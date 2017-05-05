Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая 2017, 06:19

Общество

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 5 мая

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Переменная облачность и отсутствие осадков ожидается в столице в пятницу, 5 мая, сообщает Гидрометцентр России.

Дневные температуры не превысят 14 градусов, но ветер будет умеренный – от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в дневные часы составит 756 миллиметров ртутного столба.

Синоптики обещают к выходным черемуховое похолодание, связанное с антициклонами. Прохладная и солнечная погода сменится холодной и влажной.

В понедельник, 8 мая, прогнозируются небольшие осадки и понижение температуры воздуха до плюс 10 градусов. 9 мая станет одним из самых холодных дней с 1999 года: температура воздуха в дневные часы не превысит 8 градусов. Осадки будут умеренными. Атмосферное давление в этот день будет низким.

общество

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика