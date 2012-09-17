Форма поиска по сайту

Новости

Новости

17 сентября 2012, 18:10

Транспорт

Новая остановка появится на маршруте 51-го автобуса

Фото: ИТАР-ТАСС

Дополнительная остановка - "Станция метро "Таганская" - появится на маршруте автобуса № 51.

Как сообщили в "Мосгортрансе", с 20 сентября автобусы будут останавливаться на Народной улице при следовании к Таганской улице между остановками "Народная улица" и "Станция метро "Марксистская".

Остановка "Станция метро "Таганская" станет дополнительной перед конечной и будет совмещена с одноименной остановкой маршрутов автобуса № 106, троллейбуса № Бч.

Протяженность 51-го автобусного маршрута - около 14 километров. Автобус следует от 138-й квартала Выхина до улицы Народной.

общественный транспорт наземный транспорт автобусы остановки маршруты

Главное

