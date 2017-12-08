Тур с привидением, "Город кошек" и уличная еда. Семь главный событий выходных

День танго, турецкие кошки и фестиваль вьетнамской уличной еды – редакция портала Москва 24 собрала семь главных событий выходных.

Аудиотур "Привидение: по ту сторону сцены"

Фото: Юрий Богомаз

Поклонники романтичной и трогательной истории о любви – мюзикла "Привидение" – смогут побывать в самой сокровенной части театра – на бекстейдже. До конца декабря в МДМ проходит мистический аудиотур "Привидение: по ту сторону сцены" по лабиринтам закулисья одного из самых больших театров Москвы.

В необыкновенное и волнующее путешествие в закрытый мир театра гостей сопроводит гостеприимный невидимый гид – Привидение мюзикла.

Чтобы проникнуть в таинственные кулуары – туда, куда не пускают "простых смертных", – экскурсанты наденут специальные "наушники медиумов", а незримый гид любезно поделится с гостями некоторыми своими сверхспособностями, например научит вызывать из небытия звуки оркестра.

Когда: 2−31 декабря



Где: МДМ

Фильм "Город кошек"

Фото: ТАСС/YAY

Специальный показ фильма "Город кошек" пройдет 9 декабря в Центре документального кино.

Картину представит Елена Смирнова – журналист, блогер и хозяйка котика Лукума, которая специально приехала из Стамбула, чтобы рассказать о том, почему там живут счастливые кошки и счастливые люди.

Улицы Стамбула принадлежат тем, кто гуляет по ним сам по себе, а именно тысячам котов и кошек. "Город кошек" – история города, увиденная глазами семи очаровательных и очень независимых кошек, а также людей, которые заботятся о них.

Когда: 9 декабря, 17:00



Где: ЦДК

"Чего хочет Джульетта"

Фото: кадр из фильма "Чего хочет Джульетта", режиссер Эрик Лавэн, сценаристы Эрик Лавэн, Лаура Хеннекварт, Лорент Тернер

На экраны вышел французский ромком про нерешительную барышню Эрика Ломена про девушку Джульетту, которая совершенно не умеет делать выбор. Без участия отца и друзей она не в состоянии решить, ни какое платье надеть, ни что заказать в ресторане, ни куда пойти вечером. Правда, выбирать все же придется − между страстным французом и романтичным шотландцем.

Комедия с героиней, напоминающей Бриджит Джонс, будет особенно близка тем, кто в душе до сих пор чувствует себя ребенком.

Когда: с 7 декабря



Где: сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема-парк"

Спектакль "Стойкий принцип"

Фото: Олимпия Орлова

Электротеатр "Станиславский" покажет спектакль "Стойкий принцип" в постановке художественного руководителя театра Бориса Юхананова. Режиссер взял классический текст испанского драматурга за основу своего спектакля и соединил его с пьесой Пушкина "Пир во время чумы".

В 1437 году наследник португальского престола дон Фернандо попадает в плен к султану Марокко. В качестве выкупа султан требует уступить ему христианский город Сеуту – оплот католицизма в Северной Африке. Принц Фернандо решает, что его жизнь не стоит подобной уступки. Он предпочитает остаться в заключении у мусульман на положении простого раба. Принц был признан католической церковью святым, а его подвиг прославлен. Эта история стала сюжетом философской драмы Педро Кальдерона "Стойкий принц" (El principe constante, 1629).

Когда: 9 декабря, 14:00. Части I и II



Где: Электротеатр "Станиславский"

Фестиваль вьетнамской уличной еды

Фото: ТАСС/Vna/Zuma

С 8 по 10 декабря лучшие повара из Вьетнама соберутся в одном месте и приготовят самые вкусные традиционные блюда.

Вьетнамская кухня – одна из самых популярных в мире. Натуральные продукты, свежие фрукты и зелень, разнообразные специи, проверенные рецепты и особая технология приготовления.

Когда: 8–10 декабря



Где: ТЦ "Ханой−Москва"

Кинофестиваль "Гиляйфест"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Кинофестиваль "Гиляйфест", приуроченный к открытию Центра Гиляровского, пройдет на двух площадках.

В самом центре состоятся показы конкурсной программы "С Москвой накоротке": зрителям представят более 20 динамичных короткометражных картин режиссеров нового поколения, посвященных современной Москве и ее жителям.

В свою очередь в Музее Москвы будет представлена программа полнометражных игровых фильмов "Городские истории", где можно увидеть картины, показанные ранее на ведущих европейских фестивалях.

Среди них – "По ту сторону надежды" режиссера Аки Каурисмяки (Финляндия/Германия; "Серебряный медведь", Берлинале-2017, Гран-при Международного фестиваля в Люксембурге-2017, приз ФИПРЕССИ Международного фестиваля в Сан-Себастьяне-2017); "11 минут" режиссера Ежи Сколимовски (Польша/Ирландия; лауреат Венецианского кинофестиваля, лауреат Европейской киноакадемии-2016); "Бекстейдж. Мистерия-джаз" режиссера Антона Сухарева (Россия; участник международного фестиваля кино и театра "Амурская осень"-2017) и другие.

Когда: 8–12 декабря



Где: Центр Гиляровского и Музей Москвы

Международный день танго

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Чемпионы мира, аргентинские танцоры Хосе Фернандес и Мартина Вальдман представят хореографическую программу, посвященную международному Дню танго, в театральном зале ММДМ. Аккомпанировать артистам будет российский танго-оркестр Solo Tango Orquesta.

Шоу-программа включает в себя разнообразные версии самого страстного танца в мире. Вместе с аргентинскими звездами на сцену также выйдут лучшие российские танцоры – призеры российских и международных чемпионатов по аргентинскому танго в странах Европы, Юго-Восточной Азии и Аргентине.

Когда: 10–11 декабря



Где: Дом музыки