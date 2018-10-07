Совсем недавно в России был установлен рекорд на самую большую тыкву в стране. Андрей Гусев из Луховиц сумел вырастить овощ весом 645,5 килограмма. Какие еще рекорды были поставлены в России за последний год – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Самая большая тыква в России

Сначала расскажем чуть подробнее о тыкве-гиганте. Андрей Гусев, вырастивший чудо-овощ, по специальности является ученым-агрономом, хотя сейчас работает мастером по монтажу наружного и внутреннего газоснабжения. Семя тыквы он посадил в марте этого года в обычный горшочек для рассады, а через месяц пересадил семя в теплицу. Тыква стала расти быстро, почти как ребенок, ей даже имя дали – Дуся.

В начале сентября ее привезли на фестиваль "Краски осени" в ботанический сад МГУ: к тому времени плод уже невозможно было обхватить, и он продолжал ежедневно прибавлять в весе по два килограмма. В итоге рекорд зафиксировали на отметке 645,5 килограмма. У вас еще есть несколько дней, чтобы успеть посмотреть на тыкву-гиганта, после чего ее проверят на нитраты, разрежут и раздадут посетителям.

Кстати, часть семян будет разыграна, поэтому вы можете оказаться в числе счастливчиков, которые посадят на своем участке потомков рекордсмена. И кто знает, возможно, в следующем году именно ваша тыква побьет установленный рекорд!

Самая узкая талия в России

Россиянка Залина Бойко установила рекорд благодаря талии, которая является самой тонкой в нашей стране – ее обхват составляет всего 46,3 сантиметра. В платье с корсетом Залина похожа на настоящую фрейлину, вышедшую из замка XIX века. Девушка признается, что стала обладательницей таких изящных форм благодаря своей маме и ее генам.

Хотя раньше рекордсменка весила 92 килограмма, но постепенно стала худеть. Кто-то пытается уличить ее в удалении ребер, но никаких операций обладательница узкой талии не делала, просто стала заниматься спортом и бегать по утрам. Чем и продолжает заниматься по сей день.

Самая старая кошка страны

Кошка-долгожительница сибирской породы обитает в обычной квартире в Улан-Удэ. На момент установления рекорда (в январе текущего года) ей исполнился 21 год и 13 дней. Черно-белую мохнатую красавицу, по окрасу чем-то похожую на корову, зовут Катя. Хотя ее впору уже называть баба Катя, ведь в пересчете на человеческий возраст кошке давно перевалило за 100 лет.

Самое большое кондитерское изделие из пончиков

Вы когда-нибудь видели 1060,3 килограмма пончиков в одном месте? Именно столько сладкой выпечки решили приготовить в кузбасском городе Осинники. Ни больше ни меньше, а ровно 22 830 пончиков легли в основу огромного кондитерского изделия в виде вишни.

Горожане слетались на чудесный аромат, словно пчелы, фотографировались с гигантской вишней и ждали сигнала "Налетай!" На приготовление пончиков понадобилось более 700 килограммов специальной смеси, 400 килограммов масла и 200 килограммов глазури.

Самая массовая городская тренировка в мире

Месяц назад, 2 сентября, жители Барнаула умудрились установить не только российский, но и мировой рекорд, собравшись на совместной тренировке в Парке спорта. В прошлом году с показателем в 3012 человек они стали первыми в России, а в этом году улучшили результат, и на футбольном поле одновременно тренировались уже 4417 человек.

Самая длинная цепочка из людей, взявшихся за руки

Ровно на 60 человек больше собралось в городе Троицк Челябинской области, чтобы взяться за руки и выстроиться в один большой "хоровод". Под звон колоколов Свято-Троицкого собора люди оцепили весь исторический центр города площадью почти 700 тысяч квадратных метров. В живом кольце оказались 27 объектов культурного наследия.

Длина цепочки составила три с половиной километра, а у главного редактора Книги рекордов России ушла 31 минута, чтобы сосчитать всех людей. После финального подсчета участников акции и объявления результата – 4477 – цепочка радостно взорвалась аплодисментами и криками "Ура!" Мероприятие было приурочено к юбилею Троицка, поэтому после вручения сертификатов участников, горожане продолжили народные гулянья.

Самый продолжительный брак

Семейная пара из села Суруловка совершила просто невероятный по современным меркам подвиг. Бадины Николай Михайлович (1928 г. р.) и Вера Ивановна (1929 г. р.) прожили в браке более 60 лет! На момент установления рекорда в марте этого года семья официально находилась в браке уже 62 года, 11 месяцев и 20 дней.

Наибольшее количество блинов, испеченных за час

В Рязани в холодный февраль решили согреться блинами. Пока народ массово гулял на Масленице, рязанские повара старались изо всех сил и сумели испечь аж 711 блинов за один час! А всего на гуляньях было приготовлено (вы не поверите!) более 50 тысяч блинов. Также горожанам раздали 5602 порции грибной похлебки – это еще один рекорд, внесенный в Книгу рекордов России.

Наибольшее количество отжиманий на брусьях среди мужчин

Кто-то еще сомневался в том, что самые крепкие мужики живут в Сибири? В очередной раз силу духа и крепость характера сибиряков продемонстрировал Дмитрий Андреев. В августе этого года на центральной площади города Северск Томской области он отжался на брусьях ровно 70 раз! А вам слабо?

Наталья Лоскутникова