16 марта 2016, 14:28

Транспорт

В пятницу в центре Москвы изменится схема движения транспорта

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Режим работы нескольких маршрутов наземного транспорта в центре Москвы изменится 18 марта в связи с проведением праздничного концерта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Так, с 11:00 и до окончания мероприятия троллейбусы маршрута № 12 будут следовать от Гидропроекта до Белорусского вокзала, автобусы № 25 – от Нагорного бульвара до станции метро "Добрынинская". С 11:30 до окончания мероприятия автобусы маршрута № 12ц будут следовать от дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской площади, автобус № 255 – от конечной станции "Лужники (южная)" до станции метро "Кропоткинская".

Кроме того, с 12:00 троллейбус № 33 проследует от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник", автобусы №№ К, 6 будут следовать с Раушской набережной по Софийской набережной (далее своей трассой). С 13:30 троллейбусы №№ 2, 44 будут следовать до Новинского бульвара, далее по маршруту № 39.

Напомним, в предстоящую пятницу на Васильевском спуске в 17:00 начнется праздничный концерт, посвященный второй годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В связи с проведением мероприятия в центре столицы ограничат движение транспорта. С 15:30 до 18:30 полностью запретят проезд транспорта по следующим участкам:

  • площадь Васильевский спуск;
  • Москворецкая улица;
  • Большой Москворецкий мост;
  • Москворецкая набережная;
  • Кремлевская набережная;
  • улица Варварка;
  • улица Ильинка.

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
общественный транспорт наземный транспорт ограничения движения Васильевский Спуск концерт

