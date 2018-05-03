Московский стресс VS петербургский сплин. Истории переехавших

В какой из двух российских столиц жить: карьерной Москве или культурном Санкт-Петербурге? Стоит ли переезжать и за чем гнаться: возможностями или романтикой? Свои истории нам рассказали несколько человек, которым довелось пожить в обоих городах.

Избавляет ли Петербург от московского стресса, за что там смеются над москвичами, а в Москве недолюбливают Северную столицу и что в новых городах восхищает переехавших – в нашем материале.

Катерина Толмачева,

технический писатель

Переехала из Москвы в Санкт-Петербург в 2010 году

Фото предоставлено автором

Я переехала в Петербург, потому что он больше подходит мне по темпу жизни. До этого я жила в Москве пять лет, училась в МГИМО на связях с общественностью. Уже со второго курса меня начало напрягать, что в Москве все очень быстро, у меня болела голова в метро. Город отбирал у меня больше сил, чем их было, поэтому я выбрала Петербург. Изначально я хотела учиться в Санкт-Петербурге, но пришлось вернуться в родной город Киров. Я проучилась там год, потом мне стало там скучно, и я поступила в Москву.

"За год ни разу не оделась по погоде"

В первый год после переезда меня удивляло, что я ни один день не оделась по погоде. Это действительно требует некоторой сноровки. В Москве погоды нет. Люди переходят из метро в метро, а по выходным ходят гулять, если они совпали с солнцем. А в Петербурге погода меняется очень часто, но к этому привыкаешь –просто немного меняешь гардероб. С октября по март здесь серая хмарь, очень мало солнца: это первое место, где я поняла, что такое сезонная депрессия. Поэтому мы пьем.

О питейной культуре

Петербург известен своими локальными (несетевыми – прим. ред.) барами. Тут принято по пятницам и субботам приходить и разговаривать "за жизнь". Ты можешь прийти один и отлично пообщаться с барменом.

В Петербурге пьют много пива, и вообще здесь пьют чистые напитки. А в Москве пьют больше коктейлей. Сложно представить себе петербуржца, который вечером придет в бар и закажет мохито. Эта разница заметна, когда приезжают гости из Москвы, заказывают ром-колу, и на них смотрят, как на дураков. Мы даже не знаем, подают ли в этом заведении "ром-колу", никто ее никогда не просил.

На Рубиштейна есть один приятный ирландский паб, где всегда можно поговорить с барменами. Он находится практически на перекрестке с Невским, и там всегда можно распознать москвича. Если к нему две минуты не подошли, он начинает ерзать, кричать и поднимать руку. А в этом баре бармен может не подходить минут 10, потому что рассказывает кому-то анекдот. И в это время все просто ожидают, это нормально, видно, что человек занят. Мы постоянно наблюдаем в этом баре за москвичами, и они все делают одно и то же.

Фото предоставлено автором

"По эскалатору бегут только москвичи"

В Петербурге никто особо никуда не торопится и никто не бегает по эскалатору в метро. Если вниз бежит человек, значит это москвич опаздывает на поезд на "Площади Восстания". В бизнесе тоже есть этот момент размеренности. Бизнесмены не пытаются успеть и урвать, потому что здесь меньше конкуренция. Есть такая шутка, что если в Петербурге солнечный день, людям плевать, горящий у тебя проект или не горящий – все пойдут на улицу и будут загорать. Потому что солнце может в ближайший месяц и не показаться, а бизнес ваш никуда не уйдет.

Чем хвастаются москвичи и петербуржцы

В Петербурге принято считать, что москвичи – это про деньги и что они какие-то странные. Они слишком громко разговаривают, слишком показывают себя. Москвич начнет разговор с работы. Петербуржец посмотрит на него с удивлением: зачем ты вообще это говоришь? Ты что, хочешь похвастаться? Петербуржец может похвастаться городом или еще чем-то.

Ярослав Лознов,

тату-мастер

Переехал в Москву несколько месяцев назад

Фото предоставлено автором

В Петербург я переехал в 23 года и прожил там несколько лет. В Москве оказался проездом из Самары и познакомился с ребятами в одной из лучших тату-студий. Приехав в Петербург после Москвы я взвесил все, посмотрел, какая жизнь тут и какая там, и понял, что в Москве мне нравится больше. Я вернулся и сразу устроился в эту студию. Здесь больше возможностей во всех аспектах. Тут намного больше людей с разными вкусами. Каждый мастер может найти свою аудиторию, которая оценит его искусство.

