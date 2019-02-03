В гости к друзьям: как завоевать внимание ребенка

Дом, в котором есть дети, полон смеха, капризов и разных неожиданностей. Анна Лебедева рассказывает, как себя вести, если вы пришли в гости к друзьям и увидели застенчивого малыша, который с вами даже не поздоровался.

Собираясь в гости, где есть маленькие дети, можно оказаться в неловкой ситуации. Ведь когда ребенок встречает малознакомого человека, он часто стесняется, зажимается, не отвечает на вопросы – словно в рот воды набрал. В целом это нормально, и нет ничего страшного в таком поведении. Но люди неопытные порой воспринимают молчание ребенка на свой счет и чувствуют себя крайне некомфортно. В основном мы все пытаемся растормошить детей прям с порога, сюсюкаемся с ними, тычем пальцами в их маленький животик и ждем, что они сейчас расхохочутся и будут с нами общаться, поддерживать беседу за столом. Мы задаем им глупые вопросы, корчим рожи и вообще превращаемся в шутов.

А ведь излишнее внимание ребенку порой и не очень-то нужно.

Поведение взрослых в гостях

Мне, конечно, приятно, когда друзья показывают, что они не равнодушны к моей дочери, что вот она такая милашка, так похожа на папу, и платьице у нее красивое, и характер хороший. Приятно, когда, переступая порог, гости ищут взглядом маленькую девочку, которой хотят вручить небольшой сюрприз.

Девочка его, естественно, возьмет и побежит в свою комнату. А я покроюсь румянцем и крикну: "А спасибо кто говорить будет?" И издалека донесется скудное "спасибо".

Дальше гости разденутся, помоют руки и пройдут в комнату. Кто-то из них тут же накинется на ребенка с вопросами и сюсюканьями, а кто-то будет спокойно общаться с родителями, не обращая внимание на стеснение малыша и на его желание уединиться.

Но однажды ко мне пришла знакомая, и я очень удивилась, что она не обращает внимание на ребенка. Мы сели за стол пить чай, и дочь тоже села вместе с нами, что бывает редко. Она освоилась моментально и стала буквально выпрашивать комплименты, строя глазки и всячески заигрывая с новым человеком.

А через несколько дней пришел в гости коллега мужа и с порога засыпал девочку вопросами. Она слушала, что он говорил, и молчала. А потом тихонечко спросила меня: "Мам, я не поняла, а где подарок?"

Неожиданные ситуации

Одна моя знакомая пришла с ребенком в гости к подруге. У них обеих девочки одинакового возраста, и пока мамы общались на кухне, дети мило играли в комнате. Но тихие игры продолжались недолго. Девочка, к которой они пришли в гости, стала отбирать свои игрушки, капризничать и выгонять из детской маленькую гостью. Мама обиженной девочки вдруг взяла и тоже обиделась. Прекрасная беседа двух подруг закончилась тем, что они быстро разошлись. А еще ребенок крикнул вслед уходящим гостям: "И не приходите ко мне больше!"

На самом деле, обижаться в такой ситуации как-то даже смешно. Если дети не поладили друг с другом, надо постараться развести их по комнатам, дать немножко отдохнуть, или придумать увлекательное занятие и поучаствовать в нем самим хотя бы немного. Это может быть рисование, просмотр мультика, раскрашивание гипсовой фигурки или настольная игра.

То, что говорят дети в плохом настроении, не стоит воспринимать серьезно. Сейчас они ругаются, а через пару часов – лучшие друзья.

Совершенно не очевидно, что ваши дети будут дружить с детьми ваших друзей (что было бы, конечно, идеально). Поэтому перед походом в гости стоит провести беседу с ребенком, возможно как-то мотивировать.

Моя подруга старается не брать с собой ребенка, когда идет в гости. Она оставляет дочь с бабушкой или няней, потому что в гостях малышка плохо себя ведет, выпрашивая в подарок чужие вещи, а когда ей отказывают, начинает плакать. Соответственно, насладиться беседой с подругой в такой ситуации не получится.

Вспоминаю себя в детстве, как я со слезами на глазах, сидя на полу в обнимку с кнопочным телефоном, выпрашивала его у маминой подруги. Это была довольно редкая вещь в то время, их привозили из-за границы, и мне его, естественно, никто не подарил.

Еще бывает, когда дети в гостях могут легко повредить идеально отремонтированную квартиру. Например, случайно разрисовать стены карандашами, разбить посуду, забрызгать потолок краской. Поэтому, когда вы идете в гости со своими детьми, все же не лишним будет кому-то за ними присматривать.

Дети, как известно, говорят всё, как есть. И приходя в гости к друзьям, у которых есть ребенок, надо быть готовым к маленьким казусам.

Однажды, например, дочка моей знакомой, сказала ее подруге, что она толстая, ровно в тот момент, когда мы садились за стол ужинать. Гостья не придала значения ее словам, а просто улыбнулась в ответ. Надо было видеть, как округлились глаза мамы девочки, как она покрылась румянцем и осторожно сказала: "Леночка, ну что ты говоришь? Это неприлично". Потом мама стала оправдывать дочку, все списывать на ее возраст, на влияние детей из детского сада и всячески извинялась перед подругой.

Бывает, что ребенок, вдруг плачет, когда видит нового человека в доме, и никакие "ути-пути" не помогут. Тут важно не переборщить, не пытаться всеми силами рассмешить его. Нужно просто на какое-то время отойти от малыша, дать ему побыть наедине с мамой. Возможно, они договорятся, а возможно он просто ляжет спать.

Кстати, лучше подстраивать свой визит под режим ребенка. Встреча с друзьями наверняка будет веселой, если приехать после дневного сна крохи.

И между прочим, чужие дети могут в каких-то моментах даже помочь вам. Например, в гости зовут не только близкие друзья, но и коллеги, и просто приятели. Порой бывает, что в процессе знакомства с новыми людьми немного устаешь. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что сидишь за столом и молчишь или просто хочется уединиться от шумной беседы.

Когда в доме есть дети, в любой момент можно зайти в детскую комнату, посмотреть на игрушки, полистать книжки, предложить ребенку поиграть. И никто не заметит, что вам стало не интересно, шумно или просто захотелось уйти. Уверена, и родители, и сам ребенок будут довольны, а вы получите взаимную улыбку и особую атмосферу уюта.