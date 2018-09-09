Около пяти миллионов человек посетили праздничные мероприятия в Москве

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Около пяти миллионов москвичей и гостей столицы приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня города 8 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Охрану правопорядка и безопасности обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии. Серьезных нарушений общественного порядка не произошло.
Ранее глава департамента культуры города Александр Кибовский рассказал, что праздничные программы в столице прошли без происшествий.
В 21:00 в честь Дня города состоялся праздничный салют. Он длился около 10 минут. Пиротехнику запускали с 30 точек по всему городу.
Большой концерт в честь Дня города проходит на Манежной площади