Про прибыль, вкус и отдых

Работать татуировщиком в Москве в разы выгоднее. В Петербурге многие не пойдут к мастеру, который может сделать татуировку качественно, но назовет среднюю цену. Клиент ищет, где можно сделать это в разы дешевле, несмотря на качество. А в Москве люди видят эскиз мастера и приходят именно за его работой. Они готовы платить за марку и стиль. Это как брендовые вещи: ты платишь за бренд, и это нормально, а в Петербурге людям все равно.

Здесь у людей лучше вкус во всем. Побывав недавно в Петербурге, я обратил на это внимание – там людям пофиг, как они выглядят, они не делают на этом акцент.

Здесь жизнь кипит более бурно, чем в Северной столице. Это меланхоличный и мрачный город. В Москве я познакомился с людьми из разных сфер, и все они к чему-то стремятся, стараются зарабатывать больше. Я не говорю, что в Петербурге этого нет совсем, но многие там засиживаются на месте. Они много говорят, что было бы круто что-то сделать, но, к сожалению, слова расходятся с делами. Все остаются на своих местах.

Меня удивило, как москвичи отдыхают. Порой тут не знают меры в отдыхе. В моем окружении очень развита тусовочная культура. Люди готовы пропадать на вечеринках. В Петербурге даже близко такого нет.



"К петербуржцам в Москве относятся со стебом"

Я очень часто сталкиваюсь с негативным отношением москвичей к петербуржцам. Когда мы ездили с ребятами туда работать, многие говорили: "Зачем вы едете в это болото, этот серый город?". К петербуржцам относятся со стебом. Москвичи смеются над их снобизмом и внешним видом.

Дарья Зимовщикова

Экстренный психолог МЧС

Фото предоставлено автором

Я окончила бакалавриат по психологии в Москве. Образование меня немного не устраивало, и я решила доучиться в СПБГУ. Какое-то время я адаптировалась, потому что там постоянная серость. В Москве если нет солнца, то просто пасмурно. А в Петербурге это серость, туман, низкое небо без единого проблеска. Но в то же время это очень уютная погода: я прошла какой-то период адаптации и поняла, что в этом городе неважно, есть солнце или нет. Город настолько красивый, и люди открытые и доброжелательные.

О людях и знакомствах

Пока я училась в Москве, у меня были другие интересы, некогда было думать, насколько тут хорошие люди. А, пожив в Петербурге и вернувшись в столицу, и увидела разницу. После Санкт-Петербурга Москва немного грубовата. Там люди действительно живут, а в Москве такое ощущение, что не живут.

В Петербурге частота случайных знакомств выше, потому что незнакомый человек может просто подсесть к тебе на скамейку и заговорить. Без каких-то различий по статусу – петербуржцы относятся к этому проще.

Про стресс и расстояния

В Москве очень много времени отнимает дорога. В Петербурге до работы я добиралась максимум за полчаса. А здесь, как ни крути, трачу на дорогу больше часа.

Арина Мнацаканян

Редактор

"Многие москвичи хотят переехать"

До переезда я никогда не была в Москве. Вся моя связь с Москвой заключалась в том, что когда-то я переходила с одного вокзала на другой, когда ездила к бабушке. В то же время, лет с 16-ти, я начала чувствовать, что мне нужно сюда. И вот, 8 мая прошлого года я приехала сюда, и поняла, что это мое. Когда ты идешь по городу и понимаешь, что он тебя питает. Я очень хотела поступить на театральный, но с первого раза это у меня не получилось, и я устроилась на работу.

О стыде перед Петербургом

Мне стыдно перед своим городом, но к Петербургу я равнодушна. Меня туда не тянет. Я принимаю его как нечто само собой разумеющееся. Я знаю, что есть люди, для которых сам город – это любовь. Такие теплые отношения у меня сложились с Москвой.

В то же время, среди москвичей я такого отношения к городу не встречала. В Петербурге говорят о своем городе с теплотой, как о чем-то живом. Там если сложилась любовь с городом, то это решает все.