжали жить. В 1943 году, в возрасте 25 лет, молодая москвичка встретила свою любовь и вышла замуж. Александр Фомич был родом из Омска, работал мастером производственного обучения и вел акробатическую группу в училище. А Мария Семеновна работала педагогом в соседнем училище и помогла ему перевести ребят к себе – так и началось их знакомство. Супруги были близки по духу, понимали друг друга, ведь оба занимались педагогической деятельностью. Позже Александр Фомич получил звание заслуженного тренера СССР по спортивной акробатике.

Советское время

Мария Семеновна отмечает, что Москва очень быстро восстановилась после войны. Карточки, выдаваемые на базовый набор продуктов (хлеб, молоко, картошка), позволяли выжить всем. Вскоре появились кооперативные магазины, где можно было покупать за деньги. На прилавках лежали сырокопченые колбасы, красная и черная икра, но все стоило очень дорого, поэтому позволить себе купить такие продукты многие горожане могли только на праздники.

По состоянию на 1956 год население столицы составляло 4 миллиона 839 тысяч человек (данные статистического сборника "Народное хозяйство СССР в 1956 г.").

Одежду в основном шили сами или заказывали в ателье, что было дешевле, чем, например, купить в ГУМе. Если до войны у рядовой москвички был один-два комплекта одежды, то теперь многие носили пальто с чернобуркой, появились котиковые шубы, и в моду вошел новый аксессуар – шляпы. Семья Блюмфельд тогда жила на Преображенке, где располагался знаменитый ресторан "Звездочка". Раз в неделю они могли позволить себе сходить с детьми в ресторан (хотя чтобы туда попасть, приходилось занимать очередь).

Еще перед самой войной мне впервые удалось попасть в ресторан и попробовать первую в жизни сборную солянку. Потом в "Звездочке" я всегда заказывала именно солянку, было очень вкусно.

Фото: портал Москва 24/ Антон Великжанин

В 1950-е годы Москва начала расцветать: активно шло строительство новых объектов, сталинских высоток, магистралей и жилых кварталов, станций метро. Первые годы после войны Мария Семеновна работала в аппарате ЦК ВЛКСМ, а потом вернулась к своему любимому делу, работе с детьми, и устроилась экскурсоводом на ВДНХ в павильон "Юные натуралисты". Там она проработала до самой пенсии, на которую ушла в 1980-х годах.

Счастливая прабабушка, мечтающая о праправнуках

Сегодня Мария Семеновна живет с дочерью Ольгой Александровной, которая уже давно взяла на себя все домашние хлопоты и заботу о маме. Со стороны сына у долгожительницы есть внук, 20-летний правнук и 10-летняя правнучка. Правнук скоро возвращается из армии, поэтому Мария Семеновна уже надеется на праправнуков.

Свое столетие женщина встретила по-пионерски: с горном и знаменем. Все гости повязали красные галстуки и отчитывались главной пионервожатой о своем прибытии на мероприятие. Сама долгожительница была в ослепительном розовом платье, в котором кружилась в танце с кавалерами, совершенно забыв о годах.

102-летняя долгожительница рассказывает, что в последние годы о ней хорошо заботятся, и отмечает качество современной медицины. Она получает различные льготы, ездит в санаторий, также для нее выделен соцработник. Еще в 1954 году врачи порекомендовали ей диету, но упрямая бабуля никого не слушается и диету не соблюдает. Мария Семеновна сравнивает организм человека с высшей электроникой и ставит его выше, чем самые передовые технические достижения:

Если мой организм как высшая электроника требует селедки, значит я должна ее съесть. Если он хочет молока, пусть пьет молоко. Но вообще я воспитана на мясе и до сих пор его очень люблю.

Долгожительница признается, что во многом ее омолаживают дети, с которыми бывшая пионервожатая проработала всю жизнь. До сих пор два раза в год к ней приходят ребята из местной школы, они беседуют за чашечкой чая и с неподдельным интересом расспрашивают ее о жизни, а Мария Семеновна передает свой опыт и знания молодым:

"Возраст дарит жизненную мудрость, опыт, знание мира. Каждый человек, достигший 60 лет, собрав все эти ценности, должен дарить их близким. А молодые должны пользоваться этим сокровищем, источником счастья и удовлетворения жизнью.

Фото: портал Москва 24/ Антон Великжанин



Самое главное в жизни – это любить! Любить людей, любить окружающую среду и никогда не упрекать себя за то, что тебе плохо. В любом плохом положении нужно найти такой положительный кусочек, который снова придаст тебе бодрости и сил. Нам с детства была привита любовь, нас приучали к добру и бережному отношению к каждому листочку, к животным. Ведь любовь воспитывается с самого рождения. Сначала это любовь к матери, к семье, потом любовь к школе, а позже уже юношеская любовь.

В юности у нас любовь была святая! Святое увлечение друг другом. Хотя все шло как-то тайком: вот ты его любишь, но этого не показываешь. Для этого должно пройти какое-то время. Сейчас любви нет: сошелся – разошелся, все потеряно. Многое решают деньги, человека нет.

Оглядываясь на свою жизнь, я полностью поддерживаю знаменитые слова: "В здании человеческого счастья дружба воздвигает стены, а любовь образует купол" (афоризм Козьмы Пруткова. – прим. ред.). А вообще я живу по принципу греческого философа: "Пока я не умер, я должен жить!". Эта мудрость меня прямо поражает, ведь важно не сидеть и не отправлять себя на тот свет бездеятельным, а действительно ЖИТЬ.

Наталья Лоскутникова