Повышение пенсии и бесплатный проезд в электричках: что изменилось с 1 августа

Какие изменения ждут россиян в августе



Как изменится визовый режим для иностранцев, насколько подорожает ОСАГО и другие изменения с 1 августа – в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Повышение пенсии работающим пенсионерам

С первого дня августа работающим пенсионерам будет проиндексирована пенсия. Это произойдет благодаря перерасчету за счет взносов, которые платит работодатель за своего сотрудника. Максимальный размер увеличения составит три балла, что в среднем равняется 240 рублям. Точная сумма прибавки к пенсии будет зависеть от заработной платы человека на протяжении прошедшего года.

Напоминаем, что ежегодно индексации пенсий производятся в феврале и апреле в соответствии с законом. Зимой индексируются страховые пенсии, социальные выплаты Пенсионного фонда, и размер надбавки здесь зависит от уровня инфляции за прошедший год. Весной происходит перерасчет пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая пенсии нетрудоспособным гражданам), в этом случае учитывается установленный прожиточный минимум пенсионера на текущий год.

Расширение действия электронных виз

Иностранцы смогут посетить Россию, воспользовавшись электронной визой в одном из пяти регионов Дальнего Востока. Режим свободного порта будет работать в Чукотском АО, Хабаровском и Приморском краях, а также на Камчатке и в Сахалинской области. Заявку на оформление визы можно будет подать совершенно бесплатно на сайте МИД России, рассмотрение займет до четырех дней. Благодаря электронной визе иностранцы смогут прибывать на территории России до восьми дней, а срок действия документа – не более 30 дней с момента оформления.

Воспользоваться правом получения такой визы могут граждане Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

Увеличение госпошлины на права и загранпаспорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С 3 августа подорожают сразу три госпошлины. Загранпаспорт с электронным чипом будет стоить пять тысяч рублей вместо 3,5 тысячи рублей, для детей до 14 лет его стоимость возрастет с 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Для получения водительского удостоверения теперь придется заплатить на тысячу больше – три тысячи рублей, а регистрация автомобиля выростет втрое – с 500 рублей до 1,5 тысячи.

Бесплатный проезд на электричках

1 августа 2018 года определенные категории граждан смогут бесплатно передвигаться на пригородных поездах. Такое постановление утвердил Сергей Собянин. Пользоваться бесплатным проездом смогут граждане, проживающие в Москве и имеющие социальную карту, а также приемные родители-участники пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявшие на воспитание детей-инвалидов или детей старшего возраста.

Также данной льготой могут воспользоваться пенсионеры, почетные доноры России, Москвы или СССР, родители или законные представители детей-инвалидов. Дополнительно бесплатный проезд предоставляется одному из родителей в многодетной семье и также одному из опекунов, попечителей или приемных родителей, воспитывающих сироту младше 18 лет. Бесплатно на пригородных поездах могут также передвигаться родители инвалида с детства, обучающегося по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета или магистратуры в возрасте до 23 лет.

Билеты по местному времени

И 1-го же августа в РЖД введут систему, в рамках которой на ж/д-билетах будет отображаться только местное время отправления (оно должно соответствовать часовому поясу региона, из которого уезжает поезд). До этого на всех билетах указывали московское время.

Повышение стоимости ОСАГО

Фото: ТАСС/Интерпресс/Алексей Смышляев

Коридор тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) может расшириться в обе стороны на 20% к концу августа. Это позволит сократить убытки, которые терпит рынок ОСАГО последние несколько лет. Такая мера также сможет понизить стоимость страховки для безубыточных клиентов и, наоборот, увеличить для тех, кто часто попадает в аварии. Сейчас для владельцев легковых автомобилей коридор базовой ставки составляет 3432 – 4118 рублей, а после изменений он составит 2746 – 4942 рубля.

Раскрытие данных о налогоплательщиках

Также с 1 августа Федеральная налоговая служба раскроет ранее недоступные сведения о налогоплательщиках. На сайте ФНС будет опубликована информация о среднесрочной численности работников организаций за прошедший календарный год и сведения о налоговых режимах, применяемых к россиянам. Дополнительно будут раскрыты данные об участии граждан в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию до 31 декабря, предшествующего году их размещения.

Это делается для того, чтобы любой предприниматель смог проверить своих потенциальных или текущих партнеров и узнать, не являются ли они фирмами-однодневками и не пользуются ли "серыми" схемами для ухода от налогов.

Бесплатные кинотеатры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

30 кинотеатров под открытым небом будут доступны москвичам с 1 августа по 9 сентября. Площадки появятся в каждом округе, включая Измайловский парк, Парк Победы, Печатники и Воронцовский. К показу планируются более 150 кинокартин и мультфильмов. Каждый кинотеатр рассчитан на 200 зрителей, но можно будет прийти и со своими стульями – места хватит всем.

Посмотреть кино смогут все желающие абсолютно бесплатно.

Вертолеты будут спасать людей даже ночью

И еще одна важная новость: с 1 августа санитарные вертолеты Московского авиационного центра будут дежурить в круглосуточном режиме. Если раньше службу 24/7 несли только пожарные вертолеты, то теперь и медицинские будут находиться в постоянной готовности к вылету на аэродроме Остафьево. На борту каждого воздушного судна находятся два пилота и три медработника, а время прибытия даже в самую отдаленную точку Москвы, включая территорию ТиНАО, составляет всего за 7-15 минут.