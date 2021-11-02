Москвичи рассказали, как проводят время в нерабочие дни

В Москве с 28 октября по 7 ноября ввели режим нерабочих дней. В столице ограничили работу непродовольственных магазинов, предприятий сферы услуг, приостановили деятельность ряда организаций. Власти рекомендовали москвичам в эти дни проводить больше времени с семьей и близкими, почаще гулять на свежем воздухе в парках рядом с домом или отправиться отдохнуть на дачу за город. Москва 24 расспросила жителей столицы о том, как они проводят незапланированные выходные.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выходные с пользой

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала Москве 24, что проведет нерабочие дни на даче в Подмосковье.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Я планировала отпуск еще в начале года, под детские каникулы, чтобы с ребенком съездить на море. В итоге каникулы совпали и с отпуском, и с выходными. Теперь вместо моря мы поедем за город на дачу, будем дышать свежим воздухом.

"Сейчас всплеск заболеваемости идет, обстановка эпидемиологическая не самая благоприятная, поэтому не хочется лишний раз рисковать. Во время заграничного путешествия шансы заразиться довольно высоки, особенно в набитом людьми самолете", – сказала врач.

Юлия Маршинцева отметила, что намерена с пользой провести нерабочие дни.

"Когда ты активно работаешь, зачастую не хватает времени ознакомиться с последними рекомендациями для врачей по лечению пациентов. В свой отпуск я собираюсь пройти онлайн-курсы по функциональной диагностике", – подчеркнула специалист.

По ее словам, она также постарается выспаться в первые дни, чтобы восстановить силы организма. При этом большую часть отпуска она планирует придерживаться привычного графика, чтобы сильно не сбивать биоритмы и легче выйти на работу после 7 ноября.



Время на воздухе

Фитнес-тренер Сергей Капков рассказал Москве 24 о том, что спортивный клуб, в котором он трудится, закрылся на время нерабочих дней. При этом специалист не бросил вести занятия, а перевел их в онлайн-формат.





Сергей Капков фитнес-тренер Работа не останавливается, мы переходим на формат онлайн, проводим тренировки по видеочатам. Клиенты, которых я тренировал в зале, будут заниматься на своем домашнем оборудовании.

"Я постараюсь, чтобы мои клиенты не потеряли форму за эту неделю, поддержали свое тело и дух, здоровье и иммунитет в порядке", – добавил Капков.

В то же время больше половины клиентов Сергея все-таки были вынуждены поставить тренировки на паузу в период нерабочих дней. "Не у каждого человека пространство и оборудование позволяют проводить полноценные занятия", – обратил внимание тренер.

Он также добавил, что благодаря нерабочим дням у него появится дополнительное свободное время.

"При максимальной загрузке, бывает, я занят с 7 утра до 22 вечера. В таком ритме погреться на солнышке и зарядиться витамином D часто не успеваешь. Сейчас у меня появилась возможность больше времени проводить на свежем воздухе, что, конечно же, хорошо", – сказал собеседник Москвы 24.

Молодой человек увлекается кроссфитом и планирует потратить освободившееся время на занятия спортом на улице и на повышение квалификации.

"Я приобрел онлайн-курс по функциональному тестированию организма, посвященному ограничениям человека или отклонениям от нормы. В том числе в нем речь идет о сколиозе. В частности, в курсе даются тестовые упражнения, которые помогают выявить у человека проблему", – сказал фитнес-тренер.

Сергей подчеркнул, что для него домашний режим прошлого года стал возможностью технологически перестроиться на онлайн-тренировки. При этом все же очные занятия остаются более эффективными с точки зрения контроля за выполнением упражнений и конечного результата, заключил Сергей Капков.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Установить рекорд

Курьер одного из столичных сервисов доставки продуктов на дом Максим рассказал Москве 24, что их компания на время нерабочей недели закрываться не будет.





Максим курьер В эти нерабочие дни заказов у нашей компании стало больше и курьеров на линии – тоже.

"В насыщенный на заказы день я получал в районе 3 500–4 000 рублей. В эту выходную неделю я сделаю все возможное для того, чтобы выполнить как можно больше заказов и установить личный рекорд для себя, о котором можно будет вспомнить", – добавил Максим.

Он обратил внимание, что в первые дни нерабочей недели москвичи стали активнее заказывать пятилитровые бутылки питьевой воды.

"Я предпочитаю развозить продукты москвичам на велосипеде. С одной стороны, мне просто нравится этот вид транспорта, но в период пандемии он к тому же гораздо безопаснее общественного транспорта", – сказал собеседник Москвы 24.

По словам Максима, он не планирует пересаживаться на машину или автобус в период нерабочих дней.