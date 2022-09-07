Маркетолог назвал постановкой магазинную драку москвичек из-за книги

В Cети распространилось видео с потасовкой двух москвичек в книжном магазине. Из ролика становится понятно, что девушки не поделили литературу по психологии. Однако не исключено, что съемка является постановкой. Рассказываем, кто может стоять за дракой в книжном магазине.



"Мне две надо, поняла?"

Видео, на котором москвички дерутся, предположительно, было снято в книжном магазине на проспекте Мира. Судя по ролику, они не поделили между собой два последних экземпляра книги про отношения между мужчинами и женщинами.

Оставшаяся без копии покупательница настойчиво просит оппонентку не жадничать. Однако в ответ получает выкрики: "Не оставлю я тебе ни одну, ни вторую! <...> Мне две надо, поняла? <...> Найди в другом месте!" Затем словесная перепалка переходит в потасовку.

Автор книги, ставшей поводом для конфликта, в интервью телеканалу "360" назвал ситуацию вопиющей.





автор книги, психолог С одной стороны, ситуация вопиющая. С другой стороны, женщин можно понять. Любая нормальная современная женщина хочет себе нормального достойного мужчину, хорошие отношения и готова за это бороться.

"Чтобы спасти наших женщин от всех этих неприятных ситуаций, и написана эта книга", – подчеркнул писатель.



В Москве две покупательницы подрались из-за последнего экземпляра книги

В июле прошлого года в Москве случилась похожая драка между двумя москвичками в книжном магазине и также из-за книги с психологическим уклоном. Примечательно, что в обоих случаях фигурирует один и тот же автор – специалист в области психологии отношений, постоянный эксперт на популярных ток-шоу. У книг "раздора" этого и прошлого года одно издательство и выпущены они в едином оформлении. Обе рассчитаны на женскую аудиторию.

Крайне схожей оказалась и реакция автора на оба инцидента. В прошлом году он так же оперативно прокомментировал потасовку. "Я, конечно, очень поддерживаю то, что женщины читают книги. И то, что, в частности, читают мою книгу – это тяга к знаниям, это хорошо. Но я совсем не поддерживаю такие драки. Это неправильно", – говорил писатель.



Неудачный пиар?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Видео с дракой покупательниц в книжном магазине на проспекте Мира, вероятно, является постановкой, считает маркетолог Роман Тарасенко. Об этом он рассказал в интервью Москве 24.





Роман Тарасенко маркетолог Такие события люди не успевают заснять на камеру целиком, потому что они начинаются довольно спонтанно. Здесь мы видим конфликт с самого начала. Кроме того, в такой ситуации распаленные женщины чаще всего обращаются к оператору c претензией, что их снимают. В этом ролике мы этого не видим.

Эксперт также обратил внимание на неестественность потасовки москвичек. "В подобных ситуациях человек обычно просто идет к кассе и просит его не беспокоить... Здесь абсолютно все очень ванильно, очень постановочно, но очень хайпоемко", – сказал Тарасенко.

По его словам, инициаторами подобных роликов обычно выступают PR-консультанты. Сюжет видео с участием двух покупательниц выбран неслучайно, учитывая женскую целевую аудиторию автора, убежден маркетолог.





Роман Тарасенко маркетолог Задача этой драки показать вожделение людей обладать этой книгой. Якобы это настолько ценный ресурс, которого остается мало и за который нужно бороться.

Тарасенко отметил, что промоакции по продвижению книг не редкость. "Книги и сжигали, и запрещали. Это классические инструменты, которые применяются просто для того, чтобы поднять хайп", – пояснил эксперт.

В свою очередь, юрист Елена Пономарева рассказала Москве 24, что провокативные рекламные и промоакции по продвижению товаров и услуг зачастую оказываются на грани закона.

"Если окажется, что потасовка девушек была спланированной акцией, их действия могут подпадать под административную статью "Мелкое хулиганство". В данном случае речь идет о нарушении общественного порядка, сопровождающемся нецензурной браню в общественном месте", – пояснила юрист.

Девушкам может грозить штраф до тысячи рублей, заключила специалист.

