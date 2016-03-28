Новый автобусный парк появится на северо-западе Москвы

Фото: Александр Авилов

В районе Митино построят новый автобусный парк. Конкурс по выбору технического заказчика организовал столичный департамент строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Будущий автобусный парк площадью 9,4 гектара появится на улице Зенитчиков. К нему будут привязаны 350 автобусов. Также на территории парка оборудуют нескользо зданий, в том числе производственные участки цехов, складские помещения, включая склады запасных частей.

В парке появится своя мойка, на которой смогут обслуживаться 20 автобусов одновременно. Появятся и стоянки для личного автотранспорта, крытая стоянка для подсобного автотранспорта (снегоуборочная техника, тракторы, самосвалы, снегопогрузчик) общим количеством до 30 единиц.

В административном здании обустроят бытовые помещения – раздевалки, душевые, умывальни, а также столовая, медпункт, диспетчерская, актовый и спортивный залы, комнаты ночного и межсменного отдыха водителей.

Вблизи автобусного парка планируется провести обследование улично-дорожной сети, а при необходимости осуществить ее реконструкцию. В рамках благоустройства парка, в нем посадят кустарники и обустроят газоны.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 49,2 миллиона рублей. Продолжительность проектирования парка должна составлять не более 7 месяцев со дня подписания государственного контракта.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что городской наземный транспорт Москвы приближается к объемам перевозок метрополитена. По его словам, это происходит за счет повышения качества работы наземного транспорта и внедрения новой модели управления.

Так, за неделю с 29 февраля по 6 марта метрополитен перевез 41,1 миллиона пассажиров, наземный транспорт – 37,4 миллиона пассажиров.