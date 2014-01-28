Форма поиска по сайту

28 января 2014, 15:37

Транспорт

Мобильное приложение с маршрутами транспорта запустят в марте

Фото: ИТАР-ТАСС

Мобильное приложение, с помощью которого можно будет узнать о маршрутах движения и времени прибытия наземного общественного транспорта в Москве, планируется запустить в марте. Об этом во вторник на заседании правительства города сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, приложение будет тестироваться месяц, а уже в марте им сможет воспользоваться каждый житель Москвы. Также в этом году начнет работать центр по отслеживанию наземного транспорта с использованием системы ГЛОНАСС.

Кроме того, к концу лета в Москве планируется установить около тысячи электронных табло, показывающих прибытие наземного общественного транспорта и начнется внедрение обновленной маршрутной сети, которая будет обсуждаться жителями.

Напомним, что ранее о запуске тестовой версии сервиса сообщил гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов. "Мы дадим экспертам, блогерам, журналистам для тестирования. Они посмотрят данную систему, дадут нам все необходимые замечания. Мы их устраним. И в первом квартале, к весне мы обязательно запустим в полное публичное скачивание для всех жителей города Москвы", - рассказал он.

По словам Михайлова, благодаря приложению каждый сможет проложить любой маршрут, его запомнить, по каждой остановке поставить себе некий маркер, либо "напоминалку" для своего маршрута.

