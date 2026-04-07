Врач Дорофеева опровергла миф о запрете на стрижку во время беременности

Всероссийский День беременных ежегодно отмечается 7 апреля. Какие мифы и предрассудки поколениями сопровождают беременность и приводят женщин к необоснованным ограничениям, разбиралась Москва 24.

Есть за двоих?

Дата для Дня беременных в России выбрана не случайно: она совпадает с православным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, который символизирует новость о будущем материнстве. Цель праздника – содействовать повышению рождаемости и формировать в обществе культуру бережного отношения к материнству и детству.

При этом период ожидания малыша всегда сопровождался рядом запретов, мифов и суеверий, однако не всем им стоит придавать значение. Например, существует мнение, что будущей маме якобы необходимо "есть за двоих", напомнила в разговоре с Москвой 24 кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Алена Минц. Однако если придерживаться этой теории, то потом придется и худеть за двоих тоже, отметила она.





Алена Минц кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Питание беременной должно быть сбалансированным: содержать необходимые белки, жиры и углеводы. Суточная калорийность в период ожидания ребенка может стать на 200–300 калорий больше, но никак не в два раза.

Полный запрет на употребление авокадо и кофе тоже можно отнести к мифам. На деле такие продукты в разумных количествах не нанесут вреда, если нет индивидуальной непереносимости. В целом беременным можно съедать половину авокадо в день и выпивать примерно до 300 миллилитров кофе, указала специалист.

При этом необходимость отказа от алкоголя в период беременности – не миф, а чистая правда. Безопасной дозы спиртного в принципе не существует, подчеркнула врач. Кроме того, не рекомендуется есть сырую рыбу и морепродукты из-за возможного отравления.

"Вероятность заразиться опасными паразитами в период вынашивания ребенка не выше, чем обычно, но эту угрозу лучше исключить вовсе", – добавила Минц.

Гинеколог-эндокринолог Антонина Дорофеева также добавила в разговоре с Москвой 24, что популярное блюдо – суши – может превышать суточную норму калорий, необходимую беременным.





Антонина Дорофеева гинеколог-эндокринолог Кроме того, питательный белый рис и соевый соус способны приводить к отекам, задерживая лишнюю жидкость в организме.

Также стоить ограничить в рационе жареную пищу с консервантами, газированные напитки и высокоуглеводные продукты в виде шоколада. Все это тоже может привести к отекам, подчеркнула Дорофеева.

Нагрузка по способностям

Еще одно популярное суеверие, касающееся запрета стричься во время беременности, не имеет под собой медицинских оснований. Изменение длины волос и даже бритье налысо никак не отразятся на здоровье женщины и плода. Однако от окрашивания, химических манипуляций с локонами, а также "уколов красоты" нужно отказаться, чтобы избежать воздействия химических веществ на организм, отметила Антонина Дорофеева.

Эксперт также добавила, что еще ряд мифов связан с проведением некоторых исследований, но не все из них являются вредными. Например, рентгенологическое действительно под запретом из-за риска воздействия ионизирующего излучения на ребенка. При этом УЗИ и КТГ плода (кардиотокография) проводить можно, отметила специалист.

Также Дорофеева подтвердила, что беременным не стоит поднимать тяжести. Максимальный вес не должен превышать 10 килограммов, а при угрозе выкидыша – не больше 3–5 килограммов.





Антонина Дорофеева гинеколог-эндокринолог Физическая нагрузка в этот период должна быть, но только по способностям. Беременность – это не болезнь, нужно двигаться, желательно гулять каждый день на свежем воздухе.

Гинеколог Алена Минц обратила внимание еще на один миф: якобы беременным нельзя поднимать руки вверх, потому что ребенок может запутаться в пуповине. Однако это не так: физические упражнения во время вынашивания плода полностью исключаются только по показанию врача.

"Если во время беременности есть высокий риск выкидыша, например, при истмико-цервикальной недостаточности, то нагрузка запрещена", – рассказала эксперт.

В свою очередь, при здоровой беременности лучше избегать не физической активности в целом, а именно травмоопасных и ударных нагрузок: велопоездок, бега, конного спорта, тенниса. Потеря равновесия или удар в живот мячом могут иметь неприятные последствия, подытожила Минц.