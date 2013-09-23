Возвращение трамвая: в Москве возрождают старейший городской транспорт

Восстановление трамвайных линий в Москве

В ближайшие четыре года в Москву вернутся около 20 километров трамвайных линий и будет построено 47 километров новых. С начала возрождения этого вида общественного транспорта прошел уже год. Впервые за почти 30 лет восстановлено движение по нескольким маршрутам.

Самый старый вид столичного общественного транспорта возрождается. С чем связано это неожиданное для многих пришествие трамвая в современную Москву?

Новая история

Сегодня в столице можно отметить еще одну знаменательную дату – год с момента возрождения трамвая.

В августе 2013 года трамваи вернулись на Ленинградское шоссе: маршрут восстановлен от станции метро "Сокол" до улицы Панфилова.

22 сентября 2012 года снова введен в эксплуатацию маршрут №9 по Лесной улице. Его закрыли в 2008 году. Между прочим, существовавший с самого начала трамвайного сообщения в Москве в 1899 году. Эта изолированная ветка без разворотных кругов, поэтому вагоны здесь имеют двери с двух сторон, а каждый состав двухголовый: представляет собой два сцепленных хвостами вагона. На конечной остановке машинист переходит в другой вагон, и снова отправляется в путь.

За четыре ближайших года в мегаполисе должно появиться 47 километров новых линий и восстановлено около 20 километров существовавших когда-то. Сейчас транспортные проектировщики начали работать над восстановлением трамвайного движения по маршруту: улица Гиляровского – Трифоновская улица. Трамваи здесь могут появиться в 2014 году.

Затем планируется пустить трамвай по короткому маршруту от Бауманской улицы до Госпитальной площади – его протяженность составит всего 1,5 километров. Правда, путь этот символический. Это не реконструкция старой линии, а прокладка новой. Ее проектировали еще в 1986 году, но не реализовали из-за перестройки, а потом и прокладки Третьего транспортного кольца.

Фото: ИТАР-ТАСС

Что такое московский трамвай

Об истории городского трамвая написано немало, поэтому не будем повторяться. Интереснее посмотреть на значение этого вида общественного транспорта для столицы.

Функция трамвая в Москве со временем менялась. В начале XX века он играл роль скоростного футуристичного транспорта. Во-первых, он стал конкурентом конки. Электрифицированные линии строились параллельно с существующими на конской тяге до 1912 года. После этого ее линии начали переоборудовать под трамвайные. Во-вторых, чинная публика предпочитала по старинке кареты или упряжки, а молодой креативный класс уже несся в новый век по грохочущим рельсам.

В 1920-30-е годы трамвай стал самым настоящим метрополитеном. Что такое метрополитен изначально, в прямом значении этого слова. В переводе с французского metropolitain значит "столичный" (вид транспорта). Тот общественный транспорт, который характеризует и символизирует столичный статус города.

Новые линии тогда строились по основным магистралям, на населенные рабочие окраины, то есть выполняли роль современного метро. К концу 1920-х годов трамвай стал самым массовым средством передвижения в Москве. Зенит трамвайной славы пришелся на 1934 год. Тогда в 4-миллионном городе услугами вагонов на рельсах пользовались 2,6 миллиона москвичей. А 7 ноября того же года открылась первая линия столичной подземки.

С тех пор количество маршрутов и их протяженность стали сокращаться, и трамвай стал удобным субститутом (заместителем) метро. Его линии появлялись там, где подземку строить трудно или слишком дорого. Так долгое время работала транспортная связка многонаселенного, но изолированного Москвой-рекой района Строгино на северо-западе.

Замещали старые линии трамваев чаще всего троллейбусами, что произошло, например, с вошедшей в московский фольклор "Букашкой" - изначально трамвайным маршрутом по Садовому кольцу. То есть троллейбусы становились помощниками метро в тех частях города, куда ветки метро уже проросли. При этом трамвай оставался транспортом обособленным, и по мере строительства подземки ареал вагонного транспорта на поверхности города сокращался и сокращался.

Фото: ИТАР-ТАСС

Мы не увидим последний трамвай

Почему он не остался в строго очерченных ему инфраструктурных рамках – там, где невыгодно строить метро? Вопрос крайне интересный.

У трамвая есть существенное преимущество: вместимость вагона превосходит все остальные наземные виды транспорта, включая и автомобиль. Не говоря о том, что можно сцепить два или три вагона подряд. Вычисляют этот показатель как максимальное число пассажиров к площади дна транспортного средства. У трамвая типа КТМ-5 дно составляет 37,5 квадратных метров, а максимальное число пассажиров равняется 224. У "ближайшего преследователя" - сочленного автобуса ЛиАЗ 6212 - это соотношение: 43,7 к 180.

Но я думаю, дело в том, что помимо функционального удобства, всей своей историей трамвай заслужил право стать частью бренда столицы.

Красно-белая Татра стала таким же символом позднесоветской Москвы, как и непременно синий троллейбус. Общественный транспорт всегда привлекает внимание туристов и гостей города. Он же частично формирует идентичность горожанина. Москвичу трамвай привычен.

А по мере разрастания мегаполиса и втягивания в орбиту его влияния все новых городов ближнего Подмосковья появляются и новые сектора, где трамвай может занимать доминирующее положение. Правда, не обычный, а скоростной. Например, есть планы по связи Бутово и Домодедово такими трамваями, строительства такой же линии в Балашиху.

Скоростной брат

Скоростной трамвай – особый вид наземного общественного транспорта, курсирующий по отдельным полосам движения. Обычно здесь используются низкопольные вагоны. Скорость может достигать 30-40 км/ч.

Фото: ИТАР-ТАСС

Все тихо, без стыка, без шпалы

Новые удобные трамваи, винтажные модернизированные вагоны или реплики старинных образцов ходят по всему миру: от Лос-Анджелеса до Милана. Как и в сегодняшней Москве никто не вынашивает планов по их ликвидации. Наоборот, пестуют и представляют на туристических сайтах и буклетах. Города с трамвайным прошлым имеют преимущество перед бестрамвайными, ведь в таких вагончиках есть свой шарм.

А с развитием технологий обаяние трамвая теперь сочетается с комфортом.

Одной из основных претензий жителей города к трамваю за последние стол лет существования вместе – грохот. Сегодня с неприятными звуковыми эффектами справляются технологии, которые в России называют по месту заимствования: чешской и австрийской. Первая представляет собой бесстыковую укладку рельс с резиновыми прокладками под пути, вторая – железобетонные плиты, куда вмонтированы рельсы с резиновыми уплотнителями, плиты при этом являются дорожным покрытием.

В каких городах мира за последние 25 лет восстановлено трамвайное сообщение: Буэнос-Айрес, Сидней, Париж, Страсбург, Афины, Генуя, Амстердам, Валенсия, Аликанте, Стокгольм, Лозанна, Анкара, Стамбул, Манчестер, Солт-Лейк-Сити.

Александр Трифонов