Число задержек городского транспорта в этом году сократилось на 60%

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество задержек в движении наземного пассажирского транспорта в Москве с начала года уменьшилось более чем на 60 процентов. Речь идет о задержках, вызванных ДТП с участием постороннего транспорта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Если за аналогичный период прошлого года зафиксировали 78 случаев простоя автобусов и троллейбусов, то сейчас – 28. При этом существенное сокращение случаев увеличенных интервалов наблюдается на участках с выделенными полосами.

"В будние дни суточная перевозка на маршрутах, проходящих по выделенным полосам для общественного транспорта, увеличилась до 1 280 000 пассажиров", - отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Добавим, что в Москве сейчас функционируют 18 "выделенок" общей протяженностью почти 200 километров. В час-пик на столичных улицах курсируют более 7 тысяч автобусов и троллейбусов Мосгортранса.