Новости

Новости

28 ноября 2014, 17:44

Транспорт

Где в выходные в центре столицы ограничат движение

Фото: M24.ru

В выходные в центре Москвы ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

В связи с открытием Большого Зимнего Катка и Новогодней Ярмарки 29 ноября с 6 утра до 8 вечера будет ограничено движение по улице Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади.

30 ноября в столице проведут массовые акции против сокращения медицинских работников, в связи с этим с 13 до 15 часов будут перекрыты улицы Делегатская и Дурова.

Помимо этого, в воскресенье изменится расписание автобусов, трамваев и троллейбусов.

С 11.30 до окончания мероприятий с увеличенными интервалами будут следовать:

  • троллейбус № 13;
  • трамвай № 7;
  • трамвай № 19;
  • автобус № 24;
  • автобус № 38.

Отметим также, что из-за ремонтных работ на следующей неделе будет ограничено движение на некоторых столичных дорогах.

Так, проезд будет ограничен по улице Усиевича, Ленинградскому проспекту, Дмитровскому шоссе, Пятницкой улице и других.

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
