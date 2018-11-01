Москва онлайн покажет, почему одеваться на барахолках – модно

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Посещать барахолки и покупать там старые вещи – не стыдно. Этим не брезгуют даже богатые светские львицы. Винтаж, авангардные бренды, ручная работы, редкие находки. Наш корреспондент посетит барахолку, которая заработает в столице на этих выходных, и расскажет, что там можно найти, кого встретить.

Смотрите трансляцию 5 ноября в 16:50 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.