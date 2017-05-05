Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 5 мая

Переменная облачность и отсутствие осадков ожидается в столице в пятницу, 5 мая, сообщает Гидрометцентр России.

Дневные температуры не превысят 14 градусов, но ветер будет умеренный – от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в дневные часы составит 756 миллиметров ртутного столба.

Синоптики обещают к выходным черемуховое похолодание, связанное с антициклонами. Прохладная и солнечная погода сменится холодной и влажной.

В понедельник, 8 мая, прогнозируются небольшие осадки и понижение температуры воздуха до плюс 10 градусов. 9 мая станет одним из самых холодных дней с 1999 года: температура воздуха в дневные часы не превысит 8 градусов. Осадки будут умеренными. Атмосферное давление в этот день будет низким.