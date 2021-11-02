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Общество

11:54

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Москвичи рассказали, как проводят время в нерабочие дни

"Не хочется лишний раз рисковать". Как москвичи проводят нерабочую неделю
общество

В Москве с 28 октября по 7 ноября ввели режим нерабочих дней. В столице ограничили работу непродовольственных магазинов, предприятий сферы услуг, приостановили деятельность ряда организаций. Власти рекомендовали москвичам в эти дни проводить больше времени с семьей и близкими, почаще гулять на свежем воздухе в парках рядом с домом или отправиться отдохнуть на дачу за город. Москва 24 расспросила жителей столицы о том, как они проводят незапланированные выходные.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выходные с пользой

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала Москве 24, что проведет нерабочие дни на даче в Подмосковье.

Я планировала отпуск еще в начале года, под детские каникулы, чтобы с ребенком съездить на море. В итоге каникулы совпали и с отпуском, и с выходными. Теперь вместо моря мы поедем за город на дачу, будем дышать свежим воздухом.
Юлия Маршинцева
врач-кардиолог

"Сейчас всплеск заболеваемости идет, обстановка эпидемиологическая не самая благоприятная, поэтому не хочется лишний раз рисковать. Во время заграничного путешествия шансы заразиться довольно высоки, особенно в набитом людьми самолете", – сказала врач.

Юлия Маршинцева отметила, что намерена с пользой провести нерабочие дни.

"Когда ты активно работаешь, зачастую не хватает времени ознакомиться с последними рекомендациями для врачей по лечению пациентов. В свой отпуск я собираюсь пройти онлайн-курсы по функциональной диагностике", – подчеркнула специалист.

По ее словам, она также постарается выспаться в первые дни, чтобы восстановить силы организма. При этом большую часть отпуска она планирует придерживаться привычного графика, чтобы сильно не сбивать биоритмы и легче выйти на работу после 7 ноября.

Фото: depositphotos/bernardbodo

Время на воздухе

Фитнес-тренер Сергей Капков рассказал Москве 24 о том, что спортивный клуб, в котором он трудится, закрылся на время нерабочих дней. При этом специалист не бросил вести занятия, а перевел их в онлайн-формат.

Работа не останавливается, мы переходим на формат онлайн, проводим тренировки по видеочатам. Клиенты, которых я тренировал в зале, будут заниматься на своем домашнем оборудовании.
Сергей Капков
фитнес-тренер

"Я постараюсь, чтобы мои клиенты не потеряли форму за эту неделю, поддержали свое тело и дух, здоровье и иммунитет в порядке", – добавил Капков.

В то же время больше половины клиентов Сергея все-таки были вынуждены поставить тренировки на паузу в период нерабочих дней. "Не у каждого человека пространство и оборудование позволяют проводить полноценные занятия", – обратил внимание тренер.

Он также добавил, что благодаря нерабочим дням у него появится дополнительное свободное время.

"При максимальной загрузке, бывает, я занят с 7 утра до 22 вечера. В таком ритме погреться на солнышке и зарядиться витамином D часто не успеваешь. Сейчас у меня появилась возможность больше времени проводить на свежем воздухе, что, конечно же, хорошо", – сказал собеседник Москвы 24.

Молодой человек увлекается кроссфитом и планирует потратить освободившееся время на занятия спортом на улице и на повышение квалификации.

"Я приобрел онлайн-курс по функциональному тестированию организма, посвященному ограничениям человека или отклонениям от нормы. В том числе в нем речь идет о сколиозе. В частности, в курсе даются тестовые упражнения, которые помогают выявить у человека проблему", – сказал фитнес-тренер.

Сергей подчеркнул, что для него домашний режим прошлого года стал возможностью технологически перестроиться на онлайн-тренировки. При этом все же очные занятия остаются более эффективными с точки зрения контроля за выполнением упражнений и конечного результата, заключил Сергей Капков.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Установить рекорд

Курьер одного из столичных сервисов доставки продуктов на дом Максим рассказал Москве 24, что их компания на время нерабочей недели закрываться не будет.

В эти нерабочие дни заказов у нашей компании стало больше и курьеров на линии – тоже.
Максим
курьер

"В насыщенный на заказы день я получал в районе 3 500–4 000 рублей. В эту выходную неделю я сделаю все возможное для того, чтобы выполнить как можно больше заказов и установить личный рекорд для себя, о котором можно будет вспомнить", – добавил Максим.

Он обратил внимание, что в первые дни нерабочей недели москвичи стали активнее заказывать пятилитровые бутылки питьевой воды.

"Я предпочитаю развозить продукты москвичам на велосипеде. С одной стороны, мне просто нравится этот вид транспорта, но в период пандемии он к тому же гораздо безопаснее общественного транспорта", – сказал собеседник Москвы 24.

По словам Максима, он не планирует пересаживаться на машину или автобус в период нерабочих дней.

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Носатов Иван

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