Пять лучших игр на развитие логики у детей

Развитие логического мышления у детей поможет им легко ориентироваться в современном потоке информации, выделять главное и использовать это для достижения своих целей. Чтобы прокачать этот навык, идеально подойдут простые и познавательные игры. Лучшие из них – в материале Москвы 24.

Найди лишнее

Эта активность подойдет как для одного, так и для нескольких участников. Ведущий выкладывает на стол предметы, а задача игроков – объяснить, какой из них лишний. При этом правильным будет любой ответ, если ребенку удалось логически его доказать.

Например, в цепочке – карандаш, фломастер, линейка и телефон. По идее лишним можно назвать последний предмет, так как он не относится к канцелярским принадлежностям. Однако для кого-то не к месту окажется линейка, потому что с ее помощью нельзя создать изображение какого-нибудь предмета. Карандашом и ручкой можно его нарисовать, а на телефон – сфотографировать.

Ассоциации

Ведущий предлагает одному или нескольким участникам рассказать о какой-нибудь вещи, используя слова, обозначающие другие предметы. К примеру, игроку достается "тарелка". Чтобы рассказать о ней, ребенок должен использовать слова колбаса, квадрат, утро и мама.

Один из вариантов решения задачи может быть таким: мама утром кладет мне на нее колбасу. Она совсем не похожа на квадрат.

Как узнать?

Для этой активности понадобится мяч. Один игрок кидает сферу другому и задает вопрос: каким образом можно что-то определить? Например, как узнать, прохожий ест вкусное яблоко или нет? Второй участник должен быстро предложить три варианта. Например: подбежать и откусить; спросить; попытаться понять по настроению – если мужчина доволен, значит, вкусное.

После того как игрок придумает ответы, он кидает мяч другому участнику и задает свой вопрос.

Правда и чепуха

Еще одна активность, где игроки должны перекидывать мяч друг другу. На этот раз участник при броске называет какую-нибудь ситуацию. Задача ловящего – быстро определить, бывают ли подобные события в реальности (в этом случае надо поймать мяч) или это чепуха (тогда сферу ловить не надо).



Примеры того, что может сказать ведущий участник: птица летит по небу; солнце упало в кастрюлю; я надел шляпу, но она от меня убежала, и так далее.

Задачки со спичками

Отличная игра на логику с множеством заданий разного уровня сложности. Самое простое из них: дать ребенку шесть спичек или счетных палочек и попросить выложить из них прямоугольник. А затем дать еще одну и предложить добавить ее к фигуре так, чтобы получилось два квадрата.