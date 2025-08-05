Психолог Клюева: личный контент в соцсетях учителей может нарушить субординацию

В Госдуме предложили временно запретить увольнять учителей за публикации в соцсетях. Это должно защитить трудовые права и свободу самовыражения педагогов, убеждены авторы идеи. Есть ли необходимость в таком моратории и как посты учителей в Сети влияют на образовательный процесс – в материале Москвы 24.

Имеют право на самовыражение

Ввести временный мораторий на увольнение педагогов из-за их публикаций в социальных сетях предложила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. Свое обращение она направила министру просвещения Сергею Кравцову, сообщили РИА Новости.





из текста обращения Анны Скрозниковой Предлагается рассмотреть возможность введения временного моратория на принятие решений об увольнении педагогов по основаниям, связанным исключительно с содержанием их публикаций в социальных сетях, без прохождения установленных процедур объективного рассмотрения и независимой экспертизы.

Скрозникова заявила, что поводом для беспокойства стали многочисленные обращения учителей в связи с участившимися случаями увольнений, связанных с их личной активностью в соцсетях. По ее словам, дисциплинарные взыскания зачастую применяются из-за жалоб третьих лиц на частные высказывания, не имеющие признаков противоправного контента, а также размещенные вне рамок профессиональной деятельности и рабочего времени.

Депутат отметила, что такая практика вызывает опасения как со стороны трудового права, так и с точки зрения самовыражения педагогов. Применение же взысканий без правовой экспертизы и отсутствие четких критериев оценки публикаций порождают правовую неопределенность, подчеркнула парламентарий. В связи с этим она предложила совместно с Минтрудом выработать критерии допустимого вмешательства работодателя в частную цифровую активность учителей.

Скандалы из-за публикаций педагогов нередко возникают в Сети. К примеру, в апреле 2025 года СМИ сообщали об увольнении учительницы из Нижнего Новгорода за размещение своих откровенных фотографий. А в сентябре 2023-го резонанс вызвала история молодого педагога из Тюменской области: в интернете появились снимки, на которых она в коротких шортах и майке с глубоким декольте курила кальян. По данным журналистов, руководство школы просило учителя удалить фото, а после отказа – вынудило уволиться. Девушка же рассказала, что это были снимки для второй работы, так как она трудилась еще и моделью.

При этом большинство россиян высказались против увольнения педагогов за их личные посты в соцсетях. По данным опроса News.ru, более 76% респондентов согласились с мнением, что учителя имеют право на личную жизнь. При этом 20% выступили за жесткое наказание в подобных ситуациях.

Инструмент воспитания?

Существует достаточно правовых инструментов, чтобы справедливо решать спорные ситуации с публикациями учителей в соцсетях. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

"Однако в ситуацию часто вмешиваются субъективные факторы. В угоду органам исполнительной власти регионального и муниципального уровня руководители образовательных организаций стремятся избавиться от неудобного педагога, прежде чем разобраться в ситуации объективно", – отметила депутат.

При этом она исключила возможность запрета вести педагогам соцсети.





Екатерина Харченко депутат Госдумы Учитель не просто преподает какой-то предмет, он еще и воспитывает детей своим личным примером. И порой не слова, а именно своя жизнь, какой-то опыт, который ребята берут из учительских соцсетей, может стать мотивирующим для них. В том числе, к примеру, для выбора профессии.

В то же время детский психолог Светлана Клюева в беседе с Москвой 24 отметила, что слишком откровенный контент может привести к нарушению субординации в учебных заведениях.

"Публикация очень личного контента приводит к глубокому внедрению в жизнь учителя и лишает его роли авторитета. Это теоретически может негативно повлиять на дисциплину в классе и восприятие педагога как наставника", – предостерегла специалист.

По ее мнению, учитель, который хочет вести страницу только как личный дневник, должен сделать ее закрытой и не допускать к просмотру учеников. Если же кто-то из школы становится подписчиком, соцсети становятся достоянием общественности.





Светлана Клюева детский психолог Поэтому публикуя кадры на открытых страничках, учителя всегда должны оглядываться на то, какую информацию они доносят до учеников и как это может повлиять на детей и отношения с ними.

В то же время для учителей должна быть разработана корпоративная этика, в рамках которой будет четко сформулировано, какой контент допустим для публикации на личных страницах с открытым доступом. Такой подход позволит снизить количество спорных ситуаций, заключила психолог.

