Юрист рассказал, могут ли наказать "супергероев" за трюки в вагонах московского метро

В Московском метрополитене вновь появились супергерои. Человек-паук, Бэтмен, Дэдпул и другие люди в масках танцуют и делают акробатические трюки в вагонах метро, тем самым развлекая пассажиров подземки. Рассказываем, где можно встретить любимых героев комиксов и что может грозить им самим за такие танцы.

Человек-паук и все-все-все

Дружелюбный сосед Человек-паук вновь появился в столичной подземке. Паучок танцует в вагонах метро и исполняет акробатические трюки, раскачиваясь на поручнях, под веселую музыку. Очевидцы сообщают, что на днях заметили Спайдермена в поезде на станции "Марьина Роща". Также выступления человека в костюме супергероя видели на Серпуховско-Тимирязевской, Калининско-Солнцевской и на Кольцевой линии.

Акробатов в костюмах Человека-паука стали замечать в июне прошлого года – в самый разгар пандемии, когда в вагонах было мало людей. С тех пор они периодически спускались в подземку, чтобы порадовать пассажиров своим мастерством. Столичный Дептранс даже приглашал поучаствовать супергероя в проекте "Музыка в метро" и обещал снять с ним клип.

В этот раз к "спайдерменам" в метро присоединились и другие герои комиксов. Бэтмен и Дэдпул вместе с паучками в такт музыке качают головой, а пассажиры, сидящие в вагоне, им даже подыгрывают.



А в декабре прошлого года пассажиры в метро установили контакт с инопланетянами: по кадрам было видно, что они, скорее всего, пришли с миром. Но пришельцы тоже оказались ненастоящими, а лишь переодетыми актерами-аниматорами.

Так ли они безобидны?

Инопланетяне стали пассажирами столичного метро

Спасать мир, как говорится, не запретишь. Но так ли безопасны для окружающих все эти трюки? Юрист Василий Воробьев в разговоре с Москвой 24 пояснил, что если действия людей, переодетых в супергероев, никак не нарушают прав пассажиров, то ничего в этом плохого нет.

"Если они не вредят, не оскорбляют пассажиров, то по большому счету нет никаких противоправных действий. Если бы был какой-то ущерб, допустим, при этом они целенаправленно что-то ломали или пугали людей, то это можно было признать мелким хулиганством. Здесь ни к каким конфликтам их действия не приводят, так что ничего плохого нет", – объяснил эксперт.

Воробьев при этом добавил, что по правилам музыкальные выступления в метрополитене обычно проходят на специальных площадках в переходах между станциями, а не в вагонах.