Романтика, тайны и полная свобода: гуляем по московским паркам

Осень продолжает радовать нас теплыми деньками. Ловите сентябрьское солнце и отправляйтесь вместе с нами на прогулку по прекрасным московским паркам.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первым нас встречает обновленный парк ВДНХ. Правда, дух захватывает уже на самом входе? Кстати, вы знали, что в довоенном варианте аналога скульптуры "Рабочий и колхозница" тракторист одной рукой поддерживал колхозницу за талию? Уже позже было решено, что рабочий должен держать сноп двумя руками.

Кстати, если вам меньше 30-ти, то вы гарантированно не видели, как работает фонтан "Золотой колос". Его отключили в конце 1980-х, и все эти годы фонтан стоял в запустении. А ведь еще наши дедушки назначали там свидания нашим бабушкам, одетым в яркие платья эпохи Бриджит Бардо!

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сегодня у нас есть отличный шанс увидеть это 16-метровое сооружение, пускающее струи воды на высоту 25 метров, и полюбоваться знаменитым фонтаном "Дружба народов", созданным к открытию ВДНХ после реконструкции в 1954 году.

Хотите получить места в партере на лучшее природное шоу вечера – яркий закат? Тогда уютные лавочки ждут вас в парках тихими воскресными вечерами. Наслаждайтесь лучами солнца, играющими в небесной лазури, – это будет лучшим завершением хорошего дня!

В "Музеоне" тоже здорово встречать рассветы и провожать закаты. И не знают, что это еще и самый большой в России музей скульптуры под открытым небом: на его территории находятся несколько сотен работ советских легенд – Веры Мухиной, Евгения Вучетича, Сергея Меркурова и других мастеров.

Фото: ТАСС/Александр Гришин

А вот любителям тайн и загадок понравится парк "Сокольники", в глубине которого, по легенде, закопано скифское "колесо судьбы". Его не раз пытались найти кладоискатели в XIX и ХХ веках, и по сей день предпринимаются такие попытки... Правда, пока безуспешно.

Вообще местные старожилы поговаривают, что притягательная сила парка объясняется именно "скифским колесом", которое дает людям положительный заряд и эмоции, и заставляет возвращаться сюда снова и снова. Пока никакими историческими фактами эта версия не подтверждается (и здесь мы переходим на шепот), однако если посмотрите на план парка, вы обнаружите круг с восемью лучами – а именно так выглядело магическое колесо скифов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Как прекрасно выйти из городского шума и окунуться в мир тишины, красоты, ароматов цветов и зелени! Вся ежедневная суета мгновенно куда-то исчезает, и вы снова будто ребенок, открывающий для себя все краски жизни, душа радуется и сердце поет.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Если красотой парка хочется любоваться на скорости, смело берите велики, ролики, самокаты – и вперед, в Парк Горького! Хотя, зачем брать с собой? Ведь мы все можем арендовать на месте. Здесь, наверное, самая большая концентрация молодежной энергии на квадратный метр: вокруг все просто пышет здоровым образом жизни, зарядом силы, улыбками и добротой. А после активного дня можем поваляться на огромных подушках, разбросанных прямо на траве, и побаловать себя чем-то вкусненьким.

А вот оказавшись в музее-заповеднике "Царицыно", мы окунемся в невероятную зеленую сказку и почувствуем себя настоящими жителями королевства. На территории парка дамы автоматически замедляют шаг, ступая неспешно и чинно, а мужчины подают руки, уступают дорогу – сама обстановка, знаете ли, располагает. Малыши тоже находят себе здесь занятие и радостно кормят лебедей и уток (которых в "Царицыне" невероятно много). Главное, не забудьте заранее купить хлеб.

Ну а мы искренне советуем вам почаще гулять в прекрасных московских парках!