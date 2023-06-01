Три способа побороть страх публичных выступлений

Всем так или иначe хоть раз в жизни приходится выступать перед аудиторией. Казалось бы, чего проще: поделиться с другими людьми своим опытом и знаниями. Если бы не страх. Москва 24 вместе с экспертом расскажет, как с ним справиться.



Анализируйте страх

Очень важно понять, из каких страхов в итоге складывается наша боязнь выступать на публике, рассказала Москве 24 эксперт по ораторскому мастерству и риторике Елена Вохомская.

По ее словам, человек в такой ситуации обычно боится насмешек и осуждения, потерять репутацию, опозориться на людях, выглядеть в их глазах неуверенным в себе.

"А теперь задумайтесь над тем, что, по статистике, страх публичных выступлений испытывают более 90 процентов людей. То есть большинство вашей аудитории боится выступать ровно так же, как и вы", – отметила эксперт.



Елена Вохомская эксперт по ораторскому мастерству и риторике Все мы люди, и никто не застрахован от ошибок. Не связывайте слишком многое с успехом выступления. Сосредоточьтесь на его пользе. Прежде всего, это опыт, благодаря которому в следующий раз получится выступить еще лучше.

А еще это возможность рассказать другим людям что-то полезное, то, в чем вы разбираетесь. Переведите внимание с себя (как я выгляжу, как звучит мой голос) на свою задачу: доступно и максимально интересно донести до аудитории информацию.

Изучите тему

По мнению эксперта, как минимум на 50 процентов нашу уверенность в своих силах увеличивает подготовка. "Говорите только о том, что хорошо знаете и любите. И всегда собирайте достаточно информации на выбранную тему", – посоветовала Вохомская.

При этом никогда не заучивайте текст наизусть – это только помешает. Если вы собьетесь, будет сложно вернуться в русло повествования. Разбейте текст выступления на несколько частей и идите последовательно, разбирая каждую, сказала эксперт.

Практикуйтесь

Большинство людей боятся публичных выступлений, потому что в целом не имеют достаточного опыта выступлений – получается замкнутый круг, отметила Вохомская.

Но как и любое мастерство, умение говорить на публике надо оттачивать. Можно практиковаться перед зеркалом, членами семьи, друзьями, коллегами. А после каждого публичного выступления не корить себя, если что-то получилось не идеально, а делать выводы, отметила эксперт.

Полезно вдохновляться успехами других, кто также преодолевал свой страх выступлений. А также брать на заметку их приемы, как справиться с волнением. Например, многим помогают расслабиться перед выходом дыхательные упражнения, аффирмации или медитация.



Елена Вохомская эксперт по ораторскому мастерству и риторике Например, может сработать "дыхание по квадрату": на два счета – вдох, на два счета – пауза, на два – счета выдох и снова пауза на два счета. И так несколько раз.

Также можно посмотреть, как выступают профессиональные ораторы, и перенять у них самое лучшее. "Только не копируйте их напрямую, старайтесь выработать свой стиль", – посоветовала Вохомская.

А еще можно обратиться к практикующему тренеру, который поможет развить навыки эффективной речи, обучит современным техникам публичных выступлений и выведет на следующий уровень мастерства, отметила эксперт.



