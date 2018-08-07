Москва стабильная: справится ли столица с землетрясением

В 2018 году по всему миру зарегистрировано уже 20 мощных землетрясений. Подземные толчки происходили на разных континентах и не только в местах, известных сейсмической активностью. В Москве последнее землетрясение случилось в 2013 году, и было оно не слишком мощным. Но когда может случиться следующий удар, и каким он будет, предсказать невозможно. Портал Москва 24 выяснил, насколько столица готова к подобным ударам стихии.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Невозможное возможно

Когда вы последний раз ощущали землетрясение в Москве? Большинство столичных жителей скажут о 2013 годе, кто-то постарше вспомнит 1977. Не так уж и давно. При этом почти все эксперты в один голос говорят, что Москва находится практически в центре Восточно-Европейской платформы, в асейсмичной зоне, где нет и не может быть крупных разрушительных землетрясений. Ближайшая к нам сейсмически активная зона – это Кавказ.

Заведующий лабораторией ИФЗ им О.Ю.Шмидта РАН Алексей Завьялов: "Московский регион малоактивен в сейсмическом отношении. Это значит, что здесь нет активных разломов, активных нарушений земной коры, по которым бы происходили перемещения и образовывались локальные зоны аккумуляции тектонических напряжений".

Но что тогда произошло в 2013 и, особенно в 1977 годах? Ведь по словам специалистов, это было крупнейшее в Москве землетрясение за последние шесть веков. По свидетельствам очевидцев, в высоких зданиях на последних этажах хлопали двери, раскачивались люстры и плескалась вода в ванной. Тогда обошлось без жертв и разрушений. В 2013 году все было еще более мирно: обошлось эвакуацией нескольких офисов, большинство людей, ощутивших толчки, вообще сперва подумали о головокружении. Так все-таки в Москве возможны землетрясения?

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На самом деле, оба этих события случились далеко за пределами Москвы, до нас докатились лишь их отголоски: эпицентр землетрясения 1977 года был расположен в Румынии, под Карпатскими горами, а в 2013 году сейсмические волны дошли до столицы аж из Охотского моря. Чтобы тряхнуло столицу, эпицентр должен быть достаточно глубоко, и ближайшая зона, где подобное может случиться – Румыния.

"Это так называемая зона Вранча. Там довольно регулярно происходят сильные землетрясения, которые наносят ущерб близлежащим городам. И докатываются отголоски до Москвы. Если честно, когда в 2013 году произошли толчки в Охотском море, нам в институт звонили корреспонденты, и я переубеждал одного из них, что это, скорее всего, Румыния. Но оказалось, что эпицентр землетрясения в Охотском море был достаточно глубоко, около 600 километров. В результате там возбудились упругие волны, которые попали во что-то вроде волновода. Это и позволило им с небольшим затуханием докатиться до Москвы и даже до Санкт-Петербурга", – отмечает Завьялов. Но даже если в Румынии произойдет мощнейшее землетрясение, в столице интенсивность не превысит пяти баллов.

Все идет по плану

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

И что же получается, Москва надежно стоит на платформе и можно забыть о сейсмологии? Не совсем. В июне 2017 года на заседании профильного совета был сделан доклад о создании геодинамической карты города. Были составлены подробные специализированные карты города и выяснилось, что существуют четыре зоны по сейсмичности, начиная от четырех и кончая пятью с половиной баллами. Дело в том, что любое здание может немного отклоняться, особенно от ветра. Естественно, чем выше строение, тем больше эти отклонения. К примеру, Останкинская телебашня в особо ветреные дни может отклоняться до десяти метров от вертикали. Эти отклонения могут совпасть даже с самыми небольшими колебаниями почвы и создать резонанс.

Руководитель проектно-конструкторского бюро Либра Сергей Емельянов уточняет: "При проектировании конструкций происходит несколько расчетов: на устойчивость, на предельную деформацию, на прочность. И резонанс – один из этих расчетов, их целый комплекс. Если чуть конкретнее, структура здания состоит из узлов. Резонанс возникает, если расстояние между узлами одинаковое. И сейчас во время проектировки проводят расчеты, чтобы расстояние между узлами было разное. В этом случае длины волн не совпадают, и резонанса не происходит".

Природа-мать

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

У нас, да и за рубежом, принято говорить о суровом климате нашей страны, о том, сколько сил и средств приходится тратить на то, чтобы поддерживать комфортную для себя жизнь. Историк Сергей Соловьев, которого сложно заподозрить в нелюбви к Российскому государству, еще в 19 веке создал концепцию "природы-мачехи", говоря о суровой зиме и коротком лете. Но, по крайней мере, в одном аспекте нам сложно упрекать природу – огромная Восточно-Европейская платформа позволяет нам очень надолго забыть об опасности землетрясений.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математический геофизики РАН Петр Шебалин рассказывает: "Тектонических землетрясений в Москве быть не может. Землетрясение может произойти по другой причине, например, в случае обвала грунта в карстовой пещере, но я сомневаюсь, что вблизи Москвы есть такие. В любом случае, это будет очень локальное землетрясение. А вне Москвы даже очень сильные толчки никаких катаклизмов в столице создать не могут. Максимально возможная интенсивность – это пять баллов, это не повлечет разрушения зданий".