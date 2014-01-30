"Выделенки" появятся на вылетных магистралях после реконструкции

Евгений Михайлов рассказал о работе и планах "Мосгортранса"

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на всех вылетных магистралях, где происходит реконструкция, сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Кроме того, совместно с ЦОДД мы смотрим маршруты, где необходимо организовать выделенные полосы, чтобы люди из крупных новых районов могли доезжать до метро", - пояснил он.

По словам Михайлова, ежедневно автобусы перевозят по "выделенкам" около 1,2 миллиона пассажиров.

Он также отметил, что на Волоколамском шоссе из-за реорганизации движения стала возможной отмена части выделенной полосы. Всего убрали около 400 метров "выделенки".