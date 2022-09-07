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Общество

07 сентября, 18:30

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Маркетолог назвал постановкой магазинную драку москвичек из-за книги

"Ванильно, постановочно". Почему москвички подрались из-за книги об отношениях
общество

В Cети распространилось видео с потасовкой двух москвичек в книжном магазине. Из ролика становится понятно, что девушки не поделили литературу по психологии. Однако не исключено, что съемка является постановкой. Рассказываем, кто может стоять за дракой в книжном магазине.

"Мне две надо, поняла?"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Видео, на котором москвички дерутся, предположительно, было снято в книжном магазине на проспекте Мира. Судя по ролику, они не поделили между собой два последних экземпляра книги про отношения между мужчинами и женщинами.

Оставшаяся без копии покупательница настойчиво просит оппонентку не жадничать. Однако в ответ получает выкрики: "Не оставлю я тебе ни одну, ни вторую! <...> Мне две надо, поняла? <...> Найди в другом месте!" Затем словесная перепалка переходит в потасовку.

Автор книги, ставшей поводом для конфликта, в интервью телеканалу "360" назвал ситуацию вопиющей.

С одной стороны, ситуация вопиющая. С другой стороны, женщин можно понять. Любая нормальная современная женщина хочет себе нормального достойного мужчину, хорошие отношения и готова за это бороться.
автор книги, психолог

"Чтобы спасти наших женщин от всех этих неприятных ситуаций, и написана эта книга", – подчеркнул писатель.

В Москве две покупательницы подрались из-за последнего экземпляра книги

В июле прошлого года в Москве случилась похожая драка между двумя москвичками в книжном магазине и также из-за книги с психологическим уклоном. Примечательно, что в обоих случаях фигурирует один и тот же автор – специалист в области психологии отношений, постоянный эксперт на популярных ток-шоу. У книг "раздора" этого и прошлого года одно издательство и выпущены они в едином оформлении. Обе рассчитаны на женскую аудиторию.

Крайне схожей оказалась и реакция автора на оба инцидента. В прошлом году он так же оперативно прокомментировал потасовку. "Я, конечно, очень поддерживаю то, что женщины читают книги. И то, что, в частности, читают мою книгу – это тяга к знаниям, это хорошо. Но я совсем не поддерживаю такие драки. Это неправильно", – говорил писатель.

Неудачный пиар?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Видео с дракой покупательниц в книжном магазине на проспекте Мира, вероятно, является постановкой, считает маркетолог Роман Тарасенко. Об этом он рассказал в интервью Москве 24.

Такие события люди не успевают заснять на камеру целиком, потому что они начинаются довольно спонтанно. Здесь мы видим конфликт с самого начала. Кроме того, в такой ситуации распаленные женщины чаще всего обращаются к оператору c претензией, что их снимают. В этом ролике мы этого не видим.
Роман Тарасенко
маркетолог

Эксперт также обратил внимание на неестественность потасовки москвичек. "В подобных ситуациях человек обычно просто идет к кассе и просит его не беспокоить... Здесь абсолютно все очень ванильно, очень постановочно, но очень хайпоемко", – сказал Тарасенко.

По его словам, инициаторами подобных роликов обычно выступают PR-консультанты. Сюжет видео с участием двух покупательниц выбран неслучайно, учитывая женскую целевую аудиторию автора, убежден маркетолог.

Задача этой драки показать вожделение людей обладать этой книгой. Якобы это настолько ценный ресурс, которого остается мало и за который нужно бороться.
Роман Тарасенко
маркетолог

Тарасенко отметил, что промоакции по продвижению книг не редкость. "Книги и сжигали, и запрещали. Это классические инструменты, которые применяются просто для того, чтобы поднять хайп", – пояснил эксперт.

В свою очередь, юрист Елена Пономарева рассказала Москве 24, что провокативные рекламные и промоакции по продвижению товаров и услуг зачастую оказываются на грани закона.

"Если окажется, что потасовка девушек была спланированной акцией, их действия могут подпадать под административную статью "Мелкое хулиганство". В данном случае речь идет о нарушении общественного порядка, сопровождающемся нецензурной браню в общественном месте", – пояснила юрист.

Девушкам может грозить штраф до тысячи рублей, заключила специалист.

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Носатов Иван

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