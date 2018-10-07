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Москва 24

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Общество

7 октября, 00:02

Самая узкая талия, самая старая кошка и другие рекорды России – 2018

общество

Совсем недавно в России был установлен рекорд на самую большую тыкву в стране. Андрей Гусев из Луховиц сумел вырастить овощ весом 645,5 килограмма. Какие еще рекорды были поставлены в России за последний год – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Самая большая тыква в России

Сначала расскажем чуть подробнее о тыкве-гиганте. Андрей Гусев, вырастивший чудо-овощ, по специальности является ученым-агрономом, хотя сейчас работает мастером по монтажу наружного и внутреннего газоснабжения. Семя тыквы он посадил в марте этого года в обычный горшочек для рассады, а через месяц пересадил семя в теплицу. Тыква стала расти быстро, почти как ребенок, ей даже имя дали – Дуся.

В начале сентября ее привезли на фестиваль "Краски осени" в ботанический сад МГУ: к тому времени плод уже невозможно было обхватить, и он продолжал ежедневно прибавлять в весе по два килограмма. В итоге рекорд зафиксировали на отметке 645,5 килограмма. У вас еще есть несколько дней, чтобы успеть посмотреть на тыкву-гиганта, после чего ее проверят на нитраты, разрежут и раздадут посетителям.

Кстати, часть семян будет разыграна, поэтому вы можете оказаться в числе счастливчиков, которые посадят на своем участке потомков рекордсмена. И кто знает, возможно, в следующем году именно ваша тыква побьет установленный рекорд!

Фото: книга рекордов России

Самая узкая талия в России

Россиянка Залина Бойко установила рекорд благодаря талии, которая является самой тонкой в нашей стране – ее обхват составляет всего 46,3 сантиметра. В платье с корсетом Залина похожа на настоящую фрейлину, вышедшую из замка XIX века. Девушка признается, что стала обладательницей таких изящных форм благодаря своей маме и ее генам.

Хотя раньше рекордсменка весила 92 килограмма, но постепенно стала худеть. Кто-то пытается уличить ее в удалении ребер, но никаких операций обладательница узкой талии не делала, просто стала заниматься спортом и бегать по утрам. Чем и продолжает заниматься по сей день.

Фото: книга рекордов России

Самая старая кошка страны

Кошка-долгожительница сибирской породы обитает в обычной квартире в Улан-Удэ. На момент установления рекорда (в январе текущего года) ей исполнился 21 год и 13 дней. Черно-белую мохнатую красавицу, по окрасу чем-то похожую на корову, зовут Катя. Хотя ее впору уже называть баба Катя, ведь в пересчете на человеческий возраст кошке давно перевалило за 100 лет.

Фото: книга рекордов России

Самое большое кондитерское изделие из пончиков

Вы когда-нибудь видели 1060,3 килограмма пончиков в одном месте? Именно столько сладкой выпечки решили приготовить в кузбасском городе Осинники. Ни больше ни меньше, а ровно 22 830 пончиков легли в основу огромного кондитерского изделия в виде вишни.

Горожане слетались на чудесный аромат, словно пчелы, фотографировались с гигантской вишней и ждали сигнала "Налетай!" На приготовление пончиков понадобилось более 700 килограммов специальной смеси, 400 килограммов масла и 200 килограммов глазури.

Фото: книга рекордов России

Самая массовая городская тренировка в мире

Месяц назад, 2 сентября, жители Барнаула умудрились установить не только российский, но и мировой рекорд, собравшись на совместной тренировке в Парке спорта. В прошлом году с показателем в 3012 человек они стали первыми в России, а в этом году улучшили результат, и на футбольном поле одновременно тренировались уже 4417 человек.

Фото: книга рекордов России

Самая длинная цепочка из людей, взявшихся за руки

Ровно на 60 человек больше собралось в городе Троицк Челябинской области, чтобы взяться за руки и выстроиться в один большой "хоровод". Под звон колоколов Свято-Троицкого собора люди оцепили весь исторический центр города площадью почти 700 тысяч квадратных метров. В живом кольце оказались 27 объектов культурного наследия.

Длина цепочки составила три с половиной километра, а у главного редактора Книги рекордов России ушла 31 минута, чтобы сосчитать всех людей. После финального подсчета участников акции и объявления результата – 4477 – цепочка радостно взорвалась аплодисментами и криками "Ура!" Мероприятие было приурочено к юбилею Троицка, поэтому после вручения сертификатов участников, горожане продолжили народные гулянья.

Фото: книга рекордов России

Самый продолжительный брак

Семейная пара из села Суруловка совершила просто невероятный по современным меркам подвиг. Бадины Николай Михайлович (1928 г. р.) и Вера Ивановна (1929 г. р.) прожили в браке более 60 лет! На момент установления рекорда в марте этого года семья официально находилась в браке уже 62 года, 11 месяцев и 20 дней.

Фото: книга рекордов России

Наибольшее количество блинов, испеченных за час

В Рязани в холодный февраль решили согреться блинами. Пока народ массово гулял на Масленице, рязанские повара старались изо всех сил и сумели испечь аж 711 блинов за один час! А всего на гуляньях было приготовлено (вы не поверите!) более 50 тысяч блинов. Также горожанам раздали 5602 порции грибной похлебки – это еще один рекорд, внесенный в Книгу рекордов России.

Фото: книга рекордов России

Наибольшее количество отжиманий на брусьях среди мужчин

Кто-то еще сомневался в том, что самые крепкие мужики живут в Сибири? В очередной раз силу духа и крепость характера сибиряков продемонстрировал Дмитрий Андреев. В августе этого года на центральной площади города Северск Томской области он отжался на брусьях ровно 70 раз! А вам слабо?

Наталья Лоскутникова

